Месяц праздника: как проходили футбольные вечера в SputnikFanZone

Об активности болельщиков в SputnikFanZone уже сказано-пересказано. Но мы еще раз напомним, как в центре Сухума проходили футбольные вечера.

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Больше, чем игра

Футбол – любимая игра миллионов людей по всему миру, Абхазия в этом плане не исключение. Республика дала немало выдающихся игроков мировому футболу, и вполне естественно, что эту игру любят очень многие, если не сказать, что все.

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Поэтому Sputnik Абхазия совместно с "Guarap Hall" 14 июня организовал для любителей футбола фан-зону, чтобы они имели возможность следить за самой популярной игрой в мире.

Каждый футбольный вечер фан-зона собирала болельщиков, среди которых были игроки сборной Абхазии по футболу, жители и гости столицы, а также туристы из России.

© Sputnik / Илона Хварцкия SputnikFanZone

Уже у самого входа болельщики окунались в атмосферу праздника: их встречали футбольные ворота и игровая атрибутика.

Перед каждым футбольным матчем эксперты делились своими ожиданиями. Многие предсказывали исход противостояния, самым точным из них вручали памятные подарки.

"Приветствуем всех любителей спорта, футбол пользуется большой популярностью в Абхазии, надеюсь, что на нашей площадке вы получите удовольствие, итак, мы начинаем", — излучал оптимизм ведущий радио Sputnik Алхас Манаргия.

© Sputnik / Илона Хварцкия SputnikFanZone

Кто все эти люди?

Люди в первую очередь приходили в фан-зону поделиться с другими болельщиками эмоциями и, конечно, за фантастической атмосферой. Среди гостей фан-зоны были и политики, и общественные деятели, и члены сборной Абхазии по футболу, одним словом, футбол объединил всех. Люди ненадолго могли забыть о своих проблемах и окунуться в мир спорта.

"Атмосфера любви к футболу у нас в доме царила всегда. Каждый чемпионат или Лигу чемпионов мы смотрим в кругу семьи. В этой фан-зоне атмосфера фантастическая. Очень нравится, что здесь собрались люди, которые болеют за разные команды, что предает просмотру матча элемент азарта", — рассказал Астамур Матуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Футбол.Фанзона Sputnik Абхазия

Среди поклонников футбола, пришедших в фан-зону, был абхаз Муаз, приехавший на историческую родину с Ближнего Востока.

"Футбол для меня — это отдых, несмотря на то, что здесь шумно, я по-настоящему могу расслабиться, поболеть за любимую команду. Спасибо всем, кто организовал этот праздник для любителей футбола", — подчеркнул он.

Принято считать, что футбол — это сугубо мужской вид спорта, но постоянными гостями SputnikFanZone стали представительницы прекрасного пола. Одна из них, Татьяна Юрьева, приехала в Абхазию из Санкт-Петербурга, вместо того, чтобы любоваться белыми ночами в северной столице России, с удовольствием смотрела футбол в Сухуме.

"Я увлекаюсь футболом с детства, играли с пацанами во дворе, потом решила заняться профессионально этой игрой, выступала за одну из Воронежских команд, затем перебралась в Питер, сейчас практически каждую неделю проводим матчи в любительском футболе", — рассказала Юрьева.

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Но не всегда сюда приходили любители футбола. Алхас Гургулия не считает себя болельщиком, однако приходил в фан-зону по просьбе своего шестилетнего сына Бориса, который играет за юношеский ФК "Динамо" Сухум.

Детям — сок, взрослым — пиво

Футбол — игра семейная, в фан-зоне очень часто можно было заметить не только мужчин, которые традиционно болеют за своих, но и женщин с детьми, которые выражали свои эмоции ничуть не меньше.

© Sputnik / Илона Хварцкия SputnikFanZone

В числе болельщиков были и большие шумные компании, и даже целые семьи. Взрослые налегали на пиво, а дети угощались, разумеется, соками. Если кто-то из взрослых угадывал счет в игре, то в следующий вечер он мог прийти с выигранным пивным бокалом и пить уже из него.

По приблизительным подсчетам, за месяц фан-зону посетило до одной тысячи любителей футбола, а количество выпитого пива и съеденных креветок не поддается исчислению.

© Sputnik / Илона Хварцкия SputnikFanZone

Как болели в фан-зоне в Сухуме

Жители Абхазии, как известно, очень эмоциональные люди, болельщики активно реагировали на игровые эпизоды и делились впечатлениями.

В SputnikFanZone в Сухуме болельщики выкрикивали не только традиционные: "Вперед! Давай, давай! Бей! Гоооол!", но и абхазские: "Ора, что он творит! Сеилеигоит".

В течение месяца собираться в SputnikFanZone стало доброй традицией для поклонников футбола в Сухуме.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фан-зона Sputnik

Первый блин не комом

Праздник футбола подошел к концу 15 июля, и по признанию ведущего Алхаса Манаргия, первый блин SputnikFanZone не вышел комом.

"Спасибо вам, дорогие, что были с нами весь этот месяц, он прошел очень стремительно. Я уверен, что наши встречи будут продолжаться и дальше, мы с вами не прощаемся, а говорим до свидания", — отметил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фан-зона Sputnik

SputnikFanZone — это совместный проект международного информационного агентства Sputnik Абхазия и "Guarap Hall". SputnikFanZone работал с 14 июня по 15 июля.