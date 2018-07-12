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Парламент Республики Абхазия

Дело в ставке: закон о патентной системе разделил депутатов Парламента

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Заседание Народного собрания-Парламента Республики Абхазия прошло в Сухуме в четверг 12 июля.

СУХУМ, 12 июл — Sputnik, Бадри Есиава. Законы "О патентной системе налогообложения" и "О системе налогообложения в виде спецналога на отдельные виды деятельности" рассмотрели и приняли депутаты Народного собрания Абхазии во втором чтении в четверг 12 июля.

Парламент.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Парламент принял в первом чтении закон о патентном налогообложении

Проект законопроекта представила председатель профильного комитета Натали Смыр и, в целом, все депутаты высказались "за" принятие этих видов законов, но были и те, кто выступил против таких налоговых ставок, потребовав их снижения.

"Эти законы взаимосвязаны и заключается это в том, что некоторые виды деятельности в проекте патентной системы налогообложения были вычленены из патентной системы. Речь идет о разных режимах налогообложения. Помимо этого, определены коэффициенты налогообложения, предложен регрессивный коэффициент. К примеру, если патент берется на долгий период времени, коэффициент понижается — за один месяц работы предприниматель заплатит больше, чем, скажем, за каждый из трех месяцев работы. В итоге, коэффициент налогообложения за патент, взятый на 12 месяцев деятельности, будет составлять 0,5%", — рассказала Натали Смыр.

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В эти законопроекты также внесены новые коэффициенты налогообложения, которые зависят от близости бизнеса к морю, района и даже заслуг предпринимателя перед государством. Законопроект дает местным органам власти возможность регулирования ставки налогообложения.

Смыр добавила, что работа комитета над законопроектом велась с привлечением группы депутатов, у которых были свои взгляды по налоговым ставкам, предложенным разработчиками.

Депутат Лаша Ашуба согласился с тем, что эти два законопроекта нельзя рассматривать отдельно и при совместной работе было достигнуто понимание, но не в ключевых, на его взгляд, вопросах.

"Я и часть моих коллег всецело поддерживаем введение самой патентной системы, которая призвана упростить систему для налогоплательщиков и, вероятнее всего, это создаст более благоприятные условия для ведения бизнеса, а также упростит и поможет более эффективному учету со стороны налоговых органов. Вместе с тем, по базовым ставкам мы так и не нашли понимания. Считаем, что повышение ставок в сегодняшней и так сложной экономической ситуации в стране, не представляется возможным", — подчеркнул он.

Ашуба предложил начать работать с предпринимателями, которые не платят налоги, и их, по его мнению, около 40% из общего числа бизнесменов и добавил, что некоторые предприниматели страны уже направили в Парламент письмо с просьбой не повышать налоговые ставки.

Архивное фото денежных купюр
© Sputnik .
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Мнение коллеги поддержал Астамур Аршба, который напомнил, что повышение налоговых ставок сильно бьет по карману граждан Абхазии, что подтверждают результаты введения НДС, повышение тарифов на топливо или за проезд в общественном транспорте.

"Речь идет о тех людях, которые нас сюда избирали и верили в то, что мы сможем предоставить им какие-то комфортные условия. Почему никто не говорит о том, что президент сказал на экономическом форуме в Сухуме – в год чиновники воруют 500 миллионов рублей? Почему мы "дорвались" до малого бизнеса, который еле выживает?", — эмоционально высказался Аршба.

Натали Смыр в очередной раз попыталась убедить коллег в том, что профильный комитет тщательно проанализировал законопроекты, сопоставил все цифры и пришел к тому, что принятые меры и условия будут влиять на понижение налоговых затрат граждан страны.

В результате два этих законопроекта 26 депутатов Народного собрания Абхазии одобрили во втором не окончательном чтении, семь человек проголосовали "против".




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