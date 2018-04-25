Остаться человеком: премьера "Носорогов" в Абхазском драмтеатре

Бадрак Авидзба, Sputnik.
Перед началом "Носорогов" зрители в фойе оживленно делились ожиданиями от предстоящей постановки.
"Говорят, что спектакль имеет очень глубокий смысл, интересно посмотреть, стараюсь не пропускать премьеры", — сказала одна из зрительниц, тепло поздоровавшись с другой ценительницей театральных постановок.
Видео с премьеры спектакля в Абхазском драмтеатре смотрите здесь>>
Каждый может стать носорогом
Действие спектакля происходят в одном из европейских городов. Вначале на сцене появляются два друга Беренже и Жан, которые разговаривают в кафе. Вдруг мимо пробежал носорог, все были испуганы, кроме Беренже, он отвлекся на Дэзи, вошедшую в заведение. После того как носорог пробежал, задавив кошку хозяйки кафе, все стали обсуждать, как выглядел носорог, сколько у него было рогов.
На фоне всех остальных персонажей Беренже не особо заботит истерия вокруг носорогов, все его мысли о прекрасной Дэзи, в которую влюбился с первого взгляда.
Далее с персонажами спектакля стали происходить странные вещи. В конторе, где служит Беранже, при очередном обсуждении происшествия с носорогами вдруг замечают, что их коллега Беф не пришел на работу.
Выяснилось, что Беф стал носорогом. "Носорожья эпидемия" охватила всех персонажей спектакля. Перевоплотилась даже Дэзи и ушла в стадо. Беренже отчаянно сопротивлялся такой трансформации, несмотря на давление нового общества носорогов. Оставшись человеком, герой обнаружил, что вокруг никого не осталось. Им овладело малодушие, с которым он едва справился.
О чем спектакль
Спектакль "Носороги" поднимает тему, которая всегда актуальна – как остаться человеком в мире пороков, ошибок и всеобщего помутнения разума. Как важно иметь свою точку зрения, отстаивать ее, несмотря на то, что большая часть людей считает иначе, когда вокруг много толстокожих носорогов.
"В спектакле "Носороги" замечательный свет. Лучший, который я видела на спектаклях в Абхазском театре. Как и говорила режиссер Мадина Аргун, поставила задачу художнику по свету "сделать свет – космос", он выполнил задание на все сто процентов. В моем понимании смысл спектакля "Носороги" в том, как важно остаться человеком, несмотря на разные жизненные обстоятельства. Не уподобляться толпе и оставаться самим собой. Иметь свое мнение, не становится конъюнктурщиком", — сказала зрительница Асида.
Она заметила, что спектакль актуален в сегодняшней Абхазии.
"Я сделала для себя вывод – на индивидуальности держится наш мир. Мне кажется, о такой ситуации, которая показана в спектакле, великий Искандер говорил, что бывают времена, когда коллективную вонь принимают за единство духа", — добавила она.
Игра актеров Абхазского драмтеатра привлекала талантливым исполнением, заметил писатель Анзор Мукба.
"Мы еще раз увидели талант наших актеров вместе с режиссером, который проделал большую работу, зрителю рассказали то, что хотел сказать автор этой пьесы. Это не абхазская драматургия, но проблемы в мире схожи, я от души поздравляю всех с этой премьерой", — подчеркнул он.
Работать над "Носорогами" в Абхазском драмтеатре начали в октябре 2017 года. Спектакль длится полтора часа без антракта. Как ранее объясняла режиссер-постановщик Мадина Аргун, у Абхазского театра сложилась традиция не давать "двухактовки".
Пьесу "Носороги" Эжен Ионеско написал вскоре после Второй мировой войны. Первая постановка состоялась в Париже 22 января 1960 года.