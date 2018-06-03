Абхазское рациональное: будут ли сделаны 25 шагов к развитию экономики

Первый национальный форум на тему "Как обеспечить рост экономики Абхазии?" прошел в Сухуме 2 июня. В качестве центрального доклада на форуме была представлена программа экономического развития Абхазии "25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года".

Астанда Ардзинба, Sputnik

Итак, как обеспечить рост экономики Абхазии? Тема первого национального форума в Сухуме. Гвоздем программы стала презентация "25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года", программы экономического развития Абхазии, разработанной российской компанией Strategy partners group. Впрочем, презентацией называть это не совсем корректно, поскольку представлена широкой общественности программа была еще в феврале прошлого года, однако до сих пор она не была принята. По неизвестным причинам, по крайне мере, неизвестным самим инициаторам разработки программы. Президент республики Рауль Хаджимба, выступивший с приветственным и достаточно эмоциональным словом перед открытием форума, гарантировал, что ни одно из выработанных на форуме предложений не останется без внимания. В одобрении программы Минэком республики, который активно участвовал в ее разработке, тоже сомневаться не приходится. Тем не менее, воз и ныне и там.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ардзинба: экономическая политика должна быть последовательна

Проведение экономического форума было инициировано диаспорой, в частности Московской абхазской диаспорой, которая и профинансировала разработку "25 шагов", при поддержке и участии Всемирного абхазо-абазинского Конгресса и Абхазфед в Турции. В организаторах форума значится и Абхазский государственный университет. В то же время, АГУ, на площадке, которого проходил форум, представленную на нем программу экономического развития Абхазии, не поддержал. Представители университета выступили жестко, во многом потому, что сами участвовали в разработке другой программы "Стратегии социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 года Абхазии", разработанной ЦСИ, потому "25 шагов" они восприняли не приветливо.

Чтоб разобраться во всех этих перипетиях и противоречиях, потребуется не один час и даже не восемь, а именно столько длился сам форум. Тут как нельзя кстати реплика одного из его модераторов, главы Московской абхазской диаспоры Беслана Агрба адресованная президенту Strategy partners group Александру Идрисову "Ты все равно не поймешь. Здесь многое не рационально, а то, что не рационально, сложно объяснить".

Тем не менее, попытаемся. Что важно знать о программе, прежде чем строить о ней выводы.

Маленький шаг

"25 шагов по развитию экономики Абхазии до 2025 года" были подготовлены в рамках работы созданного в апреле 2015 года Совета по экономическому развитию и реформам при президенте Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Агрба о программе "25 шагов": нет смысла так долго рассматривать

Сам президент, кстати говоря, попытался развеять некоторые возникшие недоумения, отметив, что "многие изложенные в проекте программы "шаги" уже находят свое реальное воплощение", хотя не все это заметили.

В частности, Хаджимба подчеркнул, что отдельные идеи и задачи на ближайшую перспективу обозначены в последнем Послании Президента Парламенту республики, но некоторые требуют, "дополнительной совместной проработки для последующего принятия выверенных и взвешенных решений".

Он добавил, что по его поручению разработаны и внесены в Парламент законопроекты, касающиеся валютного регулирования и контроля, модернизации отдельных систем налогообложения малого и среднего бизнеса, даны поручения по разработке новых концептуальных основ реформирования налоговой системы. А в обозримом будущем в Парламент будет внесен проект Закона "О государственной поддержке малого и среднего предпринимательства".

Глава государства также отметил схожесть мер и направлений в "25 шагах" и в Стратегии ЦСИ.

© Sputnik . Валерий Мельников Идрисов: у Абхазии нет времени раскачиваться, действовать надо сейчас

"Это говорит о том, что оценки экспертов – составителей этих документов и их мнения о текущей ситуации в стране совпадают, а решение стоящих перед всеми нами задач в скорости разработки и принятия требуемых Законов и иной нормативной правовой базы, которые обеспечат достижение поставленных целей", — считает Хаджимба.

Поступательное движение

Реализация "25 шагов" – это попытка работать программно. До сих пор система государственного управления работает, не имея четко выверенной программы, без понятного горизонта планирования. Что не может не влиять негативно на последовательность принимаемых решений в реализации экономической политики. Это мнение министра экономики Абхазии Адгура Ардзинба.

