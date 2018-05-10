Эшба об исполнении бюджета за 2017 год: депутаты не разобрались

Бывший вице-премьер Абхазии Беслан Эшба ответил на высказывания депутатов Народного Собрания республики в его адрес во время обсуждения исполнения Государственного бюджета Абхазии за 2017 год. Публикация появилась на официальной страничке Республиканской общественной организации "Апсадгьыл" в Facebook 10 мая.

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В своей публикации в социальной сети Facebook Беслан Эшба подчеркнул, что внимательно изучает общественное мнение, вникает в суть экономических процессов не только в Абхазии, но и за ее пределами, следит за работой правительства и Парламента Абхазии, при этом его не всегда радуют тон и уровень публичных дискуссий.

Поводом для заявления стало обсуждение депутатами Народного Собрания Абхазии на одной из последних сессий реализации Инвестиционной программы за 2017 год.

"Готов облегчить задачу моим оппонентам и дать свою компетентную оценку бюджетному процессу в части реализации Инвестиционной программы. Эта тема, как известно, обсуждалась на последнем заседании Парламента 3 мая 2018 года. Я понимаю, депутаты во многом пока не разобрались, особенно в деталях. Бюджетная политика – это сложное направление. Требует профессиональной компетенции и практического опыта", — написал Беслан Эшба в заявлении.

Относительно реализации Инвестиционной программы, добавил он, важно понимать, что финансовые решения принимаются в условиях жесткого планирования и в условиях экономической турбулентности.

Эшба пишет, что в течение полутора лет он лично курировал поступление средств по Инвестиционной программе из России, занимая должность вице-премьера правительства Абхазии, и всего за полтора года этой работы суммы, поступавшие по Инвестпрограмме в республику, увеличились в разы.

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В августе 2016 года, когда Беслана Эшба пригласили занять пост вице-премьера, из запланированных лимитов по Инвестиционной программе в размере 2 миллиардов 485 миллионов рублей на 2016 год, в Абхазию поступили только 1 миллиард 100 миллионов рублей.

"За оставшиеся четыре месяца нам предстояло сделать почти невозможное. Мы справились с этой задачей. В страну поступила вся сумма. Для тех, кто не понимает, средства российской стороной перечисляются только по предоставлению отчетов по выполненным работам. Таким образом, мы реанимировали ситуацию за четыре месяца и поставили процесс на рабочие рельсы", — говорится в письме.

Ситуация в этой области усложнилась в конце 2016 года, когда российская сторона в одностороннем порядке перераспределила оставшуюся сумму Инвестпрограммы в размере шести миллиардов 377 миллионов рублей на три года равными долями. В среднем по 2 миллиарда 100 миллионов рублей в год, с чем правительство Абхазии не могло согласиться.

"Опять же, для тех, кто не понимает или забыл, – речь шла о полной остановке ИнгурГЭС с февраля 2017 года, в связи с обследованием деривационного тоннеля, а это означало полное обесточивание Абхазии. Для покрытия острого дефицита электроэнергии необходимо было срочно найти деньги, ориентировочно – 500 миллионов рублей. Было понятно – это Инвестиционная программа. Больше брать неоткуда. Нам пришлось использовать эту возможность и предотвратить энергетический кризис", — отметил Эшба.

Энергетический кризис в стране сильно повлиял на бюджет по Инвестпрограмме, и на 2017 год оставалась сумма порядка одного миллиарда 500 миллионов рублей, из которых около 450 миллионов были переходящими объектами 2016 года. Стартовый капитал этой программы на 2017 год составил всего один миллиард рублей.

Решение проблем в области энергетики не должны были повлиять на сокращение темпов работ по Инвестпрограмме, пишет Беслан Эшба, напротив, встала необходимость поиска ее наращивания, так как эффект от Инвестпрограммы отражается еще на платежах внутри страны.

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По словам Эшба, путем долгих и трудных переговоров ему и его коллегам удалось убедить российских партнеров увеличить сумму и сумели привлечь денег по Инвестпрограмме больше, чем в 2016 году.

"Было два миллиарда 486 миллионов рублей, стало три миллиарда 135 миллионов рублей. Российская сторона приняла наши доводы и поставила условия: проектная документация должна быть подготовлена на сумму увеличения лимита 2017 года до конца марта. Мы с большим трудом справились и с этим условием", — подчеркнул в заявлении бывший вице-премьер Абхазии.

В результате этого переговорного процесса решением Межправительственной комиссии от 8 июня 2017 года были установлены лимиты Инвестиционной программы на 2017 год в размере двух миллиардов 585 миллионов рулей. И на покрытие энергодефицита с февраля по середину апреля 2017 года – 550 миллионов рублей. Итого – три миллиарда 135 миллионов рублей. Привел цифры Беслан Эшба.

В ходе переговоров с российской стороной она настояла на том, что если остаток средств по Инвестиционной программе на конец 2017 года не будет доведен до подрядных организаций, то сумма выделяемых средств в 2018 году будет сокращена на 50% от этого остатка.

Правительство Абхазии было вынуждены согласиться с этим условием, но при этом внесли и свои предложения.

"Если абхазской стороной будут увеличены темпы освоения средств в 2018 году, то российская сторона должна быть готова пересмотреть в сторону увеличения лимиты 2018 года. Таким образом, нам удавалось находить баланс и добиваться поставленных целей", — отметил Эшба.

По мнению Эшба, насколько будет эффективным исполнение Инвестпрограммы, покажет время, но он уверен в необходимости четкого выстраивания системы контроля государственных трат.

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В своем заявлении Эшба также подчеркнул, что в должности вице-премьера он видел главную задачу в постоянном увеличении объема средств в государственную казну, с чем он справился.

"За время моей работы, за год и четыре месяца, в бюджет Абхазии поступило более четырех миллиардов рублей по Инвестпрограмме. До моего прихода, за год и восемь месяцев, в Абхазию поступил 1,6 миллиарда рублей.

Надеюсь, даже те, кто не понимает сложностей переговорного процесса, бюджетного планирования и его исполнения, в состоянии оценить разницу и эффективность", — пишет Беслан Эшба.