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День черкесского флага

День черкесского флага отметили в Абхазии

© Sputnik Сария Кварацхелия
В Абхазии
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Сотни школьников и взрослых с флагами и цветами пришли к памятнику в Парке Славы в Сухуме 25 апреля.

СУХУМ, 25 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. День черкесского флага отметили в Абхазии 25 апреля.

В 10 утра в Сухуме сотни школьников и взрослых пришли в Парк Славы почтить память черкесов, погибших в Отечественной войне народа Абхазии.

"Во время войны добровольцы пришли с флагами. Среди них был черкесский, который всегда стоял рядом с нашим. Когда освобождали абхазские города, вместе с абхазским флагом над городом возвышался и черкесский. Владислав Ардзинба очень высоко ценил такое единство", – сказал поэт Геннадий Аламиа.

Поэт уверен, чтобы сохранить единство народов, нужно помнить общую историю.

Сухумчанка Жанна Лейба напомнила, что сегодня в Абхазии проживает много адыгов и черкесов.

"Мы очень близки, у нас одни корни, поэтому День флага – наш общий праздник. В Абхазии проживает очень много адыгов, точно также в Адыгее много абхазов. Во всех жизненных ситуациях истории Абхазии большую роль играли адыги", – добавила она.

День черкесского флага
© Sputnik Сария Кварацхелия
День черкесского флага

День черкесского флага празднуется с 2010 года. В Абхазии его впервые отметили потомки черкесских эмигрантов в 2016 году.

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По традиции, в республиках Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия организуют концерты, конные переходы, автопробеги, спортивные состязания. Также эту дату отмечают потомки черкесов более чем в 50 странах мира.

День Адыгского флага
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Впервые о черкесском флаге упомянул в своей книге "Путешествие в Черкесию, Крым — Татарию…" английский путешественник Эдмунд Спенсер в XIX веке. В 1992 году флаг был утвержден как государственный флаг Адыгеи. Он представляет собой зеленое прямоугольное поле, на котором изображены три скрещенные золотые стрелы и 12 золотых звезд.

12 звезд означают объединение самых крупных племен. Три перекрещенные стрелы символизируют объединение трех главных княжеских родов. Зеленый цвет полотна символизирует ислам.




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