Первый, но не последний: завершился сухумский фестиваль кино

Первый Сухумский международный кинофестиваль проходил в Абхазии со 2 по 6 апреля. В нем приняли участие 32 работы режиссеров из Абхазии, Западной Европы, России, СНГ, а также Марокко, Туниса, Южной Кореи, Ирана, Узбекистана, Венгрии.

СУХУМ, 6 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Первый Сухумский международный кинофестиваль завершился в пятницу 6 апреля.

© Sputnik Амра Амичба Доброта абхазов и чача: что поразило участников Сухумского кинофестиваля

В тройку победителей фестиваля вошли картины режиссера Инар Нармания из Абхазии и его фильм "Меня зовут Махаз", второе место заняла кинолента "Новый дом" режиссера Жига Вирк из Словении, а Гран-при достался Ирине Волковой из России за фильм "Костик". Тройке победителей также вручили денежные призы в размере 50, 100 и 200 тысяч рублей.

"С того момента, как я сюда приехала, меня не оставляло ощущение того, что нахожусь в родном месте. У вас поразительно, вы такие легкие, искренние, просто потрясающий зал. Мы все были на многих фестивалях и, поверьте, нам есть с чем сравнивать. Все было шикарно и круто. Держите эту марку. Спасибо большое все", — сказала победительница кинофестиваля Ирина Волкова.

Председатель жюри Анна Меликян поблагодарила организаторов кинособытия за теплую атмосферу и заботу. Она отметила, что мнение жюри не редко разделялось, но каждый из них голосовал честно.

© Sputnik / Томас Тхайцук Закрытие международного Сухумского кинофестиваля

Интервью Анны Меликян о кинофестивале слушайте здесь>>

Обладатель второй премии Жига Вирк из Словении поприветствовал зрителей на абхазском языке, что вызвало бурную реакцию в зале. Он признался, что не ожидал такого успеха и этот приз для него очень важен.

"Наш фильм о проблеме беженцев и застал времена, когда люди в моей стране стали беженцами. Я знаю, что в Абхазии была схожая ситуация. Этот дух Абхазии я увезу к себе в Словению", — сказал Вирк.

Приз абхазскому фильму будет хорошим поводом для возрождения абхазского кино, с такими словами награду за третье место вручила председатель жюри Сухумского кинофестиваля, режиссер Анна Меликян Инару Нармания из Абхазии за его фильм "Меня зовут Махаз", который также удостоился приза зрительских симпатий.

Председатель Госкомитета по делам молодежи Абхазии, директор этого кинофестиваля, режиссер Тимур Квеквескири подчеркнул, что сухумский фестиваль стал беспрецедентным и грандиозным событием в республике. Он поблагодарил участников фестиваля и членов жюри за работу, зрителей за то, что сумели тепло встретить гостей, а МИД Абхазии за то, что это дипведомство сделало возможным приезд каждого зарубежного гостя.

Помимо основных призов участники кинофестиваля были отмечены специальными дипломами. Министерство культуры и историко-культурного наследия Абхазии в номинации "Лучший сценарий" выделило короткометражный фильм "Черная мамба" режиссера и фотографа из Туниса Амел Гуэллати.

"Я посмотрел фильм "Черная мамба" и ушел в некоем потрясении, у меня был культурологический шок потому, что у меня были некоторые другие представления о том, что происходит в Африке или в Азии в связи с вызовами, перед которыми мы все стоим. Как приятно, что прорвались к нам и огромное вам за это спасибо", — сказал замминистра культуры и историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия, обращаясь ко всем, кто принимал участие в подготовке этой ленты.

Список победителей кинофестиваля>>

"Черная мамба" также получила специальный приз от Информационного партнера фестиваля Информагентства Sputnik Абхазия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Закрытие международного Сухумского кинофестиваля

Фильм "На другом берегу Дуная" удостоился награды за "Лучший сценарий". Его авторы из Южной Кореи не могли скрыть восторга. Они со сцены признались в любви к Абхазии и пообещали, при первой же возможности, снять здесь один из своих будущих фильмов.

Для гостей и участников фестиваля организаторы подготовили не только грамоты, дипломы и призы, но и интересную концертную программу, в рамках которой выступили артисты Анатолий Алтейба, Ильда Кучуберия, Тамара Воронова и солисты Государственного ансамбля песни и танца Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Закрытие международного Сухумского кинофестиваля

В конкурсной программе Сухумского международного кинофестиваля участвуют 32 короткометражных фильма молодых режиссеров из Абхазии, Западной Европы, России, СНГ, а также Марокко, Туниса, Южной Кореи, Ирана, Узбекистана, Венгрии.