Российские танкисты в Абхазии остановили "вражеский" десант

Совместные российско-абхазские тактические учения проводятся на различных участках черноморского побережья от Тамани в Крыму до полигона Нагвалоу в Абхазии в период с 1 по 15 августа.

СУХУМ, 6 авг – Sputnik. Танкисты Южного военного округа (ЮВО) во время учений в Абхазии успешно отразили высадку десанта с моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы военного округа полковника Вадима Астафьева в понедельник 6 августа.

"Танковые подразделения российской военной базы ЮВО в Абхазии поразили десантные корабли условного противника в прибрежной зоне общевойскового полигона "Гудаута". Стрельбу по мишеням боевых кораблей танкисты ЮВО выполнили с огневых позиций, закрытых рельефом горной местности", — сказал Астафьев.

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В общей сложности в учениях принимают участие более 2,5 тысячи военных и задействовано около 600 единиц военной техники. Управление огнем танковых орудий осуществлялось в системе разведывательно-огневого контура соединения, корректирование огня обеспечили расчеты беспилотных летательных аппаратов, говорится в сообщении.

Ведение огня танковыми орудиями по морским целям впервые применили в рамках совместного тактического учения общевойскового объединения, частей авиации и Черноморского флота ЮВО.

В соответствии с решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова, командование общевойскового объединения проводит двусторонние тактические учения на общевойсковых полигонах, расположенных в районах черноморского побережья Абхазии, Крыма и Кубани.

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Подразделения морской пехоты 22-го армейского корпуса, дислоцированного в Крыму, во взаимодействии с силами Черноморского флота выступят в роли условного противника, осуществив попытку захвата морского побережья в полигонах российской военной базы в Абхазии — "Нагвалоу" и "Гудаута".

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В практическом розыгрыше тактических эпизодов учений мотострелков поддержат вертолеты армейской авиации, истребители, бомбардировщики и штурмовики 4 армии ВВС и ПВО ЮВО, а также корабли Новороссийской военно-морской базы ЧФ.