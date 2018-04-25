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"Носорожья истина": как прошла премьера в Абхазском драмтеатре

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© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба

Спектакль "Носороги" поднимает тему, которая всегда актуальна, как остаться человеком в мире пороков, ошибок и всеобщего помутнения разума.

Как важно иметь свою точку зрения, отстаивать ее, несмотря на то, что большая часть людей считает иначе, когда вокруг много толстокожих носорогов.

Пьесу "Носороги" Эжен Ионеско написал вскоре после Второй мировой войны. Первая постановка состоялась в Париже 22 января 1960 года.

Работать над "Носорогами" в Абхазском драмтеатре начали в октябре 2017 года. Спектакль длится полтора часа без антракта. Как ранее объясняла режиссер-постановщик Мадина Аргун, у Абхазского театра сложилась традиция не давать "двухактовки".

Подробнее читайте в материале Бадрака Авидзба>>

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Теги:
Абхазия



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