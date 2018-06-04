"Мне врали!": российские блогеры в потрясении от Абхазии

Видеоблогеры из Крыма Алена Бардовская и Виктор Петровский, у которых на двоих более 150 тысяч пользователей, впервые посетили Абхазию вместе с семьями в мае 2018 года по приглашению "Абхазского союза туризма".

Что блогеры рассказали своим подписчикам по возращении, чем их "шокировала" республика, о распространенных мифах и о том, какой автомобиль Виктор Петровский приобрел в Сухуме, читайте в материале корреспондента Sputnik Бадри Есиава.

"Абхазия, встречай!"

Видеоблогеры Алена Бардовская и Виктор Петровский по возвращении из Абхазии уже успели собрать первые обзорные ролики о том, как они с семьями провели время в республике.

"Приехали в Абхазию. Первые впечатления от города Гагра и от цен. Я такого не ожидала! Точнее, ожидала совсем другое! Говорили про плохие дороги, разруху и криминал, аварии, разбои и неразбериху. Но все совсем по-другому! Я расскажу обо всем в своих видео. Свое полное впечатление", — представила Алена Бардовская один из своих роликов об Абхазии.

Путешествие началось из Сочи, откуда они всего за полчаса без пробок добрались до Абхазии. Первое удивление, что субтропическая республика не так далеко, как казалось.

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Пройдя стандартную процедуру перехода границы, они оказались на абхазской земле. Подъезжая к Гагре, Бардовская вспомнила мем из фильма "Иван Васильевич меняет профессию", когда новая пассия режиссера Якина хвастается подруге по телефону курортным местом, куда тот ее увезет.

"Мне всегда так было интересно, где же эта Гагра и насколько она крутая, что Якин туда хотел увезти ту блондинку. Она, кстати, так и не доехала до Гагры, а вот я доехала", — поделилась радостью Бардовская в ролике "Мне врали про Абхазию".

Остановились путешественники в одной из элитных гагрских гостиниц, где остались довольны не только сервисом, но и завораживающим видом на морскую гладь с балкона и на город из окна.

"Мама, я влюбилась", — призналась она, восхищаясь пейзажами Гагры.

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Пока девушки расслаблялись в спа-центре при гостинице, мужская половина команды отправилась на смотровую площадку в окрестностях, откуда весь город был как на ладони.

"Правильно ведь Гагра, а не Гагры?" — поинтересовался у сопровождающих Виктор Петровский, глядя на просторы города с высоты птичьего полета.

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"Воссоединились" семьи уже перед поездкой на местный рынок, где россияне провели сравнительный анализ цен на фрукты, овощи, молочную и алкогольную продукцию. Обратили внимание на то, что стоимость всех этих товаров ниже крымских. Попробовали шелковицу, мушмулу и вяленую хурму, вид которой сначала смутил дегустаторов, но вкус пришелся по душе.

В отделе молочной и мясной продукции гагрского рынка гости республики погрузились в поистине гастрономический рай. Любой домашний сыр на выбор — и всего по 400 рублей за килограмм. Правда, некоторые виды продукции туристы увидели впервые.

"А это что, булочки какие-то?" — спросил блогер, указывая на головки копченого сыра, что развеселило продавца.

Россияне были приятно удивлены богатым ассортиментом домашних вин, коньяка и, конечно же, знаменитой абхазской чачи, а цены на них сразили наповал.

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"Литр чачи здесь стоит 250 рублей. Это же "учачиться" здесь можно. Тут такие смешные цены. Плохо, что мы не пьем", — не скрывала удивления Алена Бардовская.

А вот цены на одежду слегка ее расстроили. Их стоимость оказалась примерно такой же, как и в Крыму, но это не помешало Бардовской приобрести солнечные очки "прям для Гагры" за 1200 рублей и спортивный костюм за две с половиной тысячи рублей.

Цены на автомобили – вот что на самом деле шокировало крымчан в Абхазии, причем настолько, что блогер Петровский не смог удержаться от соблазна, купил белый Ford Mustang за 500 тысяч рублей и дал ему название "Снежок".

Не откладывая в долгий ящик, Петровский выехал на абхазские дороги и устроил тест-драйв "мустангу", мощью машины остался доволен.

Мамалыга – каша или хлеб?

Одним из пунктов знакомства с Абхазией была национальная кухня, не испробовав которую, понять страну до конца невозможно. И где, как не в апацхе (ресторан национальной кухни — ред.), это можно сделать лучше всего?

