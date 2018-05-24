Юные вокалистки из Гудауты будут петь на открытии ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону

Олимпийский комитет пригласил финалисток чемпионата России в области исполнительского искусства Аделину Аджба и Амину Джарсалия исполнить гимн Чемпионата мира по футболу на открытии мундиаля в городе Ростов-на-Дону.

СУХУМ, 24 мая — Sputnik. Асида Квициния. Юные вокалистки Аделина Аджба и Амина Джарсалия исполнят гимн Чемпионата мира по футболу на открытии турнира в городе Ростов-на-Дону 14 июня, сообщила корреспонденту Sputnik мама одной из певиц.

"После финала Чемпионата России в области исполнительского искусства, организаторы предупредили нас, что из 400 участников будут выбирать вокалистов, которые исполнять гимн на открытии ЧМ-2018 в Ростове. Мы с нетерпением ждали результатов, и 21 мая нам прислали официальное приглашение, также мы получили слова песни, и девочки уже начали готовиться. 13 июня, перед выступлением, мы собираемся на репетицию. Выступление будет масштабным, как рассказали организаторы, в этом номере будут задействованы около сотни детей", — сказала Анна Аджба.

На ежегодной международной премии "ART OPEN WORLD" в рамках Чемпионата России в области исполнительского искусства тринадцатилетняя Амина Джарсалия в номинации "Соло. Эстрадный вокал" стала лауреатом первой и второй степени. В той же категории семилетняя Аделина Аджба стала лауреатом третьей степени. Юные певицы также представили номер в категории "Дуэт" и получили лауреата третьей степени.

Девочки занимаются в вокальной студии "Сестер Берзения": Амина Джарсалия занимается эстрадным вокалом с десяти лет, Аделина Аджба — с шести лет.