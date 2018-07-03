Заполнить форму: психолог о единой одежде в школах Абхазии

Ученическая форма сводит на нет травлю детей в школе из-за одежды, но не заполняет все пробелы в системе образования. О том, как форма повлияет на развитие индивидуальности школьника и какие преимущества она имеет, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

После приказа Министерства образования о введении школьной формы жители Абхазии разделились на два лагеря: "за" и "против". Одни считают – форма дисциплинирует, другие же – что подавляет индивидуальность.

Как вы относитесь к введению единой формы в школах Абхазии?>>

Психолог Хатуна Логуа причисляет себя к лагерю тех, кто "за". Никакой опасности для формирования индивидуальности она не видит.

© Sputnik Константин Грецов Школьная реФорма: в чем ходить ученикам в Абхазии

"Есть масса способов для выражения своей индивидуальности, непохожести, помимо формы. Почему я за форму? – задается она вопросом. – Как говорится, театр начинается с вешалки. Школа тоже в какой-то мере начинается с формы, потому что она диктует поведение, манеру и стиль поведения. Я разговаривала со своим другом Архипом Лабахуа – человек, у которого точно нет проблем ни с индивидуальностью, ни с ее выражением. Он, кстати, тоже за форму. Он сказал, что это отличная идея, что форма организовывает. И я абсолютно с ним согласна. Главное, чтобы форма, как в тоталитарных режимах, не подгонялась к какой-то философской или религиозной доктрине, а у нас, насколько я знаю, слава богу, не такое общество".

Самовыражаться и самоутверждаться, как отметила психолог, нужно не с помощью одежды.

"Конечно, самый легкий способ самоутвердиться – это за счет кого-то или за счет одежды. Но гораздо сложнее утвердиться за счет саморазвития и внутренней какой-то работы. Я сама из того периода, когда все школьники носили одинаковую форму. Но она абсолютно не обеднила чье-то воображение, не помешала развитию индивидуальности. Она ничего не секвестрирует на самом деле. Вот эти ограничения в одежде на самом деле могут стать стимулом для поисков других, более глубоких, более сложных путей самовыражения. Запреты могут стимулировать творчество. Когда мы носили форму, мы умудрялись быть и красивыми, и хорошо выглядеть. Я вспоминаю свое детство и вижу больше плюсов, чем минусов", – рассказала Логуа.

Психолог придерживается мнения, что ученическая форма имеет ряд преимуществ при становлении личности.

"Форма помогает поддерживать определенные ритмы, режимы, которые существуют в школе. Вообще сам процесс воспитания – есть процесс наполнения ребенка какими-то общепринятыми интроектами. Например, как надо делать, что надо делать. Это и есть процесс обучения. В этом смысле форма способствует. Она все-таки дисциплинирует. А дисциплина в школе – не совсем последнее дело, она реально нужна, чтобы процесс обучения протекал успешно", – уверена Логуа. © Sputnik / Томас Тхайцук Директор школы Повирскер: школьная форма действительно дисциплинирует

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Буллинг и материальная сторона вопроса

Психолог убеждена, что с введением ученической формы травля в школе из-за одежды прекратится.

"У нас в Абхазии, будем честны, в подростковой среде существует буллинг, то есть травля в школе. И нередки случаи, когда поводом для школьной травли может явиться как раз-таки одежда. Допустим, несоответствующая или не очень модная, или не очень крутая. Но нельзя сказать, что форма уравнивает учеников. Она просто диктует стиль поведения, она организовывает. А уравниловку делает не форма", – отметила Логуа.

Еще один аргумент "за" – доступность. Многие родители не могут себе позволить много разной одежды. Если будет единая форма в школе, то "париться" о внешнем виде не придется.

"Сегодня у нас такое ярко выраженное расслоение общества по материальным признакам. И очень много семей не могут себе позволить покупать детям много одежды, хорошей одежды. Если сесть и посчитать, то школьная форма обходится дешевле. Во-первых, менее затратно, во-вторых, менее заморочено. Дети не будут заморачиваться, во что будут одеты, и будут искать другие пути самовыражения", – добавила она.

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Не только внешнее наполнение

Однако форма не заполнит пробелы в системе образования. Главное – чем заполнишь внутренний мир ученика.

"Но ношение школьной формы не означает, что ребенок автоматически превратится в отличника, и все остальное не надо делать. Введение школьной формы – малая капля в решении проблем образования. Школьная форма – дело, наверное, десятое или двадцатое. Потому что форма – всего лишь внешнее проявление, а вот, чем ты ее наполнишь, конечно, играет большую роль. Ни для кого не секрет, что наша система образования нуждается в реформировании. И, если реформы ограничатся лишь введением формы, то, естественно, из этого ничего не получится. Это не решит проблему. Школа – это не только форма. Это каким конкретно содержанием педагог наполняет ребенка. Если все это будет в отрыве от внутреннего наполнения, если мы сконцентрируемся только на внешней атрибутике, то ничего хорошего из этого не выйдет", – считает Хатуна Логуа.