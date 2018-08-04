"Сухумский заплыв" поддержал строительство храма в Ткуарчале

Благотворительный марафон, посвященный сбору средств на строительство храма в честь святого великомученика Евстафия Апсильского, стартовал в Абхазии 4 августа.

СУХУМ, 4 авг — Sputnik, Сария Кварацхелия. "Сухумский заплыв", который прошел 4 августа на пляже в Синопе, поддержал благотворительный марафон, посвященный строительству храма в Ткуарчале.

Заплыв был запланирован давно. Благотворительный марафон организаторы спортивного мероприятия решили поддержать, когда стало известно, что оба события проходят в один день.

© Sputnik "Сухумский заплыв"

"Мы знаем, что сегодня проходит благотворительный марафон в Ткуарчале. Естественно, как организаторы этого спортивного мероприятия, поддерживаем марафон. Сегодня мы также будем объявлять здесь, что каждый участник может сделать добро и пожертвовать средства на строительство храма в городе Ткуарчал", — отметил Барциц.

© Sputnik "Сухумский заплыв"

На водные соревнования в Сухуме зарегистрировались более 120 человек на различные дистанции от 50 до 1000 метров. Участие для всех бесплатное.

Барциц о "Сухумском заплыве">>

По словам Бориса Барциц, "Сухумский заплыв" должен стать традиционным мероприятием для жителей и гостей Абхазии.

"Сухумский заплыв" — соревнования по плаванию на открытой воде, цель которых привлекать жителей Абхазии к спортивному образу жизни.