Репетиция в унисон: военнослужащие Абхазии и России готовятся ко Дню Победы

Репетиция военного парада ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов прошла на набережной Диоскуров в Сухуме в пятницу 27 апреля.

В репетиции военного парада приняли участие около 500 военнослужащих Абхазии и России. Они маршем пройдут по набережной Диоскуров в День Победы в Великой Отечественной войне 9 Мая.

"В соответствии с приказом министра обороны и схемой прохождения колонн парадного расчета, утвержденного главнокомандующим нашей страны, в течение месяца занимаемся подготовкой к военному параду в День Победы – 9 Мая. Всего в репетиции участвует до 500 человек", — рассказал замминистра обороны Абхазии Беслан Цвижба.

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Парад, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 9 Мая 2018 года в Сухуме на набережной Диоскуров у памятника Неизвестному солдату.

Более 55 тысяч жителей Абхазии воевало на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулось с полей сражений, 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.