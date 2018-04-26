Президентом ТПП Абхазии избрана Тамила Мерцхулава

СУХУМ, 26 апр – Sputnik. Президентом Торгово-промышленной палаты Абхазии избрана Тамила Мерцхулава на внеочередном заседании правления ТПП 25 апреля, сообщается на официальном сайте Торговой палаты.

Как говорится в сообщении, нового президента ТПП выбрали открытым голосованием.

Прежний президент ТПП Геннадий Гагулия был назначен премьер-министром Абхазии 24 апреля.

Ранее Тамила Мерцхулава занимала пост вице-президента ТПП Абхазии.

Тамила Мерцхулава родилась в Ткуарчале в 1983 году. С 2011 по 2012 годы была специалистом отдела внешних связей и инвестиций ТПП Абхазии. В 2017 году стала вице-президентом палаты.

24 апреля президент Рауль Хаджимба освободил от должности премьер-министра Беслана Барциц и назначил на его место Геннадия Гагулия.

Нового главу правительства республики Геннадия Гагулия президент представил министрам в среду 25 апреля.