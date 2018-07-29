"Зеленое" питание: каково быть вегетарианцем в Абхазии

Богатая культура абхазского застолья предполагает обязательное присутствие мясных блюд на столе. Вегетарианский стиль питания для Абхазии непривычен и необычен, однако, как оказалось, и здесь есть его приверженцы.

Эсма Голандзия, Sputnik

Мне стало интересно побеседовать с ними и выяснить, почему они приняли решение поменять свое питание и образ жизни, как их воспринимает наше общество и, вообще, насколько сложно быть вегетарианцем в стране "мясоедов".

Получились три разные истории — яркие, эмоциональные, в чем-то типичные, в чем-то неожиданные, но при этом одинаково интересные.

"Люди реагируют одинаково — стандартным набором фраз и шуток"

Элона Турава, содиректор общественного фонда развития, вегетарианский стаж — 20 лет:

"Вегетарианкой я стала в четырнадцать лет. В какой-то момент есть мясо животных для меня просто стало неприемлемым и недопустимым. В те непростые послевоенные годы мало кто был озабочен вопросами правильного питания: на завтрак мама часто делала нам бутерброды с колбасой. Я отказалась от мяса буквально за один день. А вот с рыбой дело обстояло не так просто — от нее я отказалась лишь спустя 10 лет.

Я как сейчас помню тот момент, когда объявила о своем решении родителям. Мама восприняла эту новость очень эмоционально: ее ужасало, что ребенок будет питаться, на ее взгляд, неполноценно. А папа хранил спокойствие, поскольку был уверен, что больше недели выдержать я не смогу. Но так как мои родители всегда с уважением относились к решениям детей, никакого давления на меня они впоследствии не оказывали. Только изредка предлагали мне статьи и книги о необходимости мяса.

Есть такая шутка: "человек — не вегетарианец, если он вам не сказал об этом в первые десять минут знакомства". Это миф: не все вегетарианцы пытаются пополнить свои ряды новообращенными. Многие мои родственники и знакомые вообще не знают о моих вкусовых предпочтениях. Я, как многие вегетарианцы, никому не насаждаю свои идеи, даже членам своей семьи, так как считаю, что к таким решениям человек должен прийти только самостоятельно.

Реагирует большинство людей одинаково — стандартным набором фраз и шуток. И хотя в процессе разговора я пытаюсь намекнуть, что за двадцать лет своего вегетарианства я слышала уже их все, это не всегда помогает. Но в последние годы и в Абхазии, и за ее пределами, в принципе, люди реагируют адекватно, так как вегетарианство стало весьма популярно.

Хотя я прекрасно помню вкус замечательных маминых котлет или жареной бзыбской форели, но, честно говоря, ни разу за все эти годы у меня не возникло желание попробовать что-то мясное."

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"Родственники в шутку спросили, точно ли этот парень — Саманба?"

Денис Саманба, предприниматель, вегетарианский стаж — 10 лет:

"Я стал вегетарианцем по этическим причинам. Понял, что люблю животных и не хочу их есть. У меня не укладывается в голове, зачем убивать существ, состоящих из плоти и крови, если этого можно не делать.

Я сразу отказался от рыбы, птицы и мяса в любом виде. Позже исключил из рациона яйца. Недавно в рамках эксперимента полгода был веганом. Пробовал быть сыроедом — ел только сырые овощи, фрукты и орехи. Кроме этого, я стараюсь не носить кожаные и меховые изделия, но находить такую одежду — проблематично. Например, невозможно найти качественную обувь из кожзаменителя. Дизайнер Стелла Маккартни внесла огромный вклад в популяризацию и производство подобной одежды и обуви, но в основном это женская одежда, и стоит она больших денег. Это единственная моя проблема, связанная с вегетарианством.

Когда я принял решение (а это было вопросом нескольких секунд), то легко и быстро перешел на новый стиль питания. Гораздо сложнее быть сыроедом и не есть мучное — через четыре дня я чувствовал запах булочек из другого конца города.

Самые близкие приняли это, как принимают любое мое решение. У большинства остальных знакомых и родственников такое решение выходило за рамки их понятий, поэтому я подвергаюсь их шуткам и добрым подколкам все эти десять лет. Я изначально понимал, что это неизбежный атрибут инакомыслия, поэтому так же шутливо отвечаю в ответ.

