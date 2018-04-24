Удовлетворительно: первые итоги борьбы с мраморным клопом в Абхазии

Совещание российских и абхазских специалистов по вопросам координации мероприятий по борьбе с мраморным клопом состоялось в Сухуме во вторник 24 апреля.

Чем закончился первый этап "противостояния", что будет дальше и какие новые методы борьбы предлагают ученые, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Конец первого

В марте 2018 года в Абхазии была объявлена чрезвычайная ситуация из-за распространения мраморного клопа. В тот же день на совещании по вопросам координации мероприятий по борьбе с мраморным клопом первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов заявил о том, что российские специалисты готовы платить по тысячу рублей за килограмм вредителя для научных исследований.

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Итоги первого этапа механической борьбы с вредителем подвели в Кабинете министров Абхазии во вторник 24 апреля. В совещании участвовали вице-премьер Абхазии Роман Шоуа, замминистра России по делам Северного Кавказа Игорь Кошин, министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба, первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, сотрудники профильных органов и ученые двух стран.

Увеличение количества мраморного клопа в Абхазии может привести к тому, что сельхозпродукция республики перестанет попадать на российские рынки и это самая большая проблема на сегодняшний день, сказал замминистра России по делам Северного Кавказа Игорь Кошин.

Насколько эффективны запланированные работы – покажет только осень.

"Мне очень не хочется, чтобы осенью итоги этой работы подводили не мы, а жители Абхазии, которые не смогут вырастить свой урожай. Поэтому, хотелось знать, сколько охвачено домохозяйств, фермерских хозяйств, сельхозугодий и как мы готовы к следующему этапу. Исходя из этого, мы будем ставить вопрос о привлечении дополнительных финансовых ресурсов", — сказал Кошин.

После совещания в марте 2018 года, сказал вице-премьер Абхазии Роман Шоуа, был создан чрезвычайный штаб, и все работы по районам республики ведутся по графику.

Первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов подчеркнул, что за эффективность борьбы с вредителем в Абхазии и за целесообразное использование средств, которые будут выделены для продолжения этой деятельности из бюджета России, ответственность несет лично он и замминистра по делам Северного Кавказа Игорь Кошин.

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"Хочу напомнить, что Министерство по делам Северного Кавказа будет заниматься выделением средств и пока не будет точного понимания, что есть управляемая вертикаль власти, и она работает, точно не поставит свои подписи", — сказал Хатуов и добавил, что необходимо проводить сплошную зачистку территории Абхазии от мраморного клопа.

Результаты

Работы проведенные за последний месяц, по данным директора департамента Минсельхоза России Петра Чекмарева, предотвратили ущерб сельскому хозяйству Абхазии на сумму примерно в шесть миллиардов рублей.

"По данным специалистов, в Абхазии обследовано 25 тысяч домовладений и собрано 4,2 тонны мраморного клопа. Один грамм — это семь клопов. Получается, что мы вместе предотвратили ущерб сельскому хозяйству Абхазии в размере около шести миллиардов рублей", — отметил Чекмарев.

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Абхазские и российские специалисты, добавил он, ежедневно передают отчеты о борьбе с вредителем на территории Абхазии в Минсельхоз России. Больше всего собрано мраморных клопов в Галском районе — 2,5 тонны.

© Sputnik Бадри Есиава Ущерб от мраморного клопа в Абхазии предотвращен на шесть миллиардов рублей

Для реализации второго этапа мер по борьбе с мраморным клопом Россия готова обеспечить Абхазию феромоновыми ловушками, опрыскивателями и другими инвентарем на почти 300 миллионов рублей, а техника, которая в ближайшее время будет направлена в Абхазию, обойдется российской стороне еще в 220 миллионов рублей. Эта сумма могла быть меньше, если бы совместная работа в противодействии вредителю была эффективнее, заявил первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

Гости из России попросили предоставить им наглядную карту степени заселенности Абхазии мраморным клопом, возможные потоки миграции, отчеты о проделанной работе и точное количество вредителя уничтоженного механическим способом.

Начальник Госинспекции по карантину растений республики Аркадий Джинджия ответил, что пока точных данных нет, но к следующей встрече, заверил он, запрошенные материалы будут предоставлены участникам совещания.

Замглавы Минкавказа Кошин высказал свое недовольство ситуацией в борьбе с клопом в Абхазии, назвав ее парадоксальной. Он выразил уверенность в том, что пока еще возможен механический сбор насекомого, это нужно делать.

Абхазия в эпицентре экологической катастрофы, считает сотрудник центра "Агробезопасность" Ольга Лесных. Она привела шокирующий сценарий развития событий, если бы механический сбор не был проведен.

"Если бы мы не провели эту работу, то получили 300 тысяч тонн клопа в конце сезона. Это был бы эффект "выжженной земли". С учетом того, что клоп пролетает около 600 километров за сезон, эта проблема коснулась бы и других регионов", — отметила она.

Заманить и уничтожить

Тракторами вывозили и уничтожали мраморного клопа в Галском районе, на совещании рассказал и даже показал видео со смартфона начальник районной карантинной службы Рамин Чехерия. По его словам, путем механического сбора было уничтожено около 70% вредителя. Эти данные подтвердил представитель Россельхозцентра Владимир Попов.

Глава села Адзюбжа Очамчырского района Дмитрий Абухба поделился достижениями его односельчан в борьбе с вредителем и подчеркнул, что ядохимикаты, которые они использовали дали хороший результат. Не менее эффективными оказались пылесосы, которые они использовали внутри жилых домов.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Облава" на клопа: жители села Адзюбжа объединились против вредителя

В Очамчырском районе из 3299 жилых объектов, обследованных спецбригадами, в 2651 строении были обнаружены мраморные клопы. Население района сдало 620 килограмм вредителя.

Директор Института экологии АНА Роман Дбар поблагодарил представителей Российской Федерации за помощь и за объективный мониторинг ситуации.

Этап механического сбора и уничтожения клопа Дбар назвал самым эффективным.

"На следующий год нужно будет использовать полученный опыт и максимально усилить на всех этапах. Что касается летнего периода, их придется концентрировать с помощью феромоновых ловушек и задача нашего института заключается в том, чтобы объяснить людям где надо ставить ловушки, иначе это может дать отрицательный результат", — сказал Дбар.

Он уверен, что такой подход будет способствовать снижению использования химикатов на плантациях и максимально увеличит эффект от обработки препаратами.

Ученый также предложил вместе с феромоновыми ловушками использовать москитные сетки, пропитанные бифентрином, который, по его словам, во всем мире признан самым эффективным препаратом в борьбе с клопом.

Такой метод позволит собирать не только взрослых насекомых, но и личинок, которые погибнут на этих сетках.

Министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба отметил, что за это время была проведена огромная работа и по данным, которыми располагает ведомство, уничтожено не меньше пяти тысяч и шестьсот килограмм мраморного клопа.

Завершая заседание, его участники пришли к единому мнению, что первый этап борьбы с мраморным клопом в Абхазии прошел удовлетворительно.