"Должна быть выверенная последовательная поступательная политика шаг за шагом. А без написания программы такую политику построить невозможно", — отметил Ардзинба в своем недавнем интервью.

Ему вторит Александр Идрисов, который считает, что ничто так не убивает работу правительства как совещания и указы.

"О чем вы столько совещаетесь? Договоритесь, наконец, о плане действий и работайте по нему каждый день. Не тратьте время на бесконечные сборы в кабинете и написание отчетов", — говорит эксперт.

Идрисов, чья речь была тепло воспринята собравшимися и несколько раз прерывалась аплодисментами, озвучил мысль, которую многие до него не решались озвучить.

"Когда ехал сюда, я собирался обсуждать результаты, полученные за два года реализации программы. Это не какие-то сверхъестественные меры, нельзя их так долго обсуждать", — сказал он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Барциц: Абхазии нужны национальные проекты

Основатель и Президент Strategy Partners Group, один из пионеров инновационной и венчурной деятельности в России, Идрисов посоветовал абхазам определяться какую страну они намерены строить, а «не бегать по площадям».

"Вы хотите строить страну-крепость, которая пережила тяжелую войну, и жители с автоматами Калашникова под кроватью, или строить открытый город. Это принципиально разные вещи. Пусть соберется элита нации и решит, как собираетесь жить дальше, каким видите будущее. Нужен консенсус национальный. Нужно собраться и решить, не бегать по площадям и митинговать", — сказал он.

Про консенсус или выступление без перца

О том, что проведение форума не несет политической подоплеки, неоднократно заявлял глава Московской Абхазской диаспоры Беслан Агрба. Политических амбиций, по его словам, у диаспоры нет, и инициирование нового обсуждения программы экономического развития никак с ними не связано.

Тем не менее, незримое присутствие духа приближающихся президентских выборов не покидало гостей форума, которые с некоторым волнением ждали выступления главного оппозиционера среди участников съезда депутата Парламента Аслана Бжания. Он, впрочем, сразу заверил публику, что говорить о политике не станет.

"Перца не будет", — заявил Бжания в начале своего выступления, хотя позже не упустил возможности публично раскритиковать власть и высказать мнение, что ни эта, ни какая-либо другая программа воплощена в жизнь не будет, пока у власти его оппоненты.

Ни шагу на месте или больше конкретики

"Программа написана не до конца", — несколько раз отмечали ее разработчики. Если вообще реально написать какую бы то ни было программу один раз и до конца. В условиях постоянно меняющегося мира, любая дорожная карта требует постоянных корректировок.

Что касается детализации представленных шагов, то на этот вопрос еще до начала форума в своем интервью отметил член Совета по экономическому развитию Абхазии, представитель Московской абхазской диаспоры Гарри Делба.

"Те люди, которые определяют экономическую политику в Абхазии, они должны или согласиться с этими шагами. Если нет консенсуса, то расписывать детальные дорожные карты нецелесообразно. Сами же дорожные карты должны создаться министерствами, там уже очень конкретные шаги и инструментарии должны быть прописаны", — сказал Делба.

Он также подчеркнул, что представители Московской абхазской диаспоры не писали эту программу для себя и слово теперь за абхазским правительством.

Вместо заключения или страна пессимистов

Текст программы "25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года" есть в свободном доступе в интернете, ознакомиться с ним можно на сайте Минэка Абхазии.

Московская абхазская диаспора надеется на то, что программа будет рассмотрена в Парламенте, принята и станет главным программным документом современного экономического развития Абхазии.

Насколько это реально не ясно до сих пор, и сухумский форум четкого ответа на этот вопрос не дал. В завершении съезда слово попросил экс-премьер-министр Абхазии Артур Миквабия, который заметил, что среди выступавших было много оптимистов, добавив при этом, что сам он не то, чтобы пессимист, просто хорошо проинформирован.

Более того, и это отражено в самой программе, без реформы государственного управления и системы правоохранительных органов, без нормализации налогового законодательства, без успехов в деле борьбы с коррупцией, экономическое развитие невозможно.

А это уже совсем другая история. Организаторы форума считают также и добавляют, что вслед за экономическим форумом последуют и другие съезды в рамках серии форумов «Стратегия Абхазии 2025», на которых эти вопросы будут обсуждаться.