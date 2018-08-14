Испытание кровью: как археолог из Абхазии "вписался" в войну

О том, как Герой Абхазии, археолог Батал Кобахия, который в мирной жизни падал в обморок при виде крови, попал в санитарный батальон и почему он упрямо отрицал факт начала войны, читайте в материале Sputnik Абхазия.

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Какая еще война?

Герой Абхазии Батал Кобахия сожалеет о том, что ему не удается забыть весь ужас и горе, которые на абхазскую землю принесла с собой война в августе 1992 года. "Запереть" свои воспоминания на замок и выбросить от него ключ раз и навсегда ему сложно, и причина тому во многом то, что он много пишет о войне.

© Фото : Жора Цвижба Путь к свободе и независимости

14 августа 1992 года, признался ветеран, не только кардинально изменило всю его жизнь, но и разбило ее на две неравноценные части.

"И сегодня, когда вдруг из небытия возникают мои одноклассники, где-нибудь в соцсетях, начинают со мной разговаривать о событиях до августа 1992 года, я немного не понимаю, как себя вести. Я всем говорю, моя жизнь состоит из двух частей – до 14 августа и после, потому что с этого времени я связал свою жизнь с другими людьми, идеями, болью, драмой и радостью", — признался Кобахия.

Обстановка в республике, вспоминает он, была напряжена до предела. События последних пяти лет, предшествовавших войне, не оставляли сомнений в том, что абхазы и грузины мирно не разойдутся, но он и представить не мог, что это выльется в полномасштабную войну.

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Всего за день до начала войны, рассказывает Кобахия, он был в гостях у своего друга Ахры Бжания. Мирно попивая чай и пробуя свежеиспеченный хозяйкой дома пирог, Ахра сказал фразу, которая на тот момент гостю показалась из области фантастики:

— А если завтра будет война, что ты будешь делать?

Батал подумал и ответил:

— Какая война? Даже не собираюсь об этом думать. Завтра мне надо в 7 утра встать, чтобы в 8 быть на раскопках ортогональной церкви в Сухумской крепости.

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Находка для снайпера

Войну Батал Кобахия встретил вместе со своими коллегами и помощниками, среди которых были не только абхазы, но и армяне, украинцы, греки, мингрелы. Начали бомбить. Спустя какое-то время приехал брат Батала и сказал, что началась война. Молодой археолог не воспринял эту весть всерьез и отправил брата обратно домой.

Ему настолько сложно было в это поверить, что даже летающие над Сухумом боевые самолеты не убедили его в том, что мирная жизнь закончилась. Кобахия возмутился и настроился идти в Верховный Совет жаловаться. Осознание происходящего пришло только после того, как первые снаряды посыпались на город.

"Знаете, я даже не стал прятаться. Люди стали рассыпаться, бежать, а я сказал, как так можно? Это было примерно в 13:00. Вот так началась война. Сегодня кто-то в интернете выложил фотографию Тимура Кучуберия, на которой Адгур Инал-ипа. Его глаза на этом снимке полны грусти, боли и осмысления того, что происходит, и главное, в этих глазах даже читается, что нам предстоит пережить не только в войне, но и потом. Адгур Инал-ипа погиб 18 сентября 1993 года при взятии Сухума. Именно эти глаза для меня стали символом всей войны", — признался Батал Кобахия.

Ополченцы поспешно стали искать оружие и военную форму. Археолог Кобахия отдал своему другу Ахре Бжания зеленую робу для полевых работ, а сам отправился на войну в белых штанах, босоножках и желтой майке. В такой "экипировке" он провел три недели на боевых позициях. Такой яркий образ не мог остаться без дружеских "подколов".

"Твоя желтая майка — просто находка для снайперов", — шутили над ним ополченцы.

Найти место на войне

Батал Кобахия и его товарищи пришли на Красный мост в районе сухумской Турбазы, чтобы найти Мушни Хварцкия, который в мирное время тоже был простым ученым-археологом, но во время войны у него открылся талант командира. Он был убит в декабре 1992 года. Мушни присвоено звание Героя Абхазии.

© Фото : из архива Батала Кобахия На войне в белых халатах

"И вот, на моих глазах падает снаряд на объект культурного наследия в стиле модерн конца XIX — начала XX века, и он загорелся. Я сказал: "Господи, они что, специально бьют по этим объектам? Ведь полно "хрущевок". — То есть это уже такой безысходный юмор", — поделился воспоминаниями Кобахия.

Первые несколько дней, добавил Кобахия, как и многие другие ополченцы, он пытался найти свое место на войне. Спустя три дня в районе Ачадары молодому археологу пришлось преодолеть свои "мирные" страхи.

Раньше, признался он, при виде крови терял сознание, но в момент, когда помощь потребовалась раненому бойцу, Кобахия смог взять себя в руки и спасти человеческую жизнь.

"17 августа пришла Мзия Бейа и сказала, что ей нужен кто-нибудь, кто помог бы вытащить раненых. Мы пришли на Универсам. Вдруг нас начали обстреливать с вертолетов, и я увидел, как тащат раненого Эдика Аршба. Я оттащил его и начал чем-то перевязывать, какую-то палку к ноге привязал. Мне стали помогать Шазина Джопуа, Ирина Завьялова, Наргули Дочия. Человек пять было. Они, оказывается, с самого начала сформировали медико-санитарный батальон", — рассказал Кобахия.

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Вслед за одним раненым притащили другого, потом третьего, четвертого — и так до самого вечера. Когда наступило затишье, с ног до головы испачканный кровью Кобахия понял, что он будет спасать жизни на этой войне.

Батал Кобахия — абхазский ученый-археолог; общественный деятель, с 1992 по 1993 годы участвовал в Отечественной войне в Абхазии, где был одним из организаторов медико-санитарного батальона. За организацию медицинской службы в полевых условиях и оказание медицинской помощи воинам и гражданскому населению в период военных действий в 1995 году был удостоен звания "Герой Абхазии".