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Субботник в Каманах

Миссия выполнима: волонтеры расчистили Каман от мусора

© Фото : предоставлено Тенгизом Тарба
В Абхазии
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19820

Более 20 кубов отходов собрали волонтеры в Камане 7 июня.

СУХУМ, 7 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Волонтеры расчистили пикниковую территорию рядом с Каманским монастырем и Святым источником, рассказал корреспонденту Sputnik руководитель фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба.

По его словам, акция по расчистке Камана прошла успешно, хотя поначалу волонтеры опасались, что миссия невыполнима.

Субботник в Каманах
© Фото : предоставлено Тенгизом Тарба
Субботник в Каманах

"Мы справились с нашей задачей. Хотя первые два часа мне казалось, что задача невыполнима. В итоге мы собрали 20 кубов мусора. Благодаря поддержке администрации сухумского района, которая обеспечила нас контейнерами. В общем, охватили большую территорию. Собирали мусор 20 человек с 9 утра до трех часов дня", – рассказал Тарба.

  • Субботник в Каманах
    Субботник в Каманах
    © Фото : предоставлено Тенгизом Тарба
  • Субботник в Каманах
    Субботник в Каманах
    © Фото : предоставлено Тенгизом Тарба
  • Субботник в Каманах
    Субботник в Каманах
    © Фото : предоставлено Тенгизом Тарба
  • Субботник в Каманах
    Субботник в Каманах
    предоставлено Тенгизом Тарба
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© Фото : предоставлено Тенгизом Тарба
Субботник в Каманах

Как отметил Тарба, в планах у волонтеров расчистить от мусора Малую Рицу.

Волонтеры во главе с руководством фонда "Горная Абхазия" уже второй раз проводят экологическую акцию "Чистые горы". В конце мая они расчистили озеро Амткиал.

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