Страх и очарование в Абхазии: открытия студентов из Конго

Студенты российских вузов из Конго проводят летние каникулы в Сухуме. О том, как африканцы встретились в Абхазии, что им мешает познакомиться с местными девушками и к каким последствиям привела абхазская чача, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik

В этом году привыкшие к отдыхающим сухумчане были удивлены – несколько групп африканской молодежи были замечены в столице. Вначале неожиданных гостей приняли за футболистов из молодежной сборной Нигерии, которые приехали на игру с абхазской командой. Но игра закончилась, а туристы на месте. Оказывается, ребята никак не связаны с футболом, а приехали в Абхазию просто на каникулы, ну и еще по одной причине.

Место встречи — Абхазия

Четыре студента российских вузов из Конго, как ни странно, познакомились в Абхазии. Мервей, Агат, Джонатан и Рови теперь живут в Новом районе Сухума в одной квартире, а раньше их разделяли тысячи российских километров.

"Мы учимся в разных университетах и даже городах. Я из Челябинска, Рови из Белгорода, а Джонатан и Агат из столицы России, но познакомились мы здесь. Я нечаянно встретил на вокзале Агата и потом он познакомил меня с другими ребятами", — начал историю Мервей.

Публикация от Djo Maftaa (@djo_maftaa) 20 Авг 2018 в 11:07 PDT

Ребята сразу то ли предупредили, то ли похвастались, что могут говорить по-русски "легко", но мы все же остановились на ломанном английском вперемешку с французскими звуками. Было и что-то местное – студенты обращались друг к другу, как истинные новорайонцы — "брат".

"Братья" рассказали, что уже давно слышали от однокурсников об Абхазии и ее красотах.

Публикация от Djo Maftaa (@djo_maftaa) 6 Июл 2018 в 1:12 PDT

"В Челябинске я познакомился с ребятами из Абхазии, они рассказали мне об этом месте, о Черном море, о том, что можно хорошо провести лето у вас", — сказал Мервей.

Хорошо провести лето и быстро продлить миграционную карту. Студенты признались, что не только эстетический интерес завлек их в Абхазию, но и вполне практичный. Агат уже больше восьми месяцев живет в Сухуме. В страну он приехал, чтобы продлить свою визу, но потерял паспорт и "застрял на районе" надолго.

Публикация от Djo Maftaa (@djo_maftaa) 3 Июл 2018 в 2:06 PDT

"Продлить визу здесь намного дешевле. Билеты домой и обратно обходятся мне дорого из-за расстояния, но когда я приехал сюда, я потерял паспорт и, чтобы получить новый, мне понадобится еще какое-то время. Я уже долго нахожусь здесь, но абхазы очень дружелюбно ко мне относятся, у меня никогда не возникало с ними проблем, и даже появились друзья", — рассказал он.

Мамалыга, девушки, Новый район

Каждый вечер парни играют в футбол в Новом районе, едят местные сувлаки и даже не знают, что живут в самом криминальном районе Абхазии. А пока мы записывали интервью, "районские" успели поприветствовать своих и поинтересовались: "Ора, маджь, что вы здесь делаете?"

Публикация от Djo Maftaa (@djo_maftaa) 17 Авг 2018 в 2:23 PDT

"Никогда не слышал, что Новый район называют криминальным. Нам очень нравится. Самое главное в жизни — это отношения, а здесь мы видим, что люди очень простые, они делятся с нами эмоциями, рассказывают о том, что можно делать, чего нельзя, принимают в свою компанию, и это самое важное", — сказал Рови.

За несколько недель студенты успели попробовать абхазскую мамалыгу, побывать на свадьбе и даже выпить там чачу.

"Мне очень понравилась еда. Абхазская мамалыга похожа на африканское блюдо, но мы не добавляем в него сыр. А на свадьбе я впервые попробовал чачу. Это было нечто, она сразу дала мне в голову, единственное, что спасало в перерывах между выпивкой – тосты, мне очень нравится эта традиция", — рассказал Агат.

Публикация от Djo Maftaa (@djo_maftaa) 9 Июл 2018 в 12:31 PDT

А вот курортного романа не вышло. Как ни старались африканские донжуаны покорить сердца абхазских девушек, ничего не срослось.

"Как будто запрещено прикасаться к абхазской девушке. Я даже не хочу знакомиться с вашими девушками, мне просто страшно. Однажды я подошел к девушке, просто спросить что-то, и просто ниоткуда появились абхазские ребята. Больше мы не пытались", — сказал Рови.

В этот момент проходившие мимо ребята предупредили: "Девочку не обижайте, да!" Просто совпадение.

Абхазские странности

По словам студентов, в абхазской культуре и традициях они нашли что-то схожее с собственными национальными чертами.

"К примеру, африканцы очень близки к своей культуре. Я могу родиться в США, во Франции, в Германии, но никогда не отойду от собственной культуры. И здесь мы увидели то же самое. В Абхазии людям комфортно внутри своего менталитета, им не нужно выходить за рамки культуры", — поделился замечаниями Джонатан.

Публикация от Djo Maftaa (@djo_maftaa) 5 Июл 2018 в 11:07 PDT

А вот отношение к женщине до сих пор вызывает вопросы у студентов. На вопрос о том, почему так сложно выйти замуж во второй раз, последовал длинный рассказ о всех тонкостях абхазских отношений. Вопросы отпали, как и желание понять абхазских мужчин.

Together as one 🙌💪 Публикация от Mervelous (@mervelous01) 29 Июл 2018 в 2:18 PDT

Несмотря на все абхазские странности, африканские туристы признались, что довольны отдыхом и не против еще раз приехать, а заодно и продлить визу. Новорайонские гости обещали вернуться и еще раз погонять мяч с абхазскими ребятами, но просили не путать их с нигерийскими футболистами.