Никогда не исполнялся: Минфин Абхазии о ситуации с бюджетом 2017 года

Бадрак Авидзба, Sputnik

Не подгоняли под факт

Депутаты Парламента Абхазии 3 мая направили на проверку в Генеральную прокуратуру Абхазии отчет "Об исполнении Республиканского бюджета за 2017 год".

"На протяжении всей современной истории Абхазии, если вы поднимете все отчеты по исполнению бюджета, ни один бюджет, как по доходам, так и по расходам, исполнен не был и по-другому быть не может. Это касается не только Абхазии, но и любой страны, если бы можно было досконально просчитать с точностью до одной десятой, как по доходам, так и по расходам, это называлось бы не планированием, а подгоном под факт", — рассказал бывший министр финансов Абхазии Дмитрий Сериков.

Бюджет 2017 года по доходам был исполнен на 95,7% от запланированного, не выполнение доходов составило порядка 370-380 миллионов рублей, это касается собственных доходов республики.

"Как вы знаете, наш бюджет состоит из двух частей. Это собственные доходы и те средства, которые поступают в качестве помощи из России, которые также состоят из двух крупных частей – инвестиционная программа, которая направляется на реконструкцию, капитальный ремонт и строительство и текущее финансирование", — добавил он.

Расходные обязательства не были исполнены чуть менее чем на 1 миллиард 200 миллионов рублей, при этом 800 миллионов оставалось на счетах Республиканского бюджета в Национальном банке, сообщил экс-министр.

"Миллиард 200 миллионов, о которых все говорят, состоят из двух частей – 800 миллионов, которые лежали в Нацбанке, и 380 миллионов, которые не были выполнены по доходу", — подчеркнул Сериков.

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Сложный год

Говоря о невыполнении плана по доходам, Сериков отметил рекордно низкие показатели посещения туристами Абхазии в 2017 году, отсутствие рыбного промысла и другие причины, которые повлияли на исполнение бюджета.

"Это был один из сложнейших годов для республики, первый это внешний фактор – я думаю, все знают, что происходит в мире, второй фактор – наш республиканский бюджет зависит от туристической сферы. Основное наполнение бюджета происходит по двум направлениям – туризм и сфера торговли", — подчеркнул он.

Об объективных причинах в исполнении бюджета за 2017 год на сессии Парламента говорил министр по налогам и сборам, отметил бывший глава Минфина.

"Если взять параллель с предыдущими годами, такого туристического сезона, как в 2017 году, не было. Это не могло сказаться на исполнении бюджета", — сказал Сериков.

Плановые доходы бюджета не выполнены по торговле, связи, по рыбной отрасли и по другим направлениям, заметил он.

При этом все социальные обязательства, по словам Серикова, были выполнены.

Расходная анатомия

"Из 800 миллионов, которые не были израсходованы по состоянию на 31 декабря 2017 года, я хотел бы детально разложить эту сумму по полочкам. Из 800 миллионов, которые находились на счетах, собственных средств республики было только 40 миллионов, 760 миллионов это целевые средства, которые были переведены из Российской Федерации в Абхазию. Поэтому Минфин не имеет право их тратить на другие цели", — подчеркнул он.

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545 миллионов из 800 миллионов – это средства предназначенные на инвестпрограмму, 50 миллионов — средства для реализации Соглашения между Россией и Абхазией по обеспечению медикаментами отдельных категорий граждан. 86 миллионов отводились на создание Информационно-координационного центра органов внутренних дел Абхазии и России и 47 миллионов – резервный фонд президента.

"Что касается самой крупной составляющей – 545 миллионов и к вопросу почему мы вносили изменения в декабре в действующий бюджет 2017 года и увеличили расходные обязательства почти на миллиард, о котором депутаты также сказали. Работать год в год без переходящих остатков — такое бывает только в идеальных системах, до которой мы еще не дошли, но находимся на этом пути", — сказал он.

