Дом у озера: день "независимости" накануне юбилея признания Абхазии

О том, как прошла двухдневная Международная конференция "10 лет признания: итоги и перспективы", что делали международные политики и политологи на Даче Сталина и что обсуждали в кулуарах, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Второй день Международной конференции "10 лет признания: итоги и перспективы" уже с самого начала обещал меньше официоза, хотя и было запланировано принятие резолюции. Местом встречи дипломаты выбрали Дачу Сталина на Рице.

Время 15:00. Пока основная часть делегатов не спеша знакомилась с природой Абхазии, останавливаясь практически у каждой "визитки", самые "торопливые" политики заранее приехали в пункт назначения и вместе с журналистами расхаживали по тенистым аллеям парка Госдачи.

© Sputnik / Томас Тхайцук Двухдневная Международная конференция "10 лет признания: итоги и перспективы" на даче Сталина на озере Рица

Здесь же встретили известного российского политолога Андраника Миграняна, который направлялся к берегу Рицы.

Андраник Мигранян о признании Абхазии: народ добился невозможного>>

— Андраник Мовсесович, мы хотели бы с вами пообщаться!

Мигранян останавливается, расплывается в улыбке и бросает в нашу сторону: "И здесь меня Sputnik нашел!" Еще несколько минут, и мы уже разговариваем на крытой веранде Сталинской дачи.

Дух протеста

Разговор с российским политологом получается немного ретроспективным. Андраник Мигранян с Абхазией знаком давно. Еще с 1989 года, когда он отправился в Америку, в одной делегации с ним оказался "народный президент" Тарас Шамба. Уже тогда российский политолог знал о настроениях, которые царили в республике.

— Я знаю, что в Абхазии и тогда существовал дух протеста. Абхазы всегда хотели жить свободно на собственной земле. Им не нравилось, что есть какие-то люди, которые брали на себя роль каких-то старших братьев, – начинает Мигранян.

Российский политолог продолжил свое знакомство с республикой уже во время войны. Он не раз приезжал сюда, давал объективную оценку грузино-абхазскому конфликту, за что многие в Абхазии с теплом его вспоминают и 25 лет спустя.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мигранян о признании независимости Абхазии: произошло то, что не имело никаких шансов

Политолог считает, что Абхазия встала на путь признания независимости уже в начале 2000-х годов, когда власть в России поменялась, и климат взаимоотношений между двумя странами начал улучшаться.

"Дело в том, что Россия в 90-е годы была слабой. Она очень сильно зависела от Вашингтона по самым разным направлениям, – объясняет он. – С 2000-х же годов ситуация меняется. После авантюры Саакашвили в 2008 году Россия дала отпор, и в итоге Грузия де-юре лишилась Абхазии и Южной Осетии. И Россия сегодня гарантирует безопасность этим республикам, что очень важно, и что говорит о том, что Грузия навсегда лишилась этих территорий. Для Абхазии приобретение статуса независимости, гарантированное одной из сверхдержав, – фантастическое достижение, и это останется в веках. С этого момента начинается новая интересная полоса".

Не успевает Мигранян закончить мысль, как в нашу беседу вихрем недипломатично врываются дипломаты. Приходится завершить интервью.

© Sputnik / Томас Тхайцук Участники двухдневной Международной конференции "10 лет признания: итоги и перспективы" на даче Сталина на озере Рица

People call me George

Вливаемся в группу, которой сотрудники Госдачи и волонтеры-переводчики проводили экскурсию по даче советского вождя.

— Сталин не любил чрезмерную роскошь и отдавал предпочтение минимализму, – объясняет экскурсовод.

У слушателей, судя по выражению лиц, этот факт вызывает недоумение. Ожидание увидеть роскошный интерьер обернулось разочарованием.

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— Да для времен Сталина о лучшем, наверное, и невозможно было мечтать, — предположила молодая девушка из России.

Гости с любопытством осматривают каждую комнату, а некоторые даже осмеливаются "испытать" на себе стулья в кабинете генералиссимуса.

