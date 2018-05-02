Три улицы отремонтированы в Сухуме

На отремонтированных в среду 2 мая трех сухумских улицах – Джелия, братьев Зантария и Мущни Хварцкия проживает более трехсот семей.

СУХУМ, 2 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Три улицы, протяженностью около полутора километров отремонтированы в Сухуме в среду 2 мая.

"На этих трех улицах, общая протяженность которых примерно полтора километра, живет более трехсот семей. Там есть садик, который ежедневно посещают десятки детей, чьи родители не редко жалуются на дискомфорт, который они испытывают во время езды по этим дорогам. Сегодня эти дороги отремонтированы", — рассказал депутат Сухумского городского собрания Саид Бутба.

Мурман Киут живет в доме на улице братьев Зантария. У него нет ноги и он преодолевает рытвины на своей старенькой иномарке.

© Sputnik / Томас Тхайцук Укладка асфальта на Турбазе

"Несмотря на то, что эта машина крепкая, она тоже недолго выдерживает таких нагрузок. Да и самому неприятно постоянно проваливаться в ямы и объезжать неровности", — посетовал он.

Жорж Пачулия с этой же улицы и тоже недоволен состоянием проезжей части.

"Дороги у нас местами просто ужасные. Иногда так сильно проваливаешься в яму, что машина глохнет, особенно, если она не новая. За эти годы сменилось много депутатов, но такого для нас еще никто не делал", — рассказал он.

Депутат Сухумского Городского собрания Саид Бутба, профинансировавший ремонт, сказал, что он исполнил обещание, данное им во время предвыборной кампании.

© Sputnik / Томас Тхайцук Укладка асфальта на Турбазе

"Избиратели обратились ко мне с просьбой решить проблему с дорогами и сегодня мы ремонтируем эти улицы. Большая часть средств, затраченных на это, принадлежит мне, в остальном помог лично глава города Адгур Харазия и сами жители этих улиц", — объяснил Бутба.

Депутат добавил, что в некоторых местах можно обойтись ямочными работами, а где-то надо уже сделать все капитально.

На ремонт ушло пятнадцать тонн асфальта.