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Работа компании Вина и воды Абхазии в Сухуме

Вино из Абхазии взяло "золото" на выставке в Краснодаре

© Sputnik . Валерий Мельников
В Абхазии
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Международный дегустационный конкурс "Южная Россия" и выставка вин и алкогольных напитков Vinorus состоялись в Краснодаре с 24 по 27апреля.

СУХУМ, 30 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вино "Атауад" удостоилось золотой медали Международного дегустационного конкурса "Южная Россия" и выставки вин и алкогольных напитков Vinorus. Об этом в интервью Sputnik рассказал главный винодел ООО "Вина и воды Абхазии" Валерий Авидзба.

В цехе розлива на ООО Воды и вина Абхазии. Архивное фото.
© Sputnik . Валерий Мельников
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Кроме того, другой вид абхазского вина – "Ашта Лаша" получил серебряную медаль конкурса.

"Мы выставили наши основные вина, за которые мы надеялись, что получим медали. Это вина, которые мы делаем из сортов винограда, выращенных на наших плантациях. Жюри было очень строгое, были представители из Франции, Италии, Венгрии, и, конечно, дегустаторы из России", — добавил он.

Виноград для обладателя золота – вина "Атауад" выращивается на плантации в селе Ачадара, рассказал Авидзба.

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"Для "Ашта Лаша" виноград выращивается в Гулрыпшском районе в селе Пшап. Оба вида – сухие вина, выдержанные во французских бочках в среднем до 10 месяцев. Я очень доволен, потому что отзывы о наших винах были очень положительные, конечно, конкуренция была очень высокая. Были представители Краснодарского края, Крыма, Ставропольского края, весь Северный Кавказ. Сейчас большие финансовые вложения делают в Краснодарском крае, улучшается технология изготовления вин, это уровень Франции и Италии и мы попали в эту нишу", — подчеркнул Авидзба.

Главный винодел ООО "Вина и воды Абхазии" выразил благодарность агрономам Юрию Адзинба и Льву Гурджуа, а также виноделу Саиду Ачба.

Виноградник
© Sputnik / Илона Хварцкия
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"Самая главная заслуга принадлежит этой тройке, это те, кто вырастили виноград и кто сделал вино. Они добились высокого результата, конечно, совместно со всем коллективом", — подчеркнул Авидзба.

Помимо "Атауад" и "Ашта Лаша" на конкурсе были представлены еще два вида розового вина, рассказал винодел.

"Это новые сорта вин, мы решили их апробировать на этом конкурсе, они получили высокие баллы от дегустаторов. В июне этого года в Болгарии в городе Варна будет большой конкурс и выставка, розовые сорта вин настолько понравились дегустаторам, что они попросили прислать их в Болгарию. Естественно заявка будет и на "Атауад," и на "Ашта Лаша", — рассказал Валерий Авидзба.

На конкурсе "Южная Россия" было представлено 226 образцов из винодельческих регионов России, а также Абхазии, Армении, Молдавии.

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