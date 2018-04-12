Девушки опускали глаза: актеры о "Портрете Дориана Грея" в РУСДРАМе

О том, как прошел один из самых ожидаемых спектаклей года в Абхазии и почему девушки в зале опускали глаза, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Популярный Дориан Грей

В Русском драматическом театре имени Искандера в рамках проекта "Шедевры Московской школы" 11 апреля сыграли спектакль "Портрет Дориана Грея". Постановка по единственному опубликованному роману Оскара Уайльда стала самой ожидаемой. Зрители раскупили все билеты. По мнению актеров Театра на Юго-Западе, такой ажиотаж вокруг спектакля благодаря тому, что роман Уайльда у многих людей на слуху.

"Наверное, я пошел бы на этот спектакль из-за того, что знаю роман Оскара Уайльда. Это очень известное произведение, которое не так часто ставится в театре. И тем не менее, очень много экранизаций сделано. И я, как обычный человек, пошел бы на спектакль только поэтому. Думаю, в этом причина и в этом большой успех посещаемости спектакля", – сказал актер, исполнявший роль Дориана Грея Михаил Грищенко.

По мнению Фарида Тагиева – исполнителя роли лорда Генри, идея, заложенная в спектакле – главная причина популярности "Портрета Дориана Грея".

"Этот спектакль о человеческой сущности, возможно, каждый из нас немного Дориан Грей. Мы все сознаемся, что не хотели бы стареть, не хотели бы, чтобы укорачивался наш век, – считает он. – Люди хотят жить долго, счастливо и быть молодыми, жизнерадостными и полными сил. Но, к сожалению, это несбыточная мечта. А в этой истории можно окунуться в такую сказку. Но, возможно, у каждого свои особые причины ходить на этот спектакль".

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Скромные девушки

Но больше всего актеров Театра на Юго-Западе впечатлила абхазская публика, которая оказалась невероятно скромной.

"Мое личное мнение – большая достопримечательность Сухума – люди, которые невероятно скромные. После спектакля "Портрет Дориана Грея", мы с Мишей это обсуждали. В спектакле, с точки зрения абхазов, есть нескромности. Так вот, это очень трогательно, когда девушки опускают глаза, когда на сцене стоят мужчины с голым торсом. Для меня это очень круто, в этом есть определенная чистота. Было очень приятно", – с улыбкой отметил Фарид Тагиев.

Он признался, что боялся плохой реакции зрителей на его персонажа лорда Генри, который олицетворяет самого дьявола.

"Было интересно, как меня воспримут, все-таки другой менталитет. Тем более, у меня роль злодея. Это такое неоднозначное зло, которое может дать отторжение. Безумно приятно, что отторжения не произошло. А наоборот, было такое единение. И это для меня очень приятно", – добавил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Портрет Дориана Грея" Театра на Юго-Западе в РУРСДРАМе

Михаил Грищенко же отметил, что для него сыграть Дориана Грея было не так сложно и волнительно, как его коллеге.

"Сложно было тогда, когда мы только поставили спектакль. Я уставал физически от того, что приходится менять свои состояния, переходить от одного чувства к другому. Сейчас же не сложно. Наверное, потому что уже много раз наигран спектакль, который длится уже три года", – рассказал Грищенко.

Смотрите видео со спектакля "Портрет Дориана Грея" здесь>>

После спектакля абхазская публика еще долго не отпускала заграничных актеров.

"Вы знаете, больше всего радует, когда выходишь на поклон, а публика не расходится. И это очень приятно. Ты понимаешь, что та работа, которую ты проделал, была не зря. И это счастье, когда люди соединяются в один организм. Такое уже происходит второй день. Надеюсь, такое же единение актеров и публики будет и на спектакле "Макбет", – выразил надежду Фарид Тагиев.

"Шедевры московской сцены" в Абхазии в 2018 году представляет московский Театр на Юго-Западе с тремя спектаклями "Дракула", "Портрет Дориана Грея" и "Макбет".