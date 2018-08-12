Летать и путешествовать: Адгур Пилия и Ибрагим Чкадуа представили свои Лавки счастья

Астанда Ардзинба, Sputnik

Такое разное счастье

На одно счастливое пространство в Абхазии стало больше благодаря проекту "Лавки счастья" команды Colors of Nation, информационного агентства Sputnik Абхазия и компании "Аквафон". Накануне художник Адгур Пилия и фотограф Ибрагим Чкадуа представили свои работы. Это расписанные ими вручную лавочки, которые теперь будут украшать набережную Гудауты. По задумке авторов арт-объекты отражают их собственное видение счастья.

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Именно счастье, захватывающие дух моменты в жизни каждого человека, – основная тема масштабного проекта Colors of nation и Sputnik Абхазия с говорящим названием "Моменты счастья". Подлинные истории о самых счастливых моментах в жизни людей будут бережно собраны командами Sputnik и Colors of Nation, а позже опубликованы на портале информагентства. "Лавки счастья" — одна из частей большого проекта, призванная создать в республике пространства, заряженные позитивом и хорошим настроением.

© Sputnik Константин Грецов Проект "Лавки счастья" в Гудауте

"Мы вне политики, мы за позитив, за положительные эмоции", — подчеркивают представители Colors of Nation, деятельность которых направлена на то, чтобы представить Абхазию всему миру через призму искусства. Команда Colors of Nation уже не первый год производит сувенирную продукцию и одежду с изображением работ абхазских художников и фотографов. Продукция пользуется большим спросом, как у жителей Абхазии, так и у гостей республики. Теперь же искусство выходит на улицы городов, и арт-объекты становятся новыми достопримечательностями республики.

"Мы надеемся, что, посидев на наших "Лавках счастья" люди смогут зарядиться положительными эмоциями, вспомнить о своих счастливых моментах, насладиться ими. Если хоть несколько человек почувствуют себя более счастливыми, то наш цель будет достигнута", — отмечает представитель Colors of Nation Анна Савилова.

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Расписывать лавочки пригласили десять известных в Абхазии и далеко за ее пределами художников и фотографов. В Очамчыре, например, уже установили лавочки, расписанные художником Адгуром Ампар и фотографом Арутаном Читанава. После Гудауты на очереди Пицунда и Сухум. Но уже можно поразиться тому, насколько разнятся у творческих людей представления о счастье, как разнообразно оно может проявляться.

© Sputnik Константин Грецов Проект "Лавки счастья" на набережной в Очамчыре

Путешествуй

Пуститься в путь, знакомиться с разными странами и культурами призывает фотограф Ибрагим Чкадуа. Путешествия – основная тема его инсталляции.

"Раньше люди привозили из путешествия много впечатлений и историй, которые с ними приключались. Чтобы преодолеть путь, им приходилось преодолевать горы и моря, встречаться с опасностями и разными людьми. А сейчас все намного ускорилось и лишило нас прелести путешествий. Такси, аэропорт, таможня, инструкции стюардов, и ты уже в другой части мира. Зато стало возможным привозить из путешествий не только истории, но и картинки, что я и делаю с помощью фотоаппарата", — объясняет фотограф.

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Фотографии, снятые во время поездок, а также авиабилеты, билеты в музей, открытки из Вечного города – все это и многие другие детали внимательный человек разглядит в представленном коллаже на "Лавке счастья "Ибрагима Чкадуа.

© Sputnik Константин Грецов Проект "Лавки счастья" в Гудауте

Автор признается, что ему сняться неснятые кадры.

"Бывает, что не успел вкинуть фотоаппарат или вовсе не взял его с собой, когда вышел буквально на пару минут. А тут – сюжет или свет красиво лежит на статуе в парке", — рассказывает фотограф.

Он предлагает присесть на лавку и мысленно слетать в любимые города или вовсе "впасть в транс настроенческий и помечтать о городах, в которых еще не бывал".

Счастье – как полет

А вот счастье Адгура Пилия напрямую связано с его родным селом Лыхны. Это любимое место на земле, признается художник, которое его вдохновляет на творчество.

"Я родился в таком красивом месте, что не мог не начать рисовать", — говорит Пилия.

Семейные посиделки грушевыми и мандариновыми деревьями, игры детей на огромной зеленой живописной поляне, парящие над всей этой красотой чайки – таким видит счастье известный художник – простым и важным.

© Sputnik Константин Грецов Проект "Лавки счастья" в Гудауте

"Для меня счастье – это ощущение полета", — объясняет Пилия, указывая на мотивы парящих чаек на своей лавке счастья, — чайка – это символ надежды, приносящей прилив сил на своих крыльях".

Летящие чайки Адгура Пилия и путешествия Ибрагима Чкадуа теперь будут украшать набережную Гудауты. Арт-объекты переданы в дар городу и станут новой его достопримечательностью.