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Когда я впервые приехал в Абхазию (до этого я жил в Украине), то попал на стол, посвященный моему приезду. Когда я сказал, что не пью вино и не ем мясо, родственники в шутку спросили, нет ли здесь какой-то ошибки, точно ли этот парень — Саманба? У меня впереди было много лет, чтобы ответить реальными делами на этот вопрос.

© Sputnik Леон Гуния Традиционное абхазское застолье

Мои близкие — любители охоты. Я разделяю их взгляды, а они мои. Возможно, со стороны это выглядит парадоксально.

Я кардинально изменился. Появилась куча сил и энергии, стал спать меньше, а делать больше. Это был неожиданный приятный бонус. Также смог делать сначала небольшие, а потом тяжелые физические нагрузки сразу после еды — раньше мне нужно было как минимум два часа отдыха перед тем, как начать тренировку. Это мне очень помогло, например, при моем веломарафоне из Сухума в Москву или при беговых марафонах.

По вкусу я люблю все те продукты, от которых отказался. Но, конечно, не жалею, что их не ем. Это моя зона комфорта. Если я решу стать веганом на полноценной основе, то не хотел бы отказываться только от копченого сыра."

"Друзья сказали: "Ну все, больше не издеваемся, ты молодец!"

Анри Гумба, музыкант, веган, переходящий на сыроедение:

"На мое решение больше всего повлиял духовный аспект — у меня не было задачи похудеть или просто исключить мясо из рациона. Конечно, забота о здоровье и наличие лишнего веса это решение укрепили. Но в первую очередь мне хотелось очистить сознание, и я решил пойти путем избавления от всего того, что мне в этом мешало.

© Sputnik / Томас Тхайцук Найдите лишний ингредиент в составе абхазских блюд

Сначала я отказался от алкоголя. А затем, в октябре прошлого года, будучи на гастролях, я сьел огромный бургер и понял, что все, больше мясо я есть не хочу. Через месяц я постепенно исключил из рациона весь остальной животный белок. Переход не был для меня сложным, правда, было непросто отказаться от сладкого. Сахар — своего рода наркотик, и эту "сахарную" ломку нужно преодолеть.

Первой реакцией окружающих были насмешки, издевки и подколы. Кстати, на днях было своего рода официальное признание меня как вегана в кругу коллег и друзей — они сказали: "Ну все, больше не издеваемся, ты молодец!" В принципе, любое дело можно доказать, если делаешь его осознанно и во благо себе.

Люди везде реагируют одинаково. Но за пределами Абхазии, конечно, реагируют проще, потому что там больше информации о веганстве, практически у каждого есть такой знакомый или член семьи. А если я оказываюсь на застолье с незнакомыми людьми, я, конечно, не объявляю о своих предпочтениях в еде. А те, кто их замечает, сначала, как правило, начинают подкалывать — сценарий почти всегда один и тот же — типа "смотри какое мясо, какая котлетка, не хочешь?". А потом начинают проявлять интерес и задавать вопросы. В целом, реагируют нормально.

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Вообще, наш субтропический климат считается идеальным для веганов и сыроедов — у нас солнце, хорошая вода, овощи и фрукты. Когда я приезжаю в деревню, стою под деревом, оглядываюсь — вокруг растут сливы, груши, яблоки — и думаю, вот как тут не веганить? Или зимой, когда растут мандарины и апельсины? Это же рай просто!

Я приобрел огромное количество бонусов, связанных со здоровьем. Я похудел за полгода на двадцать килограммов, снизилась утомляемость, прошли многие болячки. Все мои коллеги знают, что раньше я болел с осени по весну. А за последний год у меня даже насморка ни разу не было. Я даже начал ставить какие-то эксперименты над собой. Однажды зимой мы были на гастролях в Сибири, и я по этому морозу в одной футболке прошелся от автобуса до магазина и обратно.

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Иногда бывает, что запахи еды о чем-то смутно напоминают — обонятельная память еще сохраняется, но когда представишь, как ты это ешь — желание отключается. Буквально позавчера я вернулся с Камчатки — у нас там после выступлений были невероятные застолья с мясными и рыбными деликатесами и, судя по виду моих коллег, очень вкусно приготовленные. А для меня такой стол сразу делится на составляющие — яркие — это овощи и фрукты, и вся остальная еда — серого цвета, которую я попросту не замечаю. Ты просто начинаешь получать удовольствие от этой пищи, и эту легкость и чистоту больше не хочешь менять на что-то другое."