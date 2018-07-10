О том, как юные боксеры Сухума проводят летние каникулы, о страхах спортсменов и тренировках читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Не спать!

"Равняйсь, смирно!" — приводит в чувство своих подопечных тренер по боксу Альберт Карди оглы. Набережная Сухума, 8 утра. На пляже уже устроились ранние отдыхающие. Ребятам, конечно, хочется туда тоже, но надо приступать к разминке. Затем будет кросс и отработка техники. В этих заботах курортные грезы улетучиваются сами собой. Надо работать.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тренировка боксеров на набережной

Пока боксеры выполняют задания, тренер "дядь Алик", как его называют юные боксеры, позволяет себе отвлечься на журналистов.

"Мы собираемся здесь каждое лето на "оздоровительный сбор". Программа общая, но индивидуально я работаю с каждым. Требования для всех одинаковые. Учитывая технические и физические качества спортсмена, под него подбирается схема тренировок, но общая программа обязательна", — рассказывает тренер.

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Прохожие с умилением наблюдают и подбадривают юных спортсменов: "Молодцы, наше будущее!"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik / Томас Тхайцук Асмат Цвижба Лето боксеров: "дядь Алик" и его команда

По словам Карди оглы, способного ученика он определяет сразу, но отнимать у ребенка веру в свои силы считает неправильным.

"Талант виден сразу. Но если ребенок хочет заниматься спортом, я не могу отнять у него мечту. Это неправильно. Возможно, со временем потенциал раскроется. Результат зависит от тренировок", — уверен он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тренировка боксеров на набережной

Самому старшему боксеру в команде "дядь Алика" 16 лет, младшему — девять. Больше половины уже имеют трофеи международных турниров.

На недавних состязаниях в Пятигорске из семи его воспитанников четверо взяли первые места в своих категориях и двое вышли в финал.

Даниилу Аршба 10 лет. Он занимается боксом меньше года, но уже может похвастаться вторым местом на турнире в Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Даниил Аршба

"Вставать утром совсем несложно. Вначале мы бегаем, потом дядь Алик кладет лестницу, и мы делаем упражнения, но больше всего мне нравится боксировать", — признается Даниил.

Его родной брат Анри более опытный боксер. В 14 лет у него за плечами несколько турниров, есть и первое место. Спортсмен поделился секретами успеха перед выходом на ринг.

© Sputnik / Томас Тхайцук Анри Аршба

"Перед боем надо постараться выполнить указания тренера. Я понимаю, что противник такой же, как и я. Силы равны, просто надо выйти и отбоксировать, а также изучить технику противника", — рассказывает Анри.

На вопрос о страхах спортсмен ответил, что есть только волнение от чувства высокой ответственности, когда представляешь свою страну за рубежом.

Бокс!

Парни наматывают бинты и надевают перчатки. Время бокса.

"Держи корпус, следи за руками. Быстро, оперативно, не стоять!" — подбадривает спортсменов Карди оглы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тренировка боксеров на набережной

В рядах молодых боксеров есть и девочка 14 лет. Жанна Еримян очень скромная, но стереотипы о "мужском спорте" ее не смущают.

"Сюда я пришла совсем недавно, и мне нравится. С наши тренером очень интересно проводить тренировки, каждый раз программа меняется. Я выбрала бокс, потому что чувствую себя здесь очень уютно. Для себя можно заниматься всем", — признается она.

По словам Карди оглы, тренировки на открытом воздухе положительно влияют не только на процесс, но и на физическое состояние детей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тренировка боксеров на набережной

"Тренировки на воздухе очень полезны, тем более дети летом растут. Они сами очень довольны, приходят каждый день. Мы не только боксируем, но и играем в мяч, плаваем, развлекаемся. Работа построена так, чтобы было интересно тренироваться", — объясняет тренер.

Водные процедуры

И вот, наконец, море. Но опять все не просто так. Тренировки в воде обязательная часть летней программы. Напевая песню "Мо-о-ре, море-е-е…", боксеры с радостью скидывают перчатки и с удовольствием погружаются в ласковые июльские воды. Теперь морской кросс и водная "борьба" с обязательными упражнениями на задержку дыхания.

"Эти упражнения помогают настроить правильное дыхание, увеличить нагрузку на руки и развить мышцы", — комментирует тренер, внимательно следя за каждым.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тренировка боксеров на набережной

Прошло полтора часа с начала тренировки, но боксеры не снизили темп, а, наоборот, стали активнее. На вопрос "дядь Алика": "Устали?", ребята категорически хором отвечают: "Нет!"

Тренера ответ не устроил.

"Уставать надо, а то не будет результатов", — сообщает он.

Двумя утренними часами на набережной и в море тренировочный день у боксеров не заканчивается. Они вернутся сюда к пяти вечера в том же составе. Так будет до сентября.