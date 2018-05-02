20:55 02 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Укладка асфальта на Турбазе

Три улицы отремонтированы в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
3330

На отремонтированных в среду 2 мая трех сухумских улицах – Джелия, братьев Зантария и Мущни Хварцкия проживает более трехсот семей.

СУХУМ, 2 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Три улицы, протяженностью около полутора километров отремонтированы в Сухуме в среду 2 мая.

"На этих трех улицах, общая протяженность которых примерно полтора километра, живет более трехсот семей. Там есть садик, который ежедневно посещают десятки детей, чьи родители не редко жалуются на дискомфорт, который они испытывают во время езды по этим дорогам. Сегодня эти дороги отремонтированы", — рассказал депутат Сухумского городского собрания Саид Бутба.

Мурман Киут живет в доме на улице братьев Зантария. У него нет ноги и он преодолевает рытвины на своей старенькой иномарке.

Укладка асфальта на Турбазе

                        ©
                    Sputnik / Томас Тхайцук  
Укладка асфальта на Турбазе

"Несмотря на то, что эта машина крепкая, она тоже недолго выдерживает таких нагрузок. Да и самому неприятно постоянно проваливаться в ямы и объезжать неровности", — посетовал он.

Жорж Пачулия с этой же улицы и тоже недоволен состоянием проезжей части.

"Дороги у нас местами просто ужасные. Иногда так сильно проваливаешься в яму, что машина глохнет, особенно, если она не новая. За эти годы сменилось много депутатов, но такого для нас еще никто не делал", — рассказал он.

Депутат Сухумского Городского собрания Саид Бутба, профинансировавший ремонт, сказал, что он исполнил обещание, данное им во время предвыборной кампании.

Укладка асфальта на Турбазе
© Sputnik / Томас Тхайцук
Укладка асфальта на Турбазе

"Избиратели обратились ко мне с просьбой решить проблему с дорогами и сегодня мы ремонтируем эти улицы. Большая часть средств, затраченных на это, принадлежит мне, в остальном помог лично глава города Адгур Харазия и сами жители этих улиц", — объяснил Бутба.

Депутат добавил, что в некоторых местах можно обойтись ямочными работами, а где-то надо уже сделать все капитально.

На ремонт ушло пятнадцать тонн асфальта.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • ЦУМ
    Магазин закрыт

    Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.

  • Берни Экклстоун, фото из архива
    Формула успеха

    Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    В поисках выхода

    Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.

  • Глава РК Нурсултан Назарбаев на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана
    Палатка в Темиртау

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил, как в молодости жил в палатке во время строительства Карагандинского металлургического комбината.

  • Портфель на кресле. Архивное фото
    Текучие кадры

    Новым главой Госслужбы Кыргызстана по борьбе с экономическими преступлениями стал Бакир Таиров, его предшественник уволился через 10 дней после назначения.

  • Совещание Александра Лукашенко с руководством Житковичского райисполкома и предприятий района
    Усилия и дисциплина

    Президент Александр Лукашенко рассказал, как сделать Беларусь процветающей и состоятельной страной.

  • Военный обозреватель Александр Жилин
    Сами виноваты

    Военный обозреватель Sputnik Александр Жилин объяснил, почему Латвия сама виновата в безобразном поведении солдат НАТО в стране.

  • Парламентарий Пятрас Ауштрявичюс
    Еще жестче!

    Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил Европейскому союзу ужесточить антироссийские санкции.

  • Ofiteri SIS in timpul perchezitiilor la sediul lui Retano Usatii
    Оборотни в погонах

    Два высших офицера Отдела по расследованию особо тяжких преступлений задержаны в Молдове по подозрению в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве.

  • Вступительные испытания в Таджикском национальном университете
    Выбор сделан

    В Таджикистане завершился отбор кандидатов на обучение в российских вузах – со списком рекомендованных можно ознакомиться в интернете.

  • Сотрудник полиции у жилого дома
    Я требую прокурора!

    Голый узбекистанец ворвался в квартиру в Новосибирске и, взяв в заложники хозяев, потребовал встречи с консулом и прокурором.

  • Армен Гаспарян
    Учите историю!

    Историк и политолог Армен Гаспарян прокомментировал осквернение памятника погибшим советским воинам в эстонском городе Раквере.

  • ЦУМ
    Магазин закрыт

    Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.

  • Берни Экклстоун, фото из архива
    Формула успеха

    Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    В поисках выхода

    Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Конкурс национальных блюд и народных ремесел в Душанбе
Восточные сказки: ярмарка национальных блюд в Душанбе
Акция неповиновения в Ереване
Новая волна: акция неповиновения прошла в Ереване
Базы команд-участниц чемпионата чемпионата мира по футболу в России 2018
Где будут жить футболисты на ЧМ-2018

Соцсети

Sputnikabkhazia