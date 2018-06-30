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Спортивная гимнастика

В здоровом теле: как в Сухуме работает бесплатная фитнес-студия

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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О том, как в Сухуме бесплатно работает студия здоровья и активного отдыха и кто туда ходит, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Проходя мимо одного из угловых здании в центре Сухума, на улице Марра, можно услышать звуки динамичной музыки и зычный голос мужчины. Здесь на втором этаже каждый день инструктор по фитнесу бесплатно для жителей столицы проводит тренировку в рамках студии здоровья и активного отдыха при Комитете по вопросам молодежи и спорта Сухума.

Поднимаемся на второй. На звук музыки проходим в один из залов. Нас встречает группа из 10 спортсменок и инструктора Владимира Габуния, который с невозмутимым лицом продолжает тренировку.

— Работаем на верхний участок. Поднимаем лопатки. Вдох-выдох и так 15 раз повторяем движение, — указывает он своим подопечным.

Спортивная гимнастика

                        ©
                    Sputnik / Томас Тхайцук  
Спортивная гимнастика

Владимир Габуния сразу же предупреждает, что обычно не он здесь проводит тренировку, сегодня лишь временно заменяет основного инструктора. Но поговорить с журналистами он не прочь.

Из беседы узнаем, что увлекающихся фитнесом с каждым годом в республике становится все больше и больше.

"Люди лучше стали понимать, что в здоровом теле живет здоровый дух. В основном спортом занимается молодежь Абхазии. И это очень радует", – признается он.

Тренер успевает не только беседовать с журналистами, но и наблюдать за тем, как девушки делают упражнения и давать задания.

— Следующее упражнение — ножницы, – неожиданно он прерывает разговор с нами и обращается к спортсменкам. – Становимся на локти, ноги попеременно поднимаем.

Спортивная гимнастика

                        ©
                    Sputnik / Томас Тхайцук  
Спортивная гимнастика

Уже к концу тренировки подуставшие девушки просят тренера дать что-нибудь полегче. Но Владимир Габуния остается неумолимым.

— Начинаем упражнение, – повторяет он.

Девушки продолжают комплекс по силовой аэробике.

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Спортплощадка
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Фитнес для души

После тренировки удается поговорить и со спортсменками. Марианна Аэропитян уже около месяца ходит на бесплатный фитнес. И признается, что очень довольна занятиями.

"Первые два-три занятия было тяжело, но теперь лишь только отдыхаю. Тренировка длится час, но после тоже остается много сил, удается и домашние дела сделать и с ребенком погулять. Решила ходить на фитнес для здоровья. Также фитнес – для души. Весь день суета, работа, дом. А на фитнесе ты отдыхаешь, все отходит на второй план. И после фитнеса я возвращаюсь домой с новыми силами", – рассказала довольная девушка.

По словам главного специалиста комитета по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума Эсмы Квициния, студия здоровья и активного отдыха работает в Сухуме уже четыре года. Жители и гости города могут бесплатно посещать фитнес, латиноамериканские и кавказские танцы.

Спортивная гимнастика
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спортивная гимнастика



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