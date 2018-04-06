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Закрытие международного Сухумского кинофестиваля

Первый, но не последний: завершился сухумский фестиваль кино

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Сухумский международный кинофестиваль (26)
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Первый Сухумский международный кинофестиваль проходил в Абхазии со 2 по 6 апреля. В нем приняли участие 32 работы режиссеров из Абхазии, Западной Европы, России, СНГ, а также Марокко, Туниса, Южной Кореи, Ирана, Узбекистана, Венгрии.

СУХУМ, 6 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Первый Сухумский международный кинофестиваль завершился в пятницу 6 апреля.

Кинофестиваль. Пресс-конференция
© Sputnik Амра Амичба
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В тройку победителей фестиваля вошли картины режиссера Инар Нармания из Абхазии и его фильм "Меня зовут Махаз", второе место заняла кинолента "Новый дом" режиссера Жига Вирк из Словении, а Гран-при достался Ирине Волковой из России за фильм "Костик". Тройке победителей также вручили денежные призы в размере 50, 100 и 200 тысяч рублей.

"С того момента, как я сюда приехала, меня не оставляло ощущение того, что нахожусь в родном месте. У вас поразительно, вы такие легкие, искренние, просто потрясающий зал. Мы все были на многих фестивалях и, поверьте, нам есть с чем сравнивать. Все было шикарно и круто. Держите эту марку. Спасибо большое все", — сказала победительница кинофестиваля Ирина Волкова.

Председатель жюри Анна Меликян поблагодарила организаторов кинособытия за теплую атмосферу и заботу. Она отметила, что мнение жюри не редко разделялось, но каждый из них голосовал честно.

Закрытие международного Сухумского кинофестиваля
© Sputnik / Томас Тхайцук
Закрытие международного Сухумского кинофестиваля

Интервью Анны Меликян о кинофестивале слушайте здесь>>

Обладатель второй премии Жига Вирк из Словении поприветствовал зрителей на абхазском языке, что вызвало бурную реакцию в зале. Он признался, что не ожидал такого успеха и этот приз для него очень важен.

"Наш фильм о проблеме беженцев и застал времена, когда люди в моей стране стали беженцами. Я знаю, что в Абхазии была схожая ситуация. Этот дух Абхазии я увезу к себе в Словению", — сказал Вирк.

Приз абхазскому фильму будет хорошим поводом для возрождения абхазского кино, с такими словами награду за третье место вручила председатель жюри Сухумского кинофестиваля, режиссер Анна Меликян Инару Нармания из Абхазии за его фильм "Меня зовут Махаз", который также удостоился приза зрительских симпатий.

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Председатель Госкомитета по делам молодежи Абхазии, директор этого кинофестиваля, режиссер Тимур Квеквескири подчеркнул, что сухумский фестиваль стал беспрецедентным и грандиозным событием в республике. Он поблагодарил участников фестиваля и членов жюри за работу, зрителей за то, что сумели тепло встретить гостей, а МИД Абхазии за то, что это дипведомство сделало возможным приезд каждого зарубежного гостя.

Помимо основных призов участники кинофестиваля были отмечены специальными дипломами. Министерство культуры и историко-культурного наследия Абхазии в номинации "Лучший сценарий" выделило короткометражный фильм "Черная мамба" режиссера и фотографа из Туниса Амел Гуэллати.

"Я посмотрел фильм "Черная мамба" и ушел в некоем потрясении, у меня был культурологический шок потому, что у меня были некоторые другие представления о том, что происходит в Африке или в Азии в связи с вызовами, перед которыми мы все стоим. Как приятно, что прорвались к нам и огромное вам за это спасибо", — сказал замминистра культуры и историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия, обращаясь ко всем, кто принимал участие в подготовке этой ленты. 

Список победителей кинофестиваля>>

"Черная мамба" также получила специальный приз от Информационного партнера фестиваля Информагентства Sputnik Абхазия.

Закрытие международного Сухумского кинофестиваля
© Sputnik / Томас Тхайцук
Закрытие международного Сухумского кинофестиваля

Фильм "На другом берегу Дуная" удостоился награды за "Лучший сценарий". Его авторы из Южной Кореи не могли скрыть восторга. Они со сцены признались в любви к Абхазии и пообещали, при первой же возможности, снять здесь один из своих будущих фильмов.

Для гостей и участников фестиваля организаторы подготовили не только грамоты, дипломы и призы, но и интересную концертную программу, в рамках которой выступили артисты Анатолий Алтейба, Ильда Кучуберия, Тамара Воронова и солисты Государственного ансамбля песни и танца Абхазии. 

Закрытие международного Сухумского кинофестиваля
© Sputnik / Томас Тхайцук
Закрытие международного Сухумского кинофестиваля

В конкурсной программе Сухумского международного кинофестиваля участвуют 32 короткометражных фильма молодых режиссеров из Абхазии, Западной Европы, России, СНГ, а также Марокко, Туниса, Южной Кореи, Ирана, Узбекистана, Венгрии.

Темы:
Сухумский международный кинофестиваль (26)



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