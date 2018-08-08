Молодежь сыграла по-взрослому: Абхазия обыграла в футбол Нигерию

Товарищеский матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии состоялся в среду 8 августа в 18:00 на сухумском стадионе "Динамо".

СУХУМ, 8 авг — Sputnik, Бадрак Авидзба. Молодежная сборная Абхазии по футболу со счетом 4:0 победила студенческую сборную Нигерии в товарищеском матче на стадионе "Динамо" в Сухуме 8 августа.

Матч между командами вызвал немалый интерес среди любителей футбола, на западной трибуне найти свободное место было трудно.

Перед началом игры зрители почтили память погибших в войне, развязанной Грузией в Южной Осетии в ночь с 7 на 8 августа 2008 года.

Как дома: футболисты сборной Нигерии поделились впечатлениями об Абхазии>>

Затем председатель Государственного комитета Абхазии по физической культуре и спорту Баграт Хутаба приветствовал спортсменов и заметил, что, несмотря на попытки Федерации футбола Грузии помешать этой встрече, игра состоится.

© Sputnik / Илона Хварцкия Товарищеский матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии на сухумском стадионе "Динамо"

"Дорогие гости, мы приветствуем вас на нашей абхазской земле. Сегодня состоится международный матч по футболу между сборными Абхазии и Нигерии. Дай бог вам здоровья и, чтоб всегда побеждал спорт, нежели те лица, которые пытаются помешать этому", — отметил он.

Капитан сборной Нигерии Саиди Шина сказал, что футболисты очень рады отказаться в Абхазии и выразил надежду на то, что спортивные связи Абхазии и Нигерии будут укрепляться.

© Sputnik / Илона Хварцкия Товарищеский матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии на сухумском стадионе "Динамо"

С самого начала матча абхазские футболисты преимущественно владели мячом, создавая хорошие моменты для того, чтобы открыть счет уже в первые минуты. На 9-ой минуте абхазские игроки были близки к этому, вратарь сборной Нигерии вышел за пределы ворот, чтобы перехватить мяч, однако сделал он это неудачно, абхазский игрок бил уже по пустым воротам, но мяч немного разминулся с воротами.

Товарищеский матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии на сухумском стадионе "Динамо" © Sputnik / Илона Хварцкия

Товарищеский матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии на сухумском стадионе "Динамо" © Sputnik / Илона Хварцкия

Товарищеский матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии на сухумском стадионе "Динамо" © Sputnik / Илона Хварцкия

Товарищеский матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии на сухумском стадионе "Динамо" © Sputnik / Илона Хварцкия 1 / 4 © Sputnik / Илона Хварцкия Товарищеский матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии на сухумском стадионе "Динамо"

Но забитого гола болельщикам пришлось ждать недолго, очередная атака ознаменовалась радостным событием, Тимур Агрба на 14-й минуте забил красивым ударом в девятку со штрафной соперников.

После забитого гола сборная Абхазии продолжила проводить атаки, не позволяла нигерийцам подходить к своей штрафной площадке.

© Sputnik / Илона Хварцкия Товарищеский матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии на сухумском стадионе "Динамо"

Неудачные действия вратаря сборной Нигерии привели ко второму голу, страж ворот вышел на перехват передачи на Виктора Пимпия, но не смог этого сделать, полузащитник абхазской команды сумел принять передачу, обыграть вратаря и спокойно отправить мяч в ворота — 2:0.

Нигерийцы на протяжении большей половины первого тайма не создали ни одного опасного момента, но на 35-ой минуте футболист сборной Нигерии, получив мяч с центра поля, приблизился к воротам и сильно пробил, мяч пролетел мимо.

Во втором тайме картина игры на поле не изменилась, сборная Абхазии пошла в атаку и, спустя только три минуты, Инал Чкадуа сделал счет разгромным — 3:0.

На 60-ой минуте нигерийцам повезло, после красивой комбинации мяч оказался в их штрафной, футболист абхазской команды бил по воротам всего с нескольких метрах, но снаряд пролетел выше ворот. Спустя десять минут, четвертый гол оказался в воротах Нигерии.

© Sputnik / Илона Хварцкия Товарищеский матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии на сухумском стадионе "Динамо"

За оставшееся время команды голов друг другу не забили.

После матча юные любители футбола окружили скамейку запасных нигерийской команды с просьбой сделать селфи, при этом они называли имена знаменитых игроков сборной Нигерии, Виктора Мозеса и Ахмеда Мусы, чтоб продемонстрировать хорошую осведомленность в сфере футбола.

© Sputnik / Илона Хварцкия Товарищеский матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии на сухумском стадионе "Динамо"

© Sputnik / Илона Хварцкия Товарищеский матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии на сухумском стадионе "Динамо"

Информация о том, что Федерация футбола Грузии обеспокоена по поводу запланированного матча сборной Нигерии и Абхазии и направила ноту с требованием о реагировании в FIFA, появилась 5 августа.

В МИД Грузии также заявили журналистам, что "все соответствующие каналы как по линии МИД, так и Федерации футбола подключены для уточнения информации". Не смотря на это матч между сборными Абхазии и Нигерии состоялся.