Бюджет "раздора": что не так с главным финпланом Абхазии 2017 года

Депутаты Парламента Абхазии направили отчет "Об исполнении Республиканского бюджета за 2017 год" на проверку в Генеральную прокуратуру Абхазии 3 мая.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Почему не был принят главный финансовый документ республики, обсудили на расширенном заседании комитета парламента по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, которое состоялось 10 мая.

Нужно было секвестировать

На расширенном заседании комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам 10 мая председатель комитета отметила, что бюджет страны 2017 года нужно было секвестировать (урезать — ред.), исходя из того, что все понимали, что исполнить его не удастся.

"Любому человеку, который может считать, было понятно. Мы видели, что у нас идет проседание бюджета? Понимали, что не состоялся курортный сезон, что к нам не приплыла рыба? Знали, а почему мы увеличиваем бюджет, а потом не исполняем его?" — задалась она вопросом.

Смыр пояснила, что Парламент не согласился с тем, что 22 декабря 2017 года исполнительная власть вышла к Народному Собранию с предложением увеличить бюджет как по доходам, так и по расходам, однако по итогам нет кассового исполнения по обязательствам.

Дмитрий Сериков, выступая на брифинге 8 мая, сказал, что в случае, если у депутатов есть вопросы об исполнении бюджета, его нужно вернуть в Минфин на доработку. На это замечание бывшего главы Минфина ответил депутат Рауль Лолуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Смыр об исполнении бюджета 2017 года: не говорили о том, что деньги уведены

"Отправлять закон на доработку, на мой взгляд, можно только тогда, когда этот закон перспективы, например, бюджет 2018 года. Когда бюджет уже фактически исполнен или, как в данном случае, не исполнен — неуместно.

Какой смысл что-то там дорабатывать? Здесь есть и отчеты Контрольной палаты, и материалы, которые поступали к нам от разных ведомств, например, расходование по Инвестиционной программе, насколько это было законно, проводились ли тендеры, которые необходимо было проводить. По этим вопросам Контрольная палата должна с нами дополнительно поработать", — сказал он.

Лолуа подчеркнул, что в Парламент будут приглашать представителей Генеральной прокуратуры для бесед по рассмотрению выполнения бюджета 2017 года.

"В разных странах есть мера ответственности за неисполнение или неэффективное исполнение бюджета – это отставка правительства. Я думаю, что с учетом последних событий депутаты Парламента примут закон, где в случае неисполнения бюджета можно выходить с предложением об отставке не отдельного министра, а в целом Кабинета Министров. Зачем необходимо было увеличивать бюджет 2017 года более чем на миллиард рублей и потом его не исполнять, но это же закон, в нем нельзя играть цифрами", — подчеркнул депутат.

Председатель Контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба подчеркнул, что ведомство исходит из той информации, которая представлена исполнительной властью.

"Контрольная палата имеет право устно запрашивать документы. Мы подтверждаем, что на наши запросы были ответы, не всегда они были достаточно полными и снабжены необходимой нам информацией. Исходя из этих ответов, и делалось заключение", — заметил он.

Парламент, основываясь на заключении Контрольной палаты, делал уже свои выводы, пояснил Аршба.

"Это материалы внутренней проверки Министерства сельского хозяйства, где было отмечено, что с нашей стороны было упреждение, были проведены меры бюджетного принуждения по развитию сельского хозяйства. Мы не могли никак понять, это государственная помощь, если да, то в какой форме выражается, по каким критериям выделяются деньги на развитие сельского хозяйства. Также стоят вопросы по ремонтно-восстановительным мероприятиям, касающимся 200 миллионов рублей. Мы предупреждали, говорили неоднократно, данная сумма не расшифрована в формате прогноза, идет расход. На сессии Парламента мы так и не поняли, это резервный фонд Управления по капитальному строительству или что-то другое", — подчеркнул Роберт Аршба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Эшба об исполнении бюджета за 2017 год: депутаты не разобрались

При этом он отметил, что за исполнение бюджета отвечает не только Минфин, но и все правительство страны.

Почему в Генпрокуратуру

Заседание Парламента Абхазии, на котором депутаты заслушали отчет "Об исполнении Республиканского бюджета за 2017 год" состоялся 3 мая. Народные избранники не только не приняли исполнение главного финансового документа, но и направили его на проверку в Генеральную прокуратуру на предмет нарушения законов "О Республиканском бюджете на 2017 год", "О противодействии коррупции" и "О Кабинете Министров Республики Абхазия".

Депутаты остались недовольны доходами и расходами бюджета страны. Выполнить планы по доходам удалось с недостачей около 370 миллионов рублей, а расходы не были выполнены на 800 миллионов рублей.

Минфин объяснил, что прогнозы с наполнением бюджета не реализованы из-за провального туристического сезона, низкой добычи рыбы и по другим причинам. А расходные обязательства в 800 миллионов рублей не выполнены в связи с тем, что эта сумма поступила из России в конце 2017 года, и не было возможности ее израсходовать.

"Остаются нераскрытыми причины неисполнения параметров расходной части Республиканского бюджета за 2017 год, что может говорить о неправильном планировании. При этом нет информации о том, как они отразятся на бюджете 2018 года", — сказала на заседании Парламента 3 мая председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр.

Натали Смыр сказала, что в конце 2017 года исполнительная власть Абхазии вышла к Парламенту с предложением внести изменения в закон "О республиканском бюджете за 2017 год", которое депутаты Народного Собрания утвердили 22 декабря 2017 года. Это привело к увеличению объемов доходной части бюджета на 616 миллионов рублей, а расходной части на 975 миллионов рублей.

Причина увеличения расходной части была обусловлена увеличением по Инвестпрограмме и по линии социально-экономического развития страны.

© REUTERS / Kacper Pempel Кварандзия о неисполнении госбюджета Абхазии за 2017 год: могли не успеть

Ответ Минфина

Для разъяснения сложившейся ситуации бывший министр финансов Дмитрий Сериков, нынешний министр Джансух Нанба и его заместитель Ирма Амичба 8 мая провели брифинг.

На брифинге Дмитрий Сериков рассказал, что бюджет страны как по доходам, так и по расходам не исполнялся никогда в современной истории Абхазии и что до рубля рассчитать это невозможно.

"Из 800 миллионов, которые не были израсходованы по состоянию на 31 декабря 2017 года, я хотел бы детально разложить эту сумму по полочкам. Из 800 миллионов, которые находились на счетах, собственных средств республики было только 40 миллионов, 760 миллионов — это целевые средства, которые были переведены из Российской Федерации в Абхазию. Поэтому Минфин не имеет право их тратить на другие цели", — подчеркнул он.

Ситуация с непринятием Парламентом отчета об исполнении бюджета за 2017 год прокомментировал и новый министр финансов Джансух Нанба.

Деньги, полученные в конце 2017 года, не могли быть потрачены, уточнил Нанба.

То есть данное решение было принято сознательно, в принципе, никто и не рассчитывал, что за оставшееся время 2017 года деньги будут израсходованы", — сказал министр.

Парламента Абхазии 3 мая отклонил отчет об исполнении бюджета за 2017 год и направил его на проверку в Генпрокуратуру.