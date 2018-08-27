Праздничные танцы и салют: День признания независимости Абхазии отметили в Сухуме

СУХУМ, 27 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Концерт в честь десятилетия признания независимости Абхазии Российской Федерацией прошел в Сухуме 26 августа.

Еще до начала концерта на площади набережной у "Брехаловки" было непривычно многолюдно. Атмосфера праздника витала в воздухе в прямом и переносном смысле. В небо взлетали розданные детям "горящие" шары, а их родители пытались найти места поближе к сцене.

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздничный концерт посвященный десятилетию международного признания независимости Абхазии

Концерт начался с выступления детских творческих коллективов. Дети пели про любовь к стране и через национальные танцы рассказывали зрителям историю. За одним танцем шел другой, от лирических мотивов девичьих танцев до ритмичных мелодий Северного Кавказа.

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Если местные жители уже привыкли к звукам барабана и трюкам с кинжалами, для отдыхающих праздничные танцы и песни были экзотикой. Многие признались, что перед приездом в Абхазию думали, что в стране до сих пор царит послевоенная разруха, но на деле оказалось не так.

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздничный концерт посвященный десятилетию международного признания независимости Абхазии

"Шикарная атмосфера, отличный праздник. Переполняют эмоции