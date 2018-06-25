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Мясо

Шамба: мясная и молочная продукция безопасна на центральном рынке Сухума

© Sputnik . Евгения Новоженина
В Абхазии
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Начальник лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на Центральном рынке Вадим Шамба в интервью на радио Sputnik рассказал о том, какую проверку проходит мясная и молочная продукция на Сухумском рынке.

СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Мясная и молочная продукция безопасна на Сухумском рынке, сказал в интервью на радио Sputnik начальник лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на Сухумском центральном рынке Вадим Шамба.

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"Каждое утро проводится анализ мясной продукции, которая поступает на рынок, для этого у нас есть все необходимые приборы. Мы проверяем как мясо, так и молочные продукты, у нас есть хорошие специалисты, которые проводят экспертизу, после того как они проверяют мясо и молочные продукты, ставят штамп, продукция идет на реализацию", — добавил он.

Однако если продукция плохого качества, то об этом пишется акт в присутствии ее владельца.

"После составления акта такая продукция отправляется на утилизацию. Люди могут быть спокойны, мы не допустим того, чтобы некачественные продукты появлялись на прилавках", — подчеркнул он.

Сегодня на рынке продается только местная мясная продукция, рассказал Шамба.

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"Завозимое мясо в специальных упаковках продают в магазинах", — пояснил специалист.

По его словам, еще не было ни одного случая, чтобы человек, купивший мясо на рынке, отравился или получил какое-либо заболевание.

"Мы очень тщательно подходим к своей работе, так как понимаем всю ответственность нашей работы. Если вдруг на полке появится некачественный продукт, то это будет угрожать здоровью людей, поэтому все наши специалисты очень внимательны и скрупулезны в своем деле", — заметил он.

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Вадим Шамба рассказал, что периодически на рынок попадает мясо, которое нельзя отправлять на продажу.

"Крупный рогатый скот подвержен различным заболеваниям, есть такая болезнь, как трихинеллез, свиньи ей подвержены. Эта болезнь опасна тем, что ее нельзя убить горячей водой, если даже варить мясо очень долго, эффекта не будет. Спустя две недели человек, съевший зараженное мясо, начинают опухать, у него поднимается температура, и он вынужден обращаться к врачам", — сказал специалист.

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После того как мясо поступает на рынок, его сразу кладут в холодильник, чтобы оно не испортилось, заметил он.

"Мясо отправляется в холодильник после того, как мы ее проверяем, но если его привозят, допустим, вечером, то сразу кладут в холодильник и уже утром отправляют в лабораторию для проверки", — подчеркнул Шамба.

Вадим Шамба отметил, что, помимо мяса, в лаборатории проверяют и молочную продукцию.

"Если, допустим, в молоке мы обнаруживаем воду, это молоко не подходит под параметры, и продукция не идет на прилавки, но, если все хорошо, мы даем добро, и продукция может быть реализована", — рассказал он.

Специалист сказал, что в лаборатории проверяется продукция, которая продается внутри рынка, при этом он подчеркнул, что бывают случаи, когда люди приносят купленные в другом месте мясо или молочные продукты на проверку. В таких случаях в лаборатории также проверяют продукцию на пригодность.

Теги:
молочная продукция, сухумский рынок, мясо, Абхазия



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