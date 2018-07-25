Образование, пенсии и религия: Хаджимба обсудил с молодежью волнующие темы

Что волнует абхазскую молодежь, какие острые темы затронули на встрече и за какую команду болеет президент, читайте в материале Sputnik. © Sputnik . Александр Натрускин О чем Рауль Хаджимба говорил с молодыми лидерами

Асмат Цвижба, Sputnik

Участники лагеря с флагами в руках торжественно провели главу государства в зал, где встреча прошла в формате "вопрос-ответ".

Поприветствовав молодежь, Рауль Хаджимба уверил их в том, что закрытых тем нет, и он готов ответить на любые интересующие их вопросы. После этого заявления количество рук в зале заметно увеличилось.

Как быть после университета

Молодой человек из Очамчыры был обеспокоен перспективой трудоустройства после окончания государственного университета.

"Это проблема была всегда, но это не говорит о том, что мы не должны ничего делать, чтобы люди были трудоустроены и занимали те места, которые бы их развивали. Мы много работы проводим со студентами, устраиваем их на практику. Там, где человек проявил себя, его не упустят", — уверил президент студента.

Тема образования и последующего трудоустройства стала одной из самых актуальных на встрече. Был затронут и вопрос "утечки мозгов" после окончания российских вузов и нехватки технических специалистов.

"Есть специальности, которые нужны сегодняшней Абхазии, к сожалению, не всегда мы такие специальности выбираем. Молодежь наша в большей степени стремиться попасть в экономические, юридические, медицинские вузы. Это тоже престижные профессии, но нам уже сложно всех устроить. У нас плохо с инженерами, строителями. Мы отстаем в этом", — признался президент.

Подытоживая эту тему, президент даже пообещал одной из студенток педагогического факультета помочь устроиться на желаемую должность.

Проблемы районов

Образовательный лагерь собрал абхазскую молодежь со всех регионов. Студенты и школьники из Гагры, Ткуарчала, Сухума, Очамчыры и Гала совместно получали новые знания и делились опытом. И на встрече с президентом представители районов говорили о наболевшем.

Гагрскую молодежь волновал вопрос некачественной медицины в районе, представители Гала интересовались перспективами спортивного развития в городе, ребята из сел попросили прокомментировать вопрос развития молодежной политики.

Президент подробно ответил на интересующие "районные" вопросы и рассказал участникам о планах по развитию и выделению средств на нужды каждого района.

"Лагерь подтверждает, что нет различий в селах и городах. Мы должны относиться ко всем одинаково, и будем к этому стремиться",- подытожил президент.

© Sputnik / Томас Тхайцук Встреча Рауля Хаджимба с молодежью в летнем лагере

От общего к острому

Помимо актуальных для молодого поколения проблем образовательно-развлекательного спектра, прозвучали и совсем не детские вопросы.

Участницу лагеря Милену Хватландзия беспокоила тема соответствия Абхазии статусу светского государства.

"На практике в прокуратуре мы видим иконы на стенах. Позже нам объяснили, что здание было освещено духовными лицами. Не является ли это пропагандой единой религии, хотя в нашей стране это не предусмотрено", — спросила Милена у главы государства.

По словам Хаджимба, освещение какого-либо здания не является актом пропаганды.

"У каждого есть возможность исповедовать ту религию, которую он хочет. Что касается освещения, это нормальный процесс, и я не вижу в этом ничего плохого. У нас есть одна вера, это вера в светлое будущее", — уверил студентку президент.

От религии перешли к пенсии. Казалось бы тема для молодежи не актуальная, но многих заинтересовали неближайшие перспективы. В этой связи Рауль Хаджимба сообщил собравшимся, что перед государством стоят серьезные задачи по улучшению пенсионного положения граждан.

Не обошлось и без печально актуальной темы аварий на дорогах. Президент обратился к собравшимся с просьбой осознания серьезности проблемы и самоконтроля.

"Мы предложили ужесточить закон, но, к сожалению, и это не дает нужного результата. Мы должны быть единым фронтом, чтобы не допустить увеличения количества ДТП, но здесь нужна и воспитательная работа", — заявил Хаджимба.

Немного о личном

Когда все волнующие темы закончились, молодежь решила приоткрыть завесу тайны личной жизни президента.

Первый вопрос, по классике, был посвящен секрету успеха главного человека в стране.

"Я, действительно, считаю себя успешным человеком, я многого добился, но все к чему я стремился, было связано не с личными интересами. Нужно думать в первую очередь не о себе, а о том, что будет полезно для всех нас. Формула успеха: быть настойчивым и не отступать. Если делать это каждый день, то все получится", — поделился президент.

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"Я, конечно, болел за Россию и верил, что она дойдет до высокого уровня, и я не ошибся. А в финале я болел за Францию", — рассказал президент.

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В конце встречи Рауль Хаджимба пожелал молодежи успехов и выразил надежду на их весомый вклад в развитие Абхазии.

"От того, как вы будете строить свою жизнь во многом зависит судьба нашего государства", — заявил он.

Участники лагеря поблагодарили главу государства за возможность выразиться и развить собственный потенциал в рамках лагеря.

© Sputnik / Томас Тхайцук Встреча Рауля Хаджимба с молодежью в летнем лагере

Летний образовательный лагерь проходил в Кындыг, в пансионате "Эквалиптовая роща" с 20 по 26 июля и собрал молодежь Абхазии со всех районов для проведения совместных тренингов, обучения новым дисциплинам и обсуждения актуальных тем по развитию региона.