Дело в ставке: закон о патентной системе разделил депутатов Парламента

СУХУМ, 12 июл — Sputnik, Бадри Есиава. Законы "О патентной системе налогообложения" и "О системе налогообложения в виде спецналога на отдельные виды деятельности" рассмотрели и приняли депутаты Народного собрания Абхазии во втором чтении в четверг 12 июля.

© Sputnik / Томас Тхайцук Парламент принял в первом чтении закон о патентном налогообложении

Проект законопроекта представила председатель профильного комитета Натали Смыр и, в целом, все депутаты высказались "за" принятие этих видов законов, но были и те, кто выступил против таких налоговых ставок, потребовав их снижения.

"Эти законы взаимосвязаны и заключается это в том, что некоторые виды деятельности в проекте патентной системы налогообложения были вычленены из патентной системы. Речь идет о разных режимах налогообложения. Помимо этого, определены коэффициенты налогообложения, предложен регрессивный коэффициент. К примеру, если патент берется на долгий период времени, коэффициент понижается — за один месяц работы предприниматель заплатит больше, чем, скажем, за каждый из трех месяцев работы. В итоге, коэффициент налогообложения за патент, взятый на 12 месяцев деятельности, будет составлять 0,5%", — рассказала Натали Смыр.

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В эти законопроекты также внесены новые коэффициенты налогообложения, которые зависят от близости бизнеса к морю, района и даже заслуг предпринимателя перед государством. Законопроект дает местным органам власти возможность регулирования ставки налогообложения.

Смыр добавила, что работа комитета над законопроектом велась с привлечением группы депутатов, у которых были свои взгляды по налоговым ставкам, предложенным разработчиками.

Депутат Лаша Ашуба согласился с тем, что эти два законопроекта нельзя рассматривать отдельно и при совместной работе было достигнуто понимание, но не в ключевых, на его взгляд, вопросах.

"Я и часть моих коллег всецело поддерживаем введение самой патентной системы, которая призвана упростить систему для налогоплательщиков и, вероятнее всего, это создаст более благоприятные условия для ведения бизнеса, а также упростит и поможет более эффективному учету со стороны налоговых органов. Вместе с тем, по базовым ставкам мы так и не нашли понимания. Считаем, что повышение ставок в сегодняшней и так сложной экономической ситуации в стране, не представляется возможным", — подчеркнул он.

Ашуба предложил начать работать с предпринимателями, которые не платят налоги, и их, по его мнению, около 40% из общего числа бизнесменов и добавил, что некоторые предприниматели страны уже направили в Парламент письмо с просьбой не повышать налоговые ставки.

Мнение коллеги поддержал Астамур Аршба, который напомнил, что повышение налоговых ставок сильно бьет по карману граждан Абхазии, что подтверждают результаты введения НДС, повышение тарифов на топливо или за проезд в общественном транспорте.

"Речь идет о тех людях, которые нас сюда избирали и верили в то, что мы сможем предоставить им какие-то комфортные условия. Почему никто не говорит о том, что президент сказал на экономическом форуме в Сухуме – в год чиновники воруют 500 миллионов рублей? Почему мы "дорвались" до малого бизнеса, который еле выживает?", — эмоционально высказался Аршба.

Натали Смыр в очередной раз попыталась убедить коллег в том, что профильный комитет тщательно проанализировал законопроекты, сопоставил все цифры и пришел к тому, что принятые меры и условия будут влиять на понижение налоговых затрат граждан страны.

В результате два этих законопроекта 26 депутатов Народного собрания Абхазии одобрили во втором не окончательном чтении, семь человек проголосовали "против".