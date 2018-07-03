Пенсионная реформа и "дети-маугли": Минсоцтруда Абхазии встретилось с прессой

О том, какие пенсионные реформы возможно пройдут в Абхазии, кто такие "дети-маугли" и где будет легче искать работу, рассказали на пресс-конференции во вторник 3 июля представители Министерства труда, занятости и соцобеспечения Абхазии.

Бадри Есиава, Sputnik

Пенсии двух стран, объединяйтесь

Годовой бюджет пенсионного фонда, по словам главы Минсоцтруда Абхазии Руслана Аджба, составляет один миллиард сто миллионов рублей. На сегодняшний день в Абхазии больше 50 тысяч пенсионеров и около 36 тысяч из них получают пенсии по возрасту.

© Sputnik Амра Амичба Пенсионное расслоение: как "возрастные" выплаты устроены в Абхазии

Аджба с сожалением отметил, что государство пока не в силах выплачивать всем достойную пенсию, но работа ведется.

"Мы все понимаем, что пенсия по старости в размере 500 рублей – недостойная. Те люди, которые сегодня получают пенсии, они в свое время отработали и заслужили их. Мы все должны понимать, что размер пенсий зависит от дохода населения, заработной платы и от того, сколько человек в стране трудоустроены", — пояснил он.

Министерство разработало концепцию совершенствования системы пенсионного обеспечения Абхазии, и представило ее на рассмотрение Кабмина.

В том случае, если эта концепция будет принята правительством и обеспечена законами, добавил Аджба, размеры пенсий увеличатся. Размер выплат зависит от доходов граждан и от того, сколько будет поступлений в пенсионный фонд после внедрения новой системы.

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По данным Минсоцтруда к 2018 году количество работающего населения в Абхазии составило около 42 тысяч человек, но эти цифры не отражают реальной ситуации, считает Аджба. Многие работают неофициально и их доход нигде не указан, не делают взносы в фонд социального страхования.

Примерно такая же ситуация и среди сельского населения, которое не платит налоги и взносы, что влияет на формирование пенсионных прав в будущем.

Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Абхазии, получают российскую пенсию, но в последнее время наблюдаются случаи отказов ее оформления.

По словам министра, это связано с тем, что стаж работы для права назначения российской пенсии граждан России, исчисляется до момента распада СССР в 1991 году и в силу своего возраста многие не успели набрать необходимый рабочий стаж.

"Проблема такая существует. Конечно, наше государство должно это взять на себя и мы должны думать о том, как повысить размеры внутренней пенсии. Концепция уже есть. Будем надеяться", — сказал Руслан Аджба.

В июне 2018 года правительство России объявило о поэтапном повышении пенсионного возраста. К 2028 году мужчины станут выходить на пенсию с 65 лет, женщины к 2034 году — с 63 лет.

"Для того чтобы такие вопросы рассматривать нам необходимо принять концепцию, о которой я уже сказал, необходимо проанализировать ситуацию и создать свою систему", — считает министр.

Журналистов заинтересовало, сколько депутатов Парламента Абхазии получают пенсию гражданина республики и какой ее размер. Аджба сообщил, что в 2018 году 53 депутата страны получают 14 221 рубль.

Пособия и программы

В Абхазии к малоимущим относят семьи, в которых средний доход на одного члена меньше двух тысяч рублей. Таких в Абхазии сейчас 949 человек, привела статистику замминистра Каринэ Паршина.

"Им назначается пособие в размере одной тысячи на одного человека. Исходя из ситуации, которая складывается в каждой отдельной семье, это пособие может назначаться на каждого члена семьи либо на одного или двоих. Пособие в размере одной тысячи рублей выплачивается с 2015 года, и планируем увеличить сумму среднедушевого дохода до 3-4 тысяч рублей", — сказала Паршина.

Число семей, которые получают пособие для малоимущих, может быть намного больше, так как есть семьи, которые по ряду причин не знают о существовании такой господдержки, добавила Паршина.

Минсоцтруда реализует несколько социальный программ, в том числе "Помощь на дому". Соцработники помогают одиноким пожилым людям и инвалидам, которые не могут себя обслуживать. Они готовят им еду, прибираются у них в доме, помогают оформить различные документы.

"По этой программе у нас обслуживается 163 подопечных. К некоторым из них соцработники приходят практически ежедневно, к другим категориям людей достаточно приходить раз в неделю. Есть одинокие люди, которые нуждаются в простой беседе", — поделилась Паршина.

С октября 2017 года в Абхазии на баланс Минсоцтруда переданы три детских центра развития в Галском, Ткуарчалском и Очамчырском районах. Эти центры, по словам замминистра, обучают самостоятельности детей с ограниченными возможностями.

Есть в таких центрах "дети-маугли", которых по разным причинам родители не отправили в школы. В итоге больше 30 несовершеннолетних удалось адаптировать и вернуть в школы.

"Хочу рассказать еще об одной службе, которая еще не находится на бюджете нашего министерства. Это пилотный проект — "Служба социальной поддержки детей и семей" и мы планируем, что следующего года эта служба пойдет под крылом Минсоцтруда и станет госучреждением. Сегодня они оказывают юридическую, психологическую и иную помощь свыше 160 семьям в трех районах Абхазии", — сказала Паршина.

Замминистра труда, занятости и соцобеспечения Амиран Какалия рассказал о том, какие осуществляет выплаты в фонд социального страхования Абхазии. Он обратил внимание журналистов на то, что с 2015 по 2018 годы пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, независимо от количества детей в семье, выросло от одной до трех тысяч рублей ежемесячно.

"В 2017 году по Абхазии, как не работающим людям, так и работающим выплачено около семи тысяч пособий в сумме 94 миллиона рублей", — привел он цифры.

Инспекция и официальный сайт

Новый Трудовой кодекс Абхазии вступил в силу с 1 января 2017 года. Была создана государственная инспекция по труду. Руслан Аджба рассказал, что в этой структуре работает всего два инспектора, которых на всю страну, конечно же, не хватает.

"Нарушения выявляются в части касающейся заключения трудовых договоров организаций с ее работниками, не ведутся трудовые книжки, в некоторых организациях нет инструкций по распределению обязанностей и так далее. Все эти нарушения выявляются, и дается определенное время на их решение", — рассказал министр.

Согласно статье 151 нового Трудового кодекса Абхазии, работодатели обязаны информировать Минсоцтруда о наличии вакантных мест, но на деле этого не происходит. Карине Паршина обратила внимание на то, что ведомство проинформировало об этом работодателей, но отреагировала только одна организация.

"И то это был филиал одного из российских банков. Очевидно, у них с дисциплиной построже. К сожалению, не очень активно реагируют и в связи с тем, что у нас есть действующая служба занятости, очень трудно приходится нашему министерству. Нам трудно устраивать людей", — посетовала она.

Одним из решений этой проблемы замминистра видит в запуске официального сайте Минсоцтруда, где будет раздел о рабочих вакансиях и информация о людях, которые ищут работу.