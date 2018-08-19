Дальше - больше: "Лавки счастья" теперь и в Пицунде

Астанда Ардзинба, Sputnik

Заразительное счастье

Счастье – это рождение детей, предложение руки и сердца, любимая работа и воспоминания из детства. Жители и гости Пицунды делятся своим представлением о том, что такое счастье на презентации проекта Colors of Nation "Лавки счастья". Здесь, у возвышающейся над набережной скульптуры красавицы Медеи, возле старинного маяка появились две новые достопримечательности города. Это лавки, расписанные вручную молодыми абхазскими художницами Мадонной Аргун и Гурандой Барцыц. Арт-объекты переданы в дар Пицунде.

© Sputnik Проект "Лавки счастья" в Пицунде

"Это уже третье счастливое пространство, которое мы открываем в Абхазии. Ранее лавки, на которых известные художники и фотографы изобразили свое видение счастья, появились в Очамчыре и Гудауте. На очереди столица республики – Сухум. Мы надеемся, что посидев на наших лавочках, люди вспомнят о своих счастливых моментах в жизни и смогут зарядиться положительными эмоциями", — рассказала представитель команды Colors of nation Анна Савилова.

© Sputnik Проект "Лавки счастья" в Пицунде

Так, Colors of Nation при спонсорстве компании "Аквафон" и информационном партнерстве агентства Sputnik Абхазия пытается привлечь внимание жителей и гостей республики к теме счастья и настроить их на позитивное мышление. И это удается. В Пицунде, например, в вечер презентации только и разговоров было, что о счастье. Сыграли свою роль, и чарующий голос молодой и популярной актрисы Миланы Ломия, которая была ведущей мероприятия, и красивый пицундский закат и общая концентрация хорошего настроения в воздухе. Даже те, кто до сих пор не решался говорить о своем счастье, считая эту тему слишком личной, поделились воспоминаниями о походе в горы, посещении

© Sputnik Проект "Лавки счастья" в Пицунде

концерта любимого музыканта и первой встрече с морем. А представители информационного агентства Sputnik Абхазия собрали все эти истории, чтобы после опубликовать их на портале.

Лавки счастья: в Очамчыре появились новые арт-объекты>>

Эйфория и преодоление себя

Счастье для художницы Гуранды Барцыц – это окрыляющее чувство победы над самим собой, открытие новых граней своего таланта, своих возможностей.

"Я помню счастье, которое я испытывала, когда написала свою первую картину маслом. Это эйфория, чувство полного удовлетворения! Я училась тогда на первых курсах университета, и мне казалось, что это был шедевр", — рассказала девушка.

© Sputnik Проект "Лавки счастья" в Пицунде

Нечто похожее, по ее собственному признанию, Гуранда испытала и, впервые преодолев путь к высокогорному озеру Мзы.

"Это был трудный пеший маршрут и сложный подъем в гору. И вот, когда кажется, что силам уже неоткуда взяться, что ты больше не сможешь и шагу сделать, но ты берешь себя в руки и продолжаешь идти. А вскоре получаешь вознаграждение в виде удивительного пейзажа. Я чувствовала себя победителем и была готова покорять новые вершины", — поделилась воспоминаниями художница.

© Sputnik Проект "Лавки счастья" в Пицунде

Именно этот мотив нашел отражение на расписанной ею лавочке. Изобразить счастье нельзя, его можно только прочувствовать, уверена Гуранда.

Ветер с моря дул

Расставаться с лавочкой было тяжело, призналась художница и модельер Мадонна Аргун.

"Я окунулась в детство, во времена, когда мы собирались всей своей большой семьей в Гудауте у бабушки с дедушкой. Это были шумные летние вечера под мушмулой. Дядя доставал гитару, и тут начиналось веселье. Это были прекрасные и счастливые времена", — рассказала Аргун.

© Sputnik Проект "Лавки счастья" в Пицунде

Воспоминания из детства легли в основу ее арт-объекта. Художница изобразила на нем музыкальные инструменты, ноты и тексты любимых песен. Свою лавку счастья Мадонна посвятила родному дяде, талантливому музыканту, который, виртуозно подыгрывал на гитаре своей племяннице.

Летать и путешествовать: Адгур Пилия и Ибрагим Чкадуа представили свои Лавки счастья>>

"В пляс уходила даже наша собака Бим. "Ветер с моря дул" был мой коронный номер. В те времена я серьезно задумывалась о том, чтобы с дядей создать свою группу. Это была по-детски серьезная идея", — поделилась воспоминаниями художница.

Проект "Лавки счастья" — это часть масштабного проекта команды Colors of Nation и информационного агентства Sputnik Абхазия "Моменты счастья", в рамках которого подлинные истории о самых счастливых моментах в жизни людей будут опубликованы на портале информагентства.