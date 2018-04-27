Репетиция парада ко Дню Победы прошла в Сухуме

В параде ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, который пройдет на набережной Диоскуров в Сухуме 9 Мая, примут участие около 500 абхазских и российских военнослужащих.

СУХУМ, 27 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Репетиция военного парада ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов прошла на набережной Сухума в пятницу 27 апреля.

По словам замминистра обороны Абхазии Беслана Цвижба, в репетиции приняли участие подразделения Министерства обороны Абхазии, военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в Абхазии и Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция парада ко Дню Победы в ВОВ

"В соответствии с приказом министра обороны и схемой прохождения колонн парадного расчета, утвержденного главнокомандующим нашей страны, в течение месяца занимаемся подготовкой к военному параду в День Победы – 9 Мая. Всего в репетиции участвует до 500 человек", — отметил Цвижба.

Видео репетиции военного парада>>

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция парада ко Дню Победы в ВОВ

Он добавил, что следующую репетицию планируется провести 4 мая, а генеральная репетиция назначена на 7 мая.

Художественный руководитель и главный дирижер Государственного камерного оркестра Абхазии Давид Терзян рассказал, что на параде прозвучат два марша — "День Победы" и "Прощание славянки".

"У нас будет совместный оркестр с Российской седьмой военной базой. Всего будет 30 музыкантов, 14 — из нашего оркестра и 16 — из российского. Будем играть на стандартных духовых инструментах", — сказал Терзян.

Репетиция парада ко Дню Победы в ВОВ © Sputnik / Томас Тхайцук

Репетиция парада ко Дню Победы в ВОВ © Sputnik / Томас Тхайцук

Репетиция парада ко Дню Победы в ВОВ © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция парада ко Дню Победы в ВОВ

Парад, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 9 Мая 2018 года в Сухуме у памятника Неизвестному солдату на набережной Диоскуров.

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция парада ко Дню Победы в ВОВ

Более 55 тысяч жителей Абхазии воевало на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулось с полей сражений, 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.