Выходим на небольшой пирс, примыкающий к даче, и обнаруживаем под тенью высокой липы в полном одиночестве гостя из Великобритании Джорджа Хьюитта, провожающего мечтательным взглядом отплывающий катер.

С почетным консулом и по совместительству "абхазским зятем" удается поговорить через переводчика. Перед началом интервью господин Хьюитт сразу же расставляет акценты: на вопросы будет отвечать только, если к нему будут обращаться не "господин", а просто "Джордж".

— I don’t like" Gospodin Hewitt", people call me George, – с улыбкой объясняет он.

Как признался Хьюитт, приглашение на Международную конференцию "10 лет признания: итоги и перспективы" стало для него приятной неожиданностью. И, по его мнению, подобные конференции важны для установления контактов с международными политиками.

© Sputnik / Томас Тхайцук Двухдневная Международная конференция "10 лет признания: итоги и перспективы" на "Сталинской даче" на озере Рица

Не столь важно то, что люди думают, сколько то, какими они впечатлениями поделятся с миром, какие статьи они напишут уже после конференции. Я бы очень хотел увидеть, как западные политики и журналисты приезжали бы в Абхазию как обычные люди и не через Грузию, а Россию, чтобы они не подвергались грузинской пропаганде и непредвзято писали об Абхазии", – считает он.

Вскоре "просто Джордж" уходит от "важных" тем и начинает рассказывать о втором дне конференции, который проходит в непринужденной обстановке на берегу Рицы.

"Очень понравилась экскурсия, – довольно признается Хьюитт. – Мы были на дегустации вина, и это новый опыт для меня. Нам рассказали о том, как добывают мед".

На вопрос, понравились ли мистеру Хьюитту абхазские вина, англичанин весело отвечает на абхазском: "Исгәаԥхеит" (понравились – ред.). Так, с международного английского языка переходим на абхазский, который у Джорджа Хьюитта получается непривычно легким и мелодичным.

Итоги в дружеской атмосфере

На пирсе также встречаем гостя из Арцаха, депутата Национального собрания Давида Мелкумяна, который возвращался в парк после прогулки на катере.

"Мне повезло, что второй день конференции был более свободный. Это моя первая поездка в Абхазию. Я в буквальном смысле влюблен в страну, – эмоционально уверяет он. – И как вы знаете, в непринужденной обстановке решаются более важные вопросы. Встречаются люди, разрабатываются долгосрочные проекты. В этом плане, как мне кажется, второй день конференции удался".

Итоги конференции Мелкумян оценил высоко. Дипломаты из Абхазии и Арцаха ближе познакомились друг с другом и обозначили дальнейшие шаги сотрудничества.

"Что касается конференции, все прошло на высшем уровне. Нас интересовали межпарламентские отношения. Была вкратце представлена информация о структуре абхазского парламента и о том, как принимаются различные резолюции. Мы обозначили перспективы на будущее, дальнейшее сотрудничество. Уже готовится совместный проект по межпарламентскому сотрудничеству между нашими республиками", – добавил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Озеро Рица летом

Итогом двухдневной Международной конференции "10 лет признания: итоги и перспективы" стала совместная резолюция.

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Итогом двухдневной Международной конференции "10 лет признания: итоги и перспективы" стала совместная резолюция. В ней участники встречи поддержали Международное движение PROAbkhazia – неформальное общественное объединение, которое способствует распространению объективной информации об Абхазии за рубежом, а также осудили попытки изоляции Абхазии на международной арене, предпринимаемые Грузией, и необходимость развития многовекторных связей Абхазии с международными партнерами.

Двухдневная Международная конференция "10 лет признания: итоги и перспективы" открылась в Сухуме в 22 августа. В ней приняли участие ведущие политологи и политики из Абхазии, России, Германии, Великобритании, Швейцарии, Южной Осетии.

На конференции состоялась презентация Международного движения PROAbkhazia, направленного на популяризацию и сохранение историко-культурного наследия Абхазии, продвижение туристического потенциала.

Конференция была организована Министерством иностранных дел Абхазии.