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Новый абхазский паспорт

Поправки в закон о гражданстве Абхазии коснулись ветеранов и студентов

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Заседание депутатов Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия состоялось в Сухуме в четверг 28 июня.

СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Поправки в закон о гражданстве Абхазии, которые коснулись ветеранов войны и студентов республики, приняты в первом чтении депутатами Парламента Абхазии в четверг 28 июня.

Проект постановления представил депутат Каха Пертая, который предложил от лица профильного комитета дополнить статью 5 законопроекта пунктами о том, что гражданами считаются ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, родившиеся на территории Абхазской АССР и не имеющие гражданства иностранного государства, кроме российского.

"Человек, выезжавший за пределы Абхазии для получения образования, считается постоянно проживавшим в республике в указанный период, при условии его возвращения на постоянное место жительства по окончании учебы в течение одного года", — пояснил также Пертая. 

В список лиц, которые могут претендовать на гражданство Абхазии, также могут войти люди, родившиеся на территории Абхазской АССР и на момент принятия акта "О государственной независимости Республики Абхазия" 12 октября 1999 года были несовершеннолетними. Они также не должны обладать гражданством иностранного государства, кроме российского, а их родители  — один или оба, должны иметь абхазское гражданство.

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"Примечание – лицо считается постоянно проживавшим на территории Абхазии не менее пяти лет на момент принятия акта "О государственной независимости Республики Абхазия" 12 октября 1999 года, при выезде за пределы Абхазии не более чем на три месяца в течение одного года", — отметил парламентарий.

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Те, кто выписался из Абхазии в период с 12 октября 1994 по 1999 годы, добавил он, при фактическом постоянном проживании и повторной прописке в Абхазии в срок до вступления в силу закона о гражданстве считаются гражданами страны.

Получаем абхазский паспорт
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Теги:
поправки, гражданство, законы, Абхазия



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