Ирина Шония: Сухум развивает отношения с 40 городами России

О том, как ведется сотрудничество с городами-побратимами столицы Абхазии, в интервью радио Sputnik рассказала завотделом международных связей администрации города Сухум Ирина Шония.

СУХУМ, 29 апр – Sputnik. Есть около 40 городов России, с которыми Сухум развивает активные связи, сказала в интервью на радио Sputnik Абхазия завотделом международных связей администрации города Сухум Ирина Шония.

"На сегодняшний день в рамках развития международных связей Администрация города Сухум подписала и реализует соглашения в торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве со многими городами Российской Федерации, так как это наш основной партнер, который признал нас и в дальнейшем реализует с нами отношения", — сказала Шония.

Примером успешного сотрудничества Сухума с городами России Шония назвала совместный детский лагерь организованный столицей Абхазии и Черкесском.

Интервью Ирины Шония слушайте здесь>>

"Был организован детский лагерь, когда детишки из Черкесска прибыли в Абхазию", — рассказала она.

© Фото : предоставлено администрацией города Сухум Дружба до памятника: история абхазо-шотландских отношений

Что касается городов дальнего зарубежья, с которыми Сухум подписал соглашения о сотрудничестве, дела обстоят иначе.

"Связи с ними очень сложные, вы знаете, что у нас возникли сложности с Килмарноком. Но мы не отчаиваемся, бывает когда связи прерываются, но мы уверены, что они снова возобновятся и будут продолжаться в том же русле что и раньше, тем более что у нас только добрые воспоминания", — отметила Шония.

У Сухума четыре города-побратима: шотландский Килмарнок, турецкий Адапазары, греческий Ахарне и гваделупский Пуэнт-А-Питер.

В советское время с 1964 по 1991 год работала организация по связям советских и зарубежных городов.

"В декабре 1991 года эта ассоциация была переорганизована в Международную ассоциацию "Породненные города". В частности Сухум с советского периода является членом этой международной организации, также Сухум состоит в Международном "Черноморском клубе", Международной ассамблей столиц и крупных городов, Евразийское отделение Всемирной организации "Объединенные города и местные власти", с ними мы заключили соглашение в 2017 году", — рассказала она.

Именно в 80-90-е годы прошлого столетия Сухум стал устанавливать побратимские связи с западными городами.

"Мы постоянно предлагаем городам-побратимам Сухума наладить связи в виде обмена делегациями, пока не идут на контакты, но мы не теряем надежды, не пропускаем никакие праздники, пишем им письма, приглашаем их к нам. Мы надеемся, что будет дальнейшее развитие отношений. Мы очень открыты, и мы не ставим целью получение из этого экономической выгоды. У городов-партнеров другая миссия. Она не исключает и экономического взаимодействия, но для нас более важен культурный обмен. У нас очень хорошие отношения с Адапазаром, Турция, и мы очень гордимся этим", — сообщила Шония.

Всемирный день породненных городов проводится ежегодно в последнее воскресенье апреля по решению Всемирной федерации породненных городов. Федерация была основана в Париже в 1957 году. Уже в 1970 году федерация объединяла до тысячи городов более 50 стран Европы, Азии, Африки и Америки.