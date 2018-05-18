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Заседание городского Собрания Сухума

Сухумские депутаты не утвердили повышение тарифов для маршруток

© Sputnik Бадри Есиава
В Абхазии
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Городское Собрание Сухума провело в пятницу 18 мая очередное заседание по вопросу повышения тарифов на проезд в маршрутных такси с 15 до 20 рублей.

СУХУМ, 18 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Депутаты Сухумского Городского собрания проголосовали против повышения тарифов на проезд в столичных маршрутных такси в пятницу 18 мая.

В голосовании участвовали 19 депутатов, пять из которых проголосовали "за", двое воздержались.

Все стороны выразили свою точку зрения. Водители маршрутных такси подробно рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются в работе. Речь шла об увеличении цен на топливо, запчасти, продукты питания, а также о состоянии дорог.

Водители сухумских маршруток во время забастовки на центральном рынке
© Sputnik / Илона Хварцкия
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Некоторые депутаты отнеслись с пониманием и предложили поддержать повышение тарифов. Другие, мотивируя тем, что большинство избирателей категорически против таких мер, выступили за сохранение прежнего размера стоимости проезда в маршрутном такси.

"Никто не хочет повышения тарифов, но нужно понимать, что с момента последнего изменения стоимости проезда прошло около пяти лет, и за это время все подорожало", — сказал депутат Семен Бжания — один из тех, кто входит в комиссию по вопросу повышения тарифов.

Он добавил, что у пассажиров есть альтернатива маршруткам — автобусы и троллейбусы, количество которых, возможно, надо будет увеличить.

Депутат Темыр Купалба выразил готовность проголосовать за повышение тарифов, если пенсионеры, инвалиды войны и студенты будут ездить по старому тарифу.

Начальник Управления транспорта Абхазии Робестан Габлия отметил, что эту проблему основательно обсудили в Минэкономики республики, где подсчитали, что повышение тарифов до 20 рублей обосновано.

15 мая водители маршрутных такси, курсирующих от центрального рынка до Нового района, самостоятельно повысили стоимость проезда с 15 до 20 рублей. 16 мая они начали забастовку, которая должна была закончиться 18 мая.




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