Дмитрий Сериков напомнил, что на 1 января 2017 года переходящий остаток был 311 миллионов рублей, а годом ранее, 1 января 2016 года эта сумма была около 400 миллионов рублей.

"Вместе с российской стороной ужесточили получение денег и порядок расходов и отчет за исполнением, Россия требует на каждый транш обосновывающие документы. Если взять любой строительный контракт стоимостью условно в 100 миллионов рублей, то принцип действия следующий. Если это общестроительная работа, то аванс не может превышать 30%. Если строительство пройдет все необходимые экспертизы, подрядчику перечисляется аванс. Весь процесс идет пошагово", — заметил он.

При изменении бюджета 2017 года в начале декабря было увеличение резервного фонда президента.

"Это было связано с событиями случившимися в августе 2017 года (взрыв на складе с боеприпасами в Приморском – ред.) мы обратились к России для того, чтобы была оказана дополнительная помощь для покрытия расходов, которые мы вынуждены были понести. В результате российская сторона пошла нам на встречу и выделила нам 150 миллионов рублей. Мы обратились с этой просьбой в августе, но есть определенные процедуры для того чтобы перечислить средства Абхазии, Россия должна была изменить бюджет", — объяснил Сериков.

Внесение изменений в бюджет требует определенного времени, так как в этом задействованы многие министерства и ведомства.

"У них возникла возможность предоставить средства в декабре. Для того, чтобы воспользоваться этими средствами мы тоже должны были внести изменения в бюджет, в противном случае нам эти деньги не дали бы", — отметил он.

Переходящий остаток по президентскому фонду составил 47 миллионов, остальные деньги были направлены на устранение последствий взрыва склада с боеприпасами в Приморском.

"Я хочу сказать, что взятых обязательств по резервному фонду было больше чем на 47 миллионов, на то время обязательств было на 70 миллионов. Потому что в августе предсказать объем средств, который нужен на Приморское было практически невозможно, нужно было провести экспертизы, обследовать все дома", — заметил экс-министр.

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Сложившуюся ситуация с непринятием Парламентом исполнения бюджета за 2017 год прокомментировал и новый министр финансов Джансух Нанба.

Деньги, полученные в конце 2017 года, не могли быть потрачены, уточнил Нанба.

"То есть данное решение было принято сознательно, в принципе, никто и не рассчитывал, что за оставшееся время 2017 года деньги будут израсходованы", — сказал министр.

О решении Парламента

"Никуда деньги в 1 миллиард 200 миллионов не пропали, никто их не взял и никуда не вывез. На 1 декабря 2018 года чуть более 800 миллионов лежали на счетах в Национальном банке республики", — подчеркнул экс-глава Минфина.

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Если исполнение бюджета не удовлетворило депутатов, то в рамках закона Парламент должен был поставить вопросы о том, что именно не устроило в отчете Минфина, считает Сериков.

"В соответствии с законодательством, они могут вернуть финансовый документ в Кабмин, поставить вопросы, и Кабинет Министров в месячный срок должен дать на них ответы", — уточнил он.

Что касается Контрольной палаты, то если в течение года у нее есть вопросы она может их адресовать Минфину.

"Насколько я знаю, при рассмотрении отчета об исполнении бюджета со стороны Контрольной палаты направлены устные вопросы в адрес Министерства финансов и в письменном виде были направлены ответы и никаких вопросов она больше не задала. Поэтому для меня загадка, как поступила Контрольная палата в данном случае", — сказал Дмитрий Сериков.

Заместитель министра финансов Ирма Амичба рассказала, что при обсуждении исполнения бюджета в парламентском комитете депутаты получили разъяснения, связанные с бюджетом 2017 года.

"На комитете и расширенном заседании в Парламенте я объясняла им по всем пунктам бюджета, максимально исчерпывающе ответила на все вопросы парламентариев. Мало того, после заседания комитета мы обсуждали все детали, связанные с этим вопросом", — подчеркнула она.

Парламента Абхазии 3 мая отклонил отчет об исполнение бюджета за 2017 год и направил его на проверку в Генпрокуратуру.