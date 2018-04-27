21:12 27 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
ОВНА

27 апреля 1993 года: заявление Абхазии о грузинской авиаатаке на Гудауту

© Фото : Фотоальбом "Аиааира"
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
"413 дней" (257)
41 0 0

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Заявление Президиума Верховного Совета Республики Абхазия, опубликованное в газете "Республика Абхазия": "Всего лишь через три дня после обращения парламента Грузии о необходимости мирного урегулирования взаимоотношений Абхазии и Грузии преступный режим Шеварднадзе совершил новую варварскую акцию против гражданского населения Абхазии.

26 апреля 1993 года в 17:25 грузинский самолет СУ–25 произвел обстрел из НУРСов и сбросил четыре 250-килограммовые авиабомбы на густонаселенные кварталы Гудауты.

Полностью разрушены 15 жилых домов, большие повреждения нанесены зданию детского сада. Один человек погиб, более двадцати получили тяжелые ранения, в том числе семеро детей в возрасте от пяти до 14 лет.

Одна из авиабомб взорвалась на территории батальона ВДВ России, ранен российский офицер. Подобные действия свидетельствуют об истинных намерениях руководства Грузии, по-прежнему продолжающего делать ставку на силовое решение проблем грузино-абхазских взаимоотношений. Не остается сомнений и в том, что требования о выводе российских войск с территории Абхазии продиктованы стремлением полностью развязать руки грузинской военщине".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (257)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Учения НАТО в Эстонии
    Британская ярость

    Пьяные британские военные, которые принимают в Латвии участие в учениях НАТО "Молот ярости", подрались с полицейскими в Риге.

  • Митинг медиков в Вильнюсе, 26 апреля 2018 года
    Слезы Гиппократа

    Литовский союз врачей провел митинг в Вильнюсе и потребовал от властей увеличить зарплаты и создать должные условия труда.

  • Президент РФ В. Путин провел совещание по экономическим вопросам
    Авторитетный лидер

    Большинство жителей Молдовы выступают за улучшение отношений с Россией, а Владимира Путина считают самым авторитетным зарубежным политиком.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Теперь в смерть Ларри начинают верить все
Американская трагедия в Сухуме
Репетиция парада Победы
Репетиция в унисон: военнослужащие Абхазии и России готовятся ко Дню Победы
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia