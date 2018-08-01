Скидки пенсионерам на лекарства: кому, какие, как получить

Кабинет Министров Абхазии проголосовал за утверждение "Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств для пенсионеров" на заседании правительства 26 июля. Sputnik рассказывает о том, на какие лекарства пенсионеры получат скидки и что необходимо иметь при себе, чтобы воспользоваться льготой.

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"Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств для пенсионеров" — что это?

Дело в том, что теперь Кабинет Министров Абхазии обязывает все аптеки страны предоставлять скидки пенсионерам при покупке препаратов, поддерживающих их здоровье. Но это не значит, что по льготам можно купить все лекарства. Минздрав составил перечень препаратов из 89 наименований. © Sputnik Томас Тхайцук Цахнакия: аптеки должны продавать жизненно важные лекарства пенсионерам дешевле

К формированию этого перечня, Минздрав подходил не с точки зрения дороговизны. В нем есть, как дешевые, так и дорогие препараты.

"Эти препараты попали в список неспроста. Был проведен мониторинг по аптекам, какие лекарства чаще всего покупают пенсионеры и, конечно же, анализ врачей, которые работают с этой категорией граждан. Безусловно, это препараты, которые, скорее всего, использует каждый человек в преклонном возрасте. Это и сердечно-сосудистые препараты, и лекарства от давления, и препараты, которые пенсионеры принимают пожизненно, то есть они не связаны с тактикой лечения" – отметила замминистра здравоохранения Алиса Ардзинба.

Почему аптеки предоставляют льготы?

Возможно, фармацевтические предприятия и не хотели делать скидки пожилым гражданам, но правительство решило таким образом позаботиться о пенсионерах. Государство не компенсирует потери, которые понесут владельцы аптек за предоставленные льготы. Именно поэтому был составлен оптимальный перечень препаратов.

"Министерство здравоохранения провело на эту тему обширное заседание. В нем участвовали все ведущие фармацевтические организации и аптечные пункты. Безусловно, список был согласован с ними, туда вошли препараты, которыми чаще всего пользуются граждане данной возрастной категории. Поэтому все абсолютно согласовано. Пришли к единому знаменателю по этому списку. Поэтому никаких вопросов у аптек, которые функционируют на территории Абхазии, быть не должно, так как все согласовано. Мы построили это таким образом, чтобы было без существенных потерь для людей, ведущих свою коммерческую деятельность" – объяснила Ардзинба.

Какую скидку получают пенсионеры?

Если стоимость лекарства до 500 рублей, цена должна быть ниже на 25%, если выше 500 рублей – на 20%. Например, если лекарство стоит 150 рублей, вы сможете купить его за 113 рублей, а если оно стоит 550 рублей, то за 440 рублей. Те препараты, на которых цена 1000 рублей, пенсионерам продают за 800 рублей.

Что нужно иметь пенсионеру для получения скидки?

Чтобы воспользоваться льготами, человеку обязательно нужно иметь при себе документ, доказывающий, что он пенсионер. Без пенсионного удостоверения никаких отпусков препаратов на льготных основаниях не будет.

© Sputnik / Томас Тхайцук Аджба: Абхазия должна взять на себя обеспечение пенсионеров

Когда пенсионер сможет купить лекарства по льготам?

Сегодня купить лекарства со скидкой пенсионеры не смогут. В Минздраве пока еще работают над составлением порядка выдачи лекарств.

"Как только мы отрегулируем порядок предоставления льгот. Работа в этом направлении ведется. Нам осталось совсем немного для того, чтобы данный перечень начал функционировать" – сообщила заместитель министра здравоохранения.

В каких аптеках можно получить лекарства по льготным ценам?

Это постановление Кабинета Министров Абхазии и потому действует во всех районах республики. Распоряжение касается как больших, так и маленьких аптек вне зависимости от формы собственности.

Ардзинба о льготном списке лекарств для пенсионеров: с аптеками все согласовано>>

Кто будет следить за тем, чтобы пенсионерам продавали лекарства со скидкой?

Минздрав создает отдельное подразделение по надзору за фармацевтическими предприятиями. Оно будет следить за тем, чтобы не нарушались права пенсионеров, которые хотят по скидке приобрести препараты из перечня. Контролировать процесс будет не только Минздрав, но также и МВД Абхазии. Если владельцы аптек не будут соблюдать правила постановления, то их привлекут к ответственности.