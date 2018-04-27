27 апреля 1993 года: заявление Абхазии о грузинской авиаатаке на Гудауту

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Заявление Президиума Верховного Совета Республики Абхазия, опубликованное в газете "Республика Абхазия": "Всего лишь через три дня после обращения парламента Грузии о необходимости мирного урегулирования взаимоотношений Абхазии и Грузии преступный режим Шеварднадзе совершил новую варварскую акцию против гражданского населения Абхазии.

26 апреля 1993 года в 17:25 грузинский самолет СУ–25 произвел обстрел из НУРСов и сбросил четыре 250-килограммовые авиабомбы на густонаселенные кварталы Гудауты.

Полностью разрушены 15 жилых домов, большие повреждения нанесены зданию детского сада. Один человек погиб, более двадцати получили тяжелые ранения, в том числе семеро детей в возрасте от пяти до 14 лет.

Одна из авиабомб взорвалась на территории батальона ВДВ России, ранен российский офицер. Подобные действия свидетельствуют об истинных намерениях руководства Грузии, по-прежнему продолжающего делать ставку на силовое решение проблем грузино-абхазских взаимоотношений. Не остается сомнений и в том, что требования о выводе российских войск с территории Абхазии продиктованы стремлением полностью развязать руки грузинской военщине".

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