17:58 04 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.45
  • EUR73.47
Поиск
Сухумский заплыв

"Сухумский заплыв" поддержал строительство храма в Ткуарчале

© Sputnik
В Абхазии
Получить короткую ссылку
9410

Благотворительный марафон, посвященный сбору средств на строительство храма в честь святого великомученика Евстафия Апсильского, стартовал в Абхазии 4 августа.

СУХУМ, 4 авг — Sputnik, Сария Кварацхелия. "Сухумский заплыв", который прошел 4 августа на пляже в Синопе, поддержал благотворительный марафон, посвященный строительству храма в Ткуарчале.

Заплыв был запланирован давно. Благотворительный марафон организаторы спортивного мероприятия решили поддержать, когда стало известно, что оба события проходят в один день.

Сухумский заплыв
© Sputnik
"Сухумский заплыв"

"Мы знаем, что сегодня проходит благотворительный марафон в Ткуарчале. Естественно, как организаторы этого спортивного мероприятия, поддерживаем марафон. Сегодня мы также будем объявлять здесь, что каждый участник может сделать добро и пожертвовать средства на строительство храма в городе Ткуарчал", — отметил Барциц.

Сухумский заплыв
© Sputnik
"Сухумский заплыв"

На водные соревнования в Сухуме зарегистрировались более 120 человек на различные дистанции от 50 до 1000 метров. Участие для всех бесплатное.

Барциц о "Сухумском заплыве">>

По словам Бориса Барциц, "Сухумский заплыв" должен стать традиционным мероприятием для жителей и гостей Абхазии. 

"Сухумский заплыв" —  соревнования по плаванию на открытой воде, цель которых привлекать жителей Абхазии к спортивному образу жизни. 




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Владимир Ильич Ленин выступает с речью на площади Свердлова перед войсками, отправляющимися на фронт против белополяков
Советский Photoshop: как исчезали люди на фото во времена СССР
Заложить традицию: как в Синопе прошел Сухумский заплыв
Заложить традицию: как в Синопе прошел "Сухумский заплыв"
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia