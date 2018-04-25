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Премьера спектакля Носороги

Остаться человеком: премьера "Носорогов" в Абхазском драмтеатре

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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О том, как прошла премьера спектакля "Носороги" по пьесе французского драматурга Эжена Ионеско в Абхазском драматическом театре, насколько сюжет пьесы актуален для абхазского зрителя, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Перед началом "Носорогов" зрители в фойе оживленно делились ожиданиями от предстоящей постановки.

"Говорят, что спектакль имеет очень глубокий смысл, интересно посмотреть, стараюсь не пропускать премьеры", — сказала одна из зрительниц, тепло поздоровавшись  с другой ценительницей театральных постановок.

Видео с премьеры спектакля в Абхазском драмтеатре смотрите здесь>>

Каждый может стать носорогом

Действие спектакля происходят в одном из европейских городов. Вначале на сцене появляются два друга Беренже и Жан, которые разговаривают в кафе. Вдруг мимо пробежал носорог, все были испуганы, кроме Беренже, он отвлекся на Дэзи, вошедшую в заведение. После того как носорог пробежал, задавив кошку хозяйки кафе, все стали обсуждать, как выглядел носорог, сколько у него было рогов.

Премьера спектакля Носороги
© Sputnik / Томас Тхайцук
Премьера спектакля "Носороги"

На фоне всех остальных персонажей Беренже не особо заботит истерия вокруг носорогов, все его мысли о прекрасной Дэзи, в которую влюбился с первого взгляда.

Далее с персонажами спектакля стали происходить странные вещи. В конторе, где служит Беранже, при очередном обсуждении происшествия с носорогами вдруг замечают, что их коллега Беф не пришел на работу.

Выяснилось, что Беф стал носорогом. "Носорожья эпидемия" охватила всех персонажей спектакля. Перевоплотилась даже Дэзи и ушла в стадо. Беренже отчаянно сопротивлялся такой трансформации, несмотря на давление нового общества носорогов.  Оставшись человеком, герой обнаружил, что вокруг никого не осталось. Им овладело малодушие, с которым он едва справился.

О чем спектакль

Спектакль "Носороги" поднимает тему, которая всегда актуальна – как остаться человеком в мире пороков, ошибок и всеобщего помутнения разума. Как важно иметь свою точку зрения, отстаивать ее, несмотря на то, что большая часть людей считает иначе, когда вокруг много толстокожих носорогов.

Премьера спектакля Носороги
© Sputnik / Томас Тхайцук
Премьера спектакля "Носороги"

"В спектакле "Носороги" замечательный свет. Лучший, который я видела на спектаклях в Абхазском театре. Как и говорила режиссер Мадина Аргун, поставила задачу художнику по свету "сделать свет – космос", он выполнил задание на все сто процентов. В моем понимании смысл спектакля "Носороги" в том, как важно остаться человеком, несмотря на разные жизненные обстоятельства. Не уподобляться толпе и оставаться самим собой. Иметь свое мнение, не становится конъюнктурщиком", — сказала зрительница Асида. 

Она заметила, что спектакль актуален в сегодняшней Абхазии.

"Я сделала для себя вывод – на индивидуальности держится наш мир. Мне кажется, о такой  ситуации, которая показана в спектакле, великий Искандер говорил, что бывают времена, когда  коллективную вонь принимают за единство духа", — добавила она.

Премьера спектакля Носороги
© Sputnik / Томас Тхайцук
Премьера спектакля "Носороги"

Игра актеров Абхазского драмтеатра привлекала талантливым исполнением, заметил писатель Анзор Мукба.

"Мы еще раз увидели талант наших актеров вместе с режиссером, который проделал большую работу, зрителю рассказали то, что хотел сказать автор этой пьесы. Это не абхазская драматургия, но проблемы в мире схожи, я от души поздравляю всех с этой премьерой", — подчеркнул он.

Работать над "Носорогами" в Абхазском драмтеатре начали в октябре 2017 года. Спектакль длится полтора часа без антракта. Как ранее объясняла режиссер-постановщик Мадина Аргун, у Абхазского театра сложилась традиция не давать "двухактовки".

Пьесу "Носороги" Эжен Ионеско написал вскоре после Второй мировой войны. Первая постановка состоялась в Париже 22 января 1960 года.

Теги:
спектакли, зрители, Абхазский государственный театр, Сухум, Абхазия



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