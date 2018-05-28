Восемь лет на оздоровление: подготовлен новый план санации Сбербанка Абхазии

Временная администрация в Сбербанке была введена в ноябре 2017 года сроком на шесть месяцев, чтобы вывести банк из убытка в 500 миллионов рублей.

СУХУМ, 28 мая – Sputnik, Астанда Ардзинба. Временная администрация по управлению Сбербанком за период своей деятельности, с ноября 2017 по май настоящего года, провела реструктуризацию 63 просроченных кредитов, сообщил председатель Национального банка республики Беслан Барателия.

© Sputnik Томас Тхайцук Временная администрация ушла из Сбербанка Абхазии

В досудебном порядке взыскали задолженность на сумму 26 миллионов рублей. В судебные органы передали 63 исковых заявления на сумму в 300 миллионов рублей и четыре иска на сумму в долларах, а именно на 870 тысяч долларов США. На данный момент вынесено 37 решений на общую сумму 170 миллионов рублей и два решения на сумму в 420 тысяч долларов США, сообщили в Нацбанке.

Из вынесенных решений взыскана сумма в три миллиона рублей и госпошлина в размере 21 тысячи рублей.

"По оставшимся решениям судов возбуждено исполнительное производство", — добавили в Нацбанке.

Должниками из опубликованного ранее Генпрокуратурой списка погашено порядка четырех с половиной миллионов рублей, отметил Барателия.

"Говорить о том, что опубликование списков должников как-то существенно повлияло на возврат задолженности, сложно, так как одним из ключевых направлений временной администрации являлась работа по взысканию задолженностей как в досудебном, так и в судебном порядке", — пояснил он.

Временной администрацией были также предприняты другие меры для финансового оздоровления Сбербанка. В частности, по словам Барателия, задолженность по платежам клиентов была полностью ликвидирована, пенсия была выдана в полном объеме.

Кроме того, временная администрация проконтролировала проведение банковских операций по платежам клиентов и банка в бюджет, бюджетные фонды, Национальному банку Абхазии и в другие организации.

"Так за период с 13 ноября по 11 мая были исполнены платежи клиентов и обязательства банка на общую сумму в 6 361 920 рублей, в инвалюте на общую сумму в 7 315 801 $ и 2 356 174 €. В том числе исполнены платежи клиентов в бюджет, внебюджетные фонды Абхазии на общую сумму 1 133 980 рублей", — сообщили в Нацбанке.

© Фото : Администрация г. Сухум Временная администрация Сбербанка Абхазии: финансовая напряженность снята

По словам Барателия, реализованы непрофильные активы Сбербанка на общую сумму в 9 миллионов рублей. Под непрофильными активами подразумевают недвижимое имущество, принятое банком по отступному или полученное по решению суда.

Доходы от кредитования с декабря прошлого года составили порядка 24 миллионов рублей.

В период действия временной администрации в Сбербанке Абхазии были запущены новые депозитные продукты для физических лиц. Общая сумма привлеченных депозитов составила 427 миллионов рублей.

Временная администрация Сбербанка разработала новый план санации банка, рассчитанный до 2026 года. В целях финансового оздоровления Сбербанка за восемь лет планируется увеличить собственный капитал банка; продать те активы, которые не приносят дохода или препятствуют выполнению банковских операций; улучшить качество кредитного портфеля, в том числе взыскать просроченные ссудные задолженности; перейти на новую автоматизированную банковскую систему.

За реализацией плана санации будет следить группа кураторов. Она будет сформирована из числа сотрудников Нацбанка, при этом кураторы будут периодически меняться.

Временная администрация была введена в Сбербанке по решению Национального банка республики в ноябре 2017 года сроком на шесть месяцев. При этом полномочия руководителя банка Тимура Бганба с 13 ноября были ограничены, а 13 декабря полностью были приостановлены.

Причиной введения этой меры стали убытки Сбербанка, достигшие 500 миллионов рублей, которые в первую очередь были связаны с некачественным кредитным портфелем банка.

Ранее сообщалось, что для решения проблем Сбербанка в нем будет усилена работа по взысканию долгов и проведена реализация залогов неплательщиков.

Учредитель и единственный акционер Сбербанка Абхазии – это государство в лице Нацбанка страны. В настоящее время активы Сбербанка Абхазии составляют более 45% от совокупных активов всей национальной банковской системы Республики Абхазия. У Сбербанка Абхазии 7 филиалов, 15 дополнительных офисов на территории страны.