Впервые в Абхазии: зачем Минкультуры геоинформационная система

Третья ежегодная конференция по сохранению историко-культурного наследия с участием российских экспертов открылась в Сухуме в четверг 5 июля.

СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Впервые в Абхазии появится геоинформационная система историко-культурных объектов, об этом заявили в Минкультуры Абхазии в четверг 5 июля.

В создаваемую ГИС войдут около двух тысяч объектов историко-культурного наследия Абхазии с полным их описанием.

"Мир меняется, и в связи с законом о доступе информации, каждый гражданин может знать, а каждый чиновник – обязан знать. Чтобы выполнить эти условия, всем структурам необходимо создавать такие вот сайты, которые будут информативными", — сказал замминистра культуры Абхазии Батал Кобахия и подчеркнул, что их ведомство станет первым в стране, которое запустит эту систему.

Российские специалисты покажут, как работает ГИС на третьей ежегодной конференции по сохранению историко-культурного наследия, которая пройдет в четверг в Сухуме.

"Мы покажем, как работает геоинформационная система правительства Москвы на конкретных примерах, какую информацию может получить обычный гражданин, зайдя на портал открытых данных, какая информация считывается об объектах культурного наследия. Также мы покажем, как работает эта система внутри правительства Москвы во взаимодействии с Департаментом градостроительной политики и Департаментом имущества", — сообщила советник руководителя Департамента культурного наследия Москвы Юлия Логинова.

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По словам начальника Управления популяризации объектов культурного наследия Москвы Екатерины Чураковой, эта система дает возможность популяризовать культурные объекты и удаленно ознакомиться с памятниками культуры, их историей, получить информацию о людях и организациях, которые их реставрируют.

Удачным опытом она назвала проект "Узнай Москву". В этой базе можно получить не только исторические данные о культурных объектах, а также профессиональную, реставрационную и архивную информацию.

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Исполнительный директор "ЭкоГеоПроект" Инна Барчан считает создание в Абхазии геоинформационной системы амбициозным проектом. По ее мнению, шаги по сохранению историко-культурного наследия страны – это фактор успешного развития государства.

"Геоинформационная система – это набор тематических слоев, в которые мы будем вносить огромное количество данных разного формата. Это текстовые описания объектов, табличные данные, технические паспорта объектов, картографические материалы. Конечно, самая главная часть работы связана со сбором данных, то чем занимается Минкультуры Абхазии в течение трех лет в рамках программы инвентаризации", — объяснила Барчан.

Ежегодная конференция по сохранению историко-культурного наследия пройдет в Сухуме 5 июля в рамках культурного сезона "Абхазия-Россия 2018", которому в этом году исполняется десять лет. Как сообщила министр культуры и историко-культурного наследия Эльвира Арсалия, за это время были реализованы более 200 совместных мероприятий.