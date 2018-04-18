Асфальт, вода и единый расчетный центр: настоящее и будущее Гудауты

В беседе с корреспондентом Sputnik Абхазия, глава администрации Гудаутского района Руслан Ладария рассказал об экономическом состоянии, ближайших планах и о создании новой организации.

Бадри Есиава, Sputnik

Экономика

В 2017 году в рамках российской Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии Гудаута получила чуть больше одного миллиарда рублей. Львиная доля этих денег была направлена на замену старых ливневок, канализационных линий и водопроводных труб на четырех главных улицах города. На двух из них к лету 2018 года появится свежий асфальт.

Несмотря на такие ощутимые финансовые вливания Гудаута переживает нелегкие времена. По словам главы администрации этого района Руслана Ладария, ежегодно из районного бюджета на ремонтно-восстановительные работы выделяется около восьми миллионов рублей, но этого недостаточно, чтобы решить все первоочередные проблемы.

© Sputnik Бадри Есиава Ремонтные работы в городе

По его скромным подсчетам, каждый год району необходимо от 100 до 150 миллионов рублей. В черте города уже завершаются работы по установке бордюров, а расходы на укладку тротуарной плитки в центре Гудауты в Инвестпрограмме не заложены, и поэтому, добавил Ладария, четыре тысячи квадратных метров плитки появятся только на улице Дзидзария.

Ситуацию в этом плане может исправить удачный туристический сезон, на который руководство и жители района, как и вся Абхазия, возлагают большие надежды.

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Сложная ситуация со сбором налогов, которых не хватает даже на выплату заработной платы бюджетникам.

"Налоговая служба района собрала за первый квартал 2018 года чуть больше 21 миллиона рублей. Ежемесячно только на зарплату у нас уходит около 22 миллионов рублей, а если считать все расходы за три месяца, то сумма составляет порядка ста миллионов. Выживаем за счет дотаций, но как решать другие задачи и погашать непредвиденные расходы?" — задает вопрос Руслан Ладария.

Достижения и планы

Гудауте есть чем похвастаться. Готовится к запуску единый расчетный центр, где жители по принципу одного окна смогут оплатить все жилищно-коммунальные услуги, кроме электроэнергии – за вывоз мусора, воду, содержание лифтов.

"Единый расчетный центр официально появится уже к концу апреля, а обслуживать население сможет примерно месяца через три, так как нужно подготовить базу данных по спискам абонентов, их задолженностям и многим другим пунктам. Работа этого центра будет максимально прозрачной, так как все эти операции будут проводиться с помощью специальной компьютерный программы. Офис будет расположен на первом этаже здания новой почты", — рассказал глава района.

Вскоре после того как единый расчетный центр начнет функционировать, подчеркнул Ладария, уже будет невозможно проводить юридические сделки, такие как оформление земли или недвижимости, без предоставления квитанций об оплате задолженностей по ЖКХ.

Ладария уверен, что единый расчетный центр не только будет способствовать пополнению бюджета, но и упростит процедуру оплаты долгов по коммунальным услугам для жителей района.

© Sputnik Бадри Есиава Ремонтные работы в городе

В марте 2018 года в Гудауте вспыхнул скандал, связанный с вырубкой платанов в центре города и высадкой на их месте каштанов. Некоторые местные жители были этим возмущены, но глава района не сожалеет о принятом решении. Не все определяется вкусами, любые изыски упираются в деньги.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рубить нельзя сохранить: печальный конец платановой аллеи в Гудауте

"Мы рассматривали возможность приобрести магнолию, декоративные апельсины, камфорный лавр и даже пальмы, но цены на них несоизмеримо высокие – от 70 тысяч рублей и выше за каждый саженец. Пока мы себе такое позволить не можем, но конский каштан тоже будет красивым, и я читал о том, что это дерево имеет свойство очищать воздух. Ведь неспроста во многих городах сажают именно его", — признался Ладария.

Одним из главных достижений Гудауты последних трех лет глава назвал обеспечение водой почти всех сел. Пока без водопровода остаются Мгудзырхва, Куланырхва, Звандрипш, Абгархук, но и там она появится до конца 2019 года.

© Sputnik Бадри Есиава Ремонтные работы в городе

В конце лета 2017 года сгорел второй этаж универмага "Гунда", который испортил облик центра города, особенно после реставрации двух исторических зданий. Глава гудаутской администрации отметил, что, насколько ему известно, арендатор универмага планирует приступить к ремонту.

Начались фасадные работы здания Гудаутского музея имени Сергея Дбар.