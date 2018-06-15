13:11 15 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 29°C
Прямой эфир
  • USD62.69
  • EUR72.53
Поиск
Наручники. Архивное фото

МВД Абхазии сообщило о задержании подозреваемого в обмане туристов из России

© Sputnik . Виталий Белоусов
В Абхазии
Получить короткую ссылку
69660

В преддверии курортного сезона 2018 года сотни граждан Российской Федерации стали жертвами интернет-мошенников, которые продавали "липовые" путевки в пансионаты и гостиницы Абхазии.

СУХУМ, 15 июн-Sputnik. Подозреваемый в интернет-мошенничестве задержан сотрудниками МВД России в результате обмена информацией с МВД Республики Абхазия, заявил первый заместитель министра внутренних дел Абхазии Казбек Кишмахов пресс-службе МВД республики.

Туристы из России отдыхают в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Потерять деньги и обрести друзей: Абхазия приняла обманутых туристов из России

"К проверке МВД Абхазии подключены смежные ведомства из числа сотрудников МВД России. Связано это было с тем, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по борьбе с экономической преступностью были выявлены лица, причастные к совершению вышеуказанных преступлений из числа жителей России, и в результате информационного обмена с нашими коллегами из МВД России были установлены лица, возможно, причастные к этой деятельности. Один из них на сегодняшний день задержан на территории России", — проинформировал Кишмахов.

Путевка в никуда: как мошенники наживаются на популярности отдыха в Абхазии>>

Он добавил, что в оперативном поиске находятся еще несколько граждан из числа жителей России, которые также причастны к этой деятельности. Также проводится проверка в отношении нескольких подозреваемых из числа жителей Республики Абхазия.

Отдых туристов
© Sputnik . Alexander Vilf
Минтуризма Абхазии дало рекомендации, как избежать мошенников

"Если эта информация подтвердится, соответственно в отношении них будет принято решение о привлечении к уголовной ответственности. Что касается телефонных номеров мобильных операторов Республики Абхазия, которые указаны на интернет-ресурсах, эти телефоны использовались мошенниками для привлечения аудитории и придания правдоподобности  вышеизложенной ситуации. С этих телефонов подключена переадресация на телефонные станции РФ", — уточнил Кишмахов.

Гарцкия о пострадавших от мошенников туристах: постараемся принять бесплатно>>

Он добавил, что в этом направлении руководство МВД Абхазии поставило задачу оперативного реагирования на все факты действий мошеннического характера в отношении иностранных граждан, а также проведение  информационно-предупредительной работы в целях профилактики  подобного рода преступлений.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Древнее захоронение знатной женщины бронзовой эпохи нашли исследователи в Акмолинской области
    Археологическая редкость

    Древнее захоронение бронзовой эпохи нашли исследователи в Акмолинской области Казахстана – могиле, предположительно, более 2,5 тысяч лет.

  • Көчмөндөр оюндарынын проморолиги жарыяланды
    Игры кочевников

    Организаторы Третьих Всемирных игр кочевников представили зрелищный проморолик состязаний, которые пройдут в сентябре на Иссык-Куле.

  • Снятие наличных денег в банкомате
    Карта бита

    Банковские карты могут не обслуживаться в Беларуси ночью 16 июня – проблемы обусловлены технологическими работами на оборудовании процессингового центра.

  • Уборка урожая зерновых. Архивное фото
    Неурожайный год

    Продолжающаяся в Латвии жара нанесла ущерб многим культурам, в некоторых случаях уничтожив до половины ожидаемого урожая.

  • Представитель партии Союз Отечества — Христианские демократы Литвы, член Сейма Андрюс Кубилюс
    "Атомное" влияние

    Экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс считает, что правительством Саулюса Сквернялиса может "руководить" российская госкорпорация "Росатом".

  • Bank cards of international payment systems VISA and MasterCard
    "Мертвые души"

    Директор лицея-интерната в Кишиневе попалась на воровстве бюджетных денег с помощью зарплатных банковских карт.

  • Чрезвычайный и Полномочный посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов, архивное фото
    Ученья свет

    Посол России в Душанбе рассказал, сколько мест выделено в российских вузах для студентов из Таджикистана.

  • Отработанное ядерное топливо
    Мирный атом

    Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" поставила ядерное топливо для реактора на площадке Института ядерной физики (ИЯФ) Академии наук Узбекистана.

  • Болельщица сборной России перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии
    Футбольный праздник

    Болельщик сборной России из Таллинна поделился со Sputnik Эстония своими впечатлениями от первого дня крупнейшего спортивного события года.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Церемония открытия Чемпионата мира по футболу 2018 в Москве
Выступление президента России на церемония открытия ЧМ по футболу
Владимир Путин на церемонии открытия ЧМ-2018 в России
Как приехать в Абхазию
С визой и без: как попасть иностранцу в Абхазию

Соцсети

Sputnikabkhazia