Не наломать дров: как с умом травить мраморных клопов

О том, как использовать ядохимикаты от клопа и не навредить себе и окружающим, рассказал в Sputnik начальник Государственной службы защиты растений Министерства сельского хозяйства Владимир Герия.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Арсенал

В Абхазии продолжают бороться с мраморным клопом. Для этого используются химические препараты "Клипер", "Борей", "Эсперо" и "Кинфос". Часть этих препаратов передала Абхазии программа развития ООН, а часть – Россельхознадзор в рамках гуманитарной помощи.

© Sputnik / Томас Тхайцук Партия опрыскивателей против мраморных клопов поступила из России

В Абхазии существуют специальные группы, которые обрабатывают сельскохозяйственные угодья, но так как проблема глобальная, к борьбе подключаются и обычные жители. Они могут бесплатно получить ядохимикаты в районных администрациях.

"Все эти препараты предназначены для использования специалистами. Но из-за того, что распространение клопа можно отнести к стихийному бедствию, исходя из того, что все прямо или косвенно имеем отношение к сельскохозяйственному производству на приусадебном участке, в деревне, многие знают, как использовать пестициды от насекомых", – сказал начальник Госслужбы защиты растении Минсельхоза Абхазии Владимир Герия.

Ядохимикаты, по его словам, далеко небезопасны, и потому всем нужно соблюдать меры предосторожности.

"Это ядовитые вещества. Естественно они не должны попадать не по назначению. Если флакончик с небольшим количеством препарата попадает в частное домовладение, то должен быть изолированный доступ. Все эти препараты относятся к третьей группы опасности для теплокровных. Это говорит о том, что для домашних животных, скота не представляет большой опасности. Но препараты опасны для насекомых, они уничтожают клопа, токсичны для пчел", – отметил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Облава" на клопа: жители села Адзюбжа объединились против вредителя

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Осторожно, пчелы!

Чтобы обезопасить пчел, нужно избежать прямого попадания на них. Обработку сельхозугодий лучше всего проводить вечером или ранним утром. В это время пчелы прячутся в ульях. Также нельзя опрыскивать растения, которые в стадии цветения.

"Пчела – насекомое, которое собирает нектар. Не должны подвергаться обработке медоносы – растения, которые находятся в стадии цветения. Желательно скашивать луговую растительность перед обработкой ядохимикатами. И что самое главное – обработку проводить вечером или ранним утром – время, когда пчелы не находятся на растениях, когда прямое попадание на них невозможно. Этого времени достаточно, чтобы в сотни раз уменьшить вредоносность пестицидов", – предостерег Владимир Герия.

Хоть ядохимикаты не наносят большого вреда человеку, специалисты не рекомендуют пренебрегать респираторами, перчатками и спецодеждой.

© Sputnik Бадри Есиава Удовлетворительно: первые итоги борьбы с мраморным клопом в Абхазии

"Работающим с химическими веществами, не стоит забывать о мерах безопасности. Несмотря на то, что препараты самой низшей степени токсичности, обязательно нужно соблюдать требования безопасности: закрыть кожные покровы и предохранить органы дыхания, потому что вот именно вдыхание препарата может быть вредным для организма. Можно пользоваться обычные перчатки, медицинскую маску, дождевой плащ, которые обойдутся незначительных денег. Обязательно проводить обработку в безветренную погоду. Всю разъяснительную информацию люди могут получить там, где выдаются препараты. Там говорится о том, как себя обезопасить, как использовать средство, в каких пропорциях", – отметил Герия.

Случаев отравления от ядохимикатов, по словам начальника Госслужбы защиты растений Министерства сельского хозяйства, пока не было зарегистрировано.

"Но если человек после обработки ядохимикатами своей территории почувствовал недомогание, головокружение, тошноту, то ему нужно обратиться в медучреждение. Также нужно пить много жидкостей, особенно молока, а также проводить время на свежем воздухе", – добавил он.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад.

Вредитель быстро освоился в республике. Насекомое питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым и ягодным культурам. Может вредить овощным и зерновым культурам. Так, по данным Общественной палаты, в 2017 году более 70 процентов ореха и до 50 процентов мандаринов было уничтожено мраморным клопом.

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В апреле 2018 года из-за вредителя Россельхознадзор на неделю ограничил поставку фруктов и овощей из Абхазии.

Весной 2018 года Россия подключилась к решению проблемы с мраморным клопом в Абхазии. В качестве гуманитарной миссии Россия поставляет в Абхазию феромоновые ловушки, ручные ранцы-опрыскиватели и химические препараты для борьбы с вредителем.