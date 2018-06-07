Миссия выполнима: волонтеры расчистили Каман от мусора

Более 20 кубов отходов собрали волонтеры в Камане 7 июня.

СУХУМ, 7 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Волонтеры расчистили пикниковую территорию рядом с Каманским монастырем и Святым источником, рассказал корреспонденту Sputnik руководитель фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба.

По его словам, акция по расчистке Камана прошла успешно, хотя поначалу волонтеры опасались, что миссия невыполнима.

© Фото : предоставлено Тенгизом Тарба Субботник в Каманах

"Мы справились с нашей задачей. Хотя первые два часа мне казалось, что задача невыполнима. В итоге мы собрали 20 кубов мусора. Благодаря поддержке администрации сухумского района, которая обеспечила нас контейнерами. В общем, охватили большую территорию. Собирали мусор 20 человек с 9 утра до трех часов дня", – рассказал Тарба.

Субботник в Каманах © Фото : предоставлено Тенгизом Тарба

Субботник в Каманах © Фото : предоставлено Тенгизом Тарба

Субботник в Каманах © Фото : предоставлено Тенгизом Тарба

Субботник в Каманах предоставлено Тенгизом Тарба 1 / 4 © Фото : предоставлено Тенгизом Тарба Субботник в Каманах

Как отметил Тарба, в планах у волонтеров расчистить от мусора Малую Рицу.

Волонтеры во главе с руководством фонда "Горная Абхазия" уже второй раз проводят экологическую акцию "Чистые горы". В конце мая они расчистили озеро Амткиал.

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