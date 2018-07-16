Месяц праздника: как проходили футбольные вечера в SputnikFanZone

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Больше, чем игра
Футбол – любимая игра миллионов людей по всему миру, Абхазия в этом плане не исключение. Республика дала немало выдающихся игроков мировому футболу, и вполне естественно, что эту игру любят очень многие, если не сказать, что все.
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Поэтому Sputnik Абхазия совместно с "Guarap Hall" 14 июня организовал для любителей футбола фан-зону, чтобы они имели возможность следить за самой популярной игрой в мире.
Каждый футбольный вечер фан-зона собирала болельщиков, среди которых были игроки сборной Абхазии по футболу, жители и гости столицы, а также туристы из России.
Уже у самого входа болельщики окунались в атмосферу праздника: их встречали футбольные ворота и игровая атрибутика.
Перед каждым футбольным матчем эксперты делились своими ожиданиями. Многие предсказывали исход противостояния, самым точным из них вручали памятные подарки.
"Приветствуем всех любителей спорта, футбол пользуется большой популярностью в Абхазии, надеюсь, что на нашей площадке вы получите удовольствие, итак, мы начинаем", — излучал оптимизм ведущий радио Sputnik Алхас Манаргия.
Кто все эти люди?
Люди в первую очередь приходили в фан-зону поделиться с другими болельщиками эмоциями и, конечно, за фантастической атмосферой. Среди гостей фан-зоны были и политики, и общественные деятели, и члены сборной Абхазии по футболу, одним словом, футбол объединил всех. Люди ненадолго могли забыть о своих проблемах и окунуться в мир спорта.
"Атмосфера любви к футболу у нас в доме царила всегда. Каждый чемпионат или Лигу чемпионов мы смотрим в кругу семьи. В этой фан-зоне атмосфера фантастическая. Очень нравится, что здесь собрались люди, которые болеют за разные команды, что предает просмотру матча элемент азарта", — рассказал Астамур Матуа.
Среди поклонников футбола, пришедших в фан-зону, был абхаз Муаз, приехавший на историческую родину с Ближнего Востока.
"Футбол для меня — это отдых, несмотря на то, что здесь шумно, я по-настоящему могу расслабиться, поболеть за любимую команду. Спасибо всем, кто организовал этот праздник для любителей футбола", — подчеркнул он.
Принято считать, что футбол — это сугубо мужской вид спорта, но постоянными гостями SputnikFanZone стали представительницы прекрасного пола. Одна из них, Татьяна Юрьева, приехала в Абхазию из Санкт-Петербурга, вместо того, чтобы любоваться белыми ночами в северной столице России, с удовольствием смотрела футбол в Сухуме.
"Я увлекаюсь футболом с детства, играли с пацанами во дворе, потом решила заняться профессионально этой игрой, выступала за одну из Воронежских команд, затем перебралась в Питер, сейчас практически каждую неделю проводим матчи в любительском футболе", — рассказала Юрьева.
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Но не всегда сюда приходили любители футбола. Алхас Гургулия не считает себя болельщиком, однако приходил в фан-зону по просьбе своего шестилетнего сына Бориса, который играет за юношеский ФК "Динамо" Сухум.
Детям — сок, взрослым — пиво
Футбол — игра семейная, в фан-зоне очень часто можно было заметить не только мужчин, которые традиционно болеют за своих, но и женщин с детьми, которые выражали свои эмоции ничуть не меньше.
В числе болельщиков были и большие шумные компании, и даже целые семьи. Взрослые налегали на пиво, а дети угощались, разумеется, соками. Если кто-то из взрослых угадывал счет в игре, то в следующий вечер он мог прийти с выигранным пивным бокалом и пить уже из него.
По приблизительным подсчетам, за месяц фан-зону посетило до одной тысячи любителей футбола, а количество выпитого пива и съеденных креветок не поддается исчислению.
Как болели в фан-зоне в Сухуме
Жители Абхазии, как известно, очень эмоциональные люди, болельщики активно реагировали на игровые эпизоды и делились впечатлениями.
В SputnikFanZone в Сухуме болельщики выкрикивали не только традиционные: "Вперед! Давай, давай! Бей! Гоооол!", но и абхазские: "Ора, что он творит! Сеилеигоит".
В течение месяца собираться в SputnikFanZone стало доброй традицией для поклонников футбола в Сухуме.
Первый блин не комом
Праздник футбола подошел к концу 15 июля, и по признанию ведущего Алхаса Манаргия, первый блин SputnikFanZone не вышел комом.
"Спасибо вам, дорогие, что были с нами весь этот месяц, он прошел очень стремительно. Я уверен, что наши встречи будут продолжаться и дальше, мы с вами не прощаемся, а говорим до свидания", — отметил он.
SputnikFanZone — это совместный проект международного информационного агентства Sputnik Абхазия и "Guarap Hall". SputnikFanZone работал с 14 июня по 15 июля.