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По рекомендации водителя они посетили одно из таких заведений. Первое, что бросилось в глаза крымчан, был костер прямо посреди ресторана, на котором варили мамалыгу и фасоль. Скрыть свое изумление гости не смогли. Сотрудники заведения провели гостям небольшой экскурс по особенностям абхазской кухни и рассказали, как и где они коптят сыр и мясо, что такое мамалыга, почему ее называют абхазским хлебом.

Настоящим испытанием для гурманов стало острота абхазской кухни. Неподготовленная Алена Бардовская под ухмылки гидов решила перебить вкус жареного сыра соленым огурцом, но тут же об этом пожалела. Огурчик оказался острее острого, а зеленый перец с местных грядок лишил на несколько секунд дара речи Анну – супругу Виктора.

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"Пламя не вышло?" — спросила Анна после того, как пришла в себя от жгучего перца и удивилась тому, как местный сопровождающий съел такой перец целиком, не моргнув и глазом.

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Полный гастрономический "комплект" на троих в апацхе, который состоял из копченой свинины и говядины на сковороде, жареного и копченого сыра, солений и овощного салата, фасолевого соуса и мамалыги, вина и домашнего компота, обошелся туристам всего в 1200 рублей.

Правда об Абхазии

Солнечная погода в Гагре сменилась на ливень, но блогер Бардовская не стала отменять рыбалку под руководством Романа Качарава.

Пять черноморских горбылей, которых они выловили без особого труда, пожарили прямо не берегу моря под сказочный закат.

"У вас опасно? Правда, в Абхазии людей воруют? У вас есть оружие?" — закидала вопросами Романа любознательная Алена.

Конечно "опасно", потому что в Абхазии настолько вкусное вино и красивая природа, что уезжать отсюда совсем не хочется, ответил "проводник".

Бордовская призналась, что добровольно задержалась в Абхазии на четыре дня дольше, чем планировала.

Устроившись поудобнее на теплых камнях гагрского пляжа, крымчанка принялась разбирать комментарии подписчиков об Абхазии, некоторые ее изрядно повеселили.

"Еще недавно в Абхазии воровали людей. После войны разруха так и осталась. По костру прямо на полу понятно, что это не про абхазов, а машины воруют очень часто, причем в основном определенной модели и очень дешево, поэтому там так дешево продают автомобили. Красиво там, но абхазы не потянут на второй Сочи", — зачитала Бардовская один из комментариев в интернете.

Она объяснила, что костер на полу — это часть традиционной кухни, и по этому факту делать выводы о том, что в Абхазии все плохо, ей кажется смешным. Машины в республике дешевые не из-за того, что они ворованные, а за счет дешевой "растаможки".

Больше всего россиянку возмутили высказывания комментаторов о разрухе и грязных пляжах.

"Когда я ехала в Абхазию, я понимала, что это не Монако, не Милан и не Италия. То, что мне пишешь в комментариях о ржавых заборчиках позади меня на видео, это смешно. Я ехала за природой и красотой. Действительно, здесь есть пошарпанные фасады зданий и непокрашенные заборы, но я видела, как люди готовятся к курортному сезону. Говорить, что здесь ничего не меняется, будет неправдой", — парировала Бардовская.

Мифы о повсеместных грязных пляжах она разрушила, показав, в каком состоянии берег после недавнего шторма, где она на тот момент отдыхала.

© Sputnik / Томас Тхайцук Всей семьей в Абхазию: что нужно знать

"С точки зрения природы, Абхазия — номер один. Скоро у меня выйдет ролик про Рицу и, если вы еще сомневаетесь, что Абхазия может покорить ваше сердце, то вы, наверное, человек, который привык к красивым зданиям, улицам и официантам в галстуках. Здесь в Абхазии нет такого сервиса", — рассказала россиянка.

Она напомнила своим подписчикам о том, что Абхазия – это кавказская страна, где есть свои традиции и правила поведения. Ходить в коротких шортах или купальнике в общественных местах считается неприличным, и за это могут сделать замечание.

От воровства личных вещей или разбитого автомобильного окна никто и нигде не застрахован, уверена туристка. Алена посоветовала тем, кто планирует провести свой отпуск в Абхазии, заключить договор с туристической фирмой, которая организует отдых без проблем.

"Если вы едете отдыхать за копейки и снимаете комнатку у какой-нибудь бабушки за 250 рублей, экономите на всем и питаетесь в дешевых столовых, то, конечно, у вас будут проблемы с желудком, жильем и с местными. Даже если вы приедете в Крым и снимете там какую-то халупу, то и там у вас возникнут определенные проблемы", — уверена она.

Алена Бардовская посоветовала потенциальным туристам быть внимательнее и не оставлять личные вещи или сумки в машинах без присмотра, чтобы не искушать людей, способных на кражу.