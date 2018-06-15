МВД Абхазии сообщило о задержании подозреваемого в обмане туристов из России

В преддверии курортного сезона 2018 года сотни граждан Российской Федерации стали жертвами интернет-мошенников, которые продавали "липовые" путевки в пансионаты и гостиницы Абхазии.

СУХУМ, 15 июн-Sputnik. Подозреваемый в интернет-мошенничестве задержан сотрудниками МВД России в результате обмена информацией с МВД Республики Абхазия, заявил первый заместитель министра внутренних дел Абхазии Казбек Кишмахов пресс-службе МВД республики.

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"К проверке МВД Абхазии подключены смежные ведомства из числа сотрудников МВД России. Связано это было с тем, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по борьбе с экономической преступностью были выявлены лица, причастные к совершению вышеуказанных преступлений из числа жителей России, и в результате информационного обмена с нашими коллегами из МВД России были установлены лица, возможно, причастные к этой деятельности. Один из них на сегодняшний день задержан на территории России", — проинформировал Кишмахов.

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Он добавил, что в оперативном поиске находятся еще несколько граждан из числа жителей России, которые также причастны к этой деятельности. Также проводится проверка в отношении нескольких подозреваемых из числа жителей Республики Абхазия.

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"Если эта информация подтвердится, соответственно в отношении них будет принято решение о привлечении к уголовной ответственности. Что касается телефонных номеров мобильных операторов Республики Абхазия, которые указаны на интернет-ресурсах, эти телефоны использовались мошенниками для привлечения аудитории и придания правдоподобности вышеизложенной ситуации. С этих телефонов подключена переадресация на телефонные станции РФ", — уточнил Кишмахов.

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Он добавил, что в этом направлении руководство МВД Абхазии поставило задачу оперативного реагирования на все факты действий мошеннического характера в отношении иностранных граждан, а также проведение информационно-предупредительной работы в целях профилактики подобного рода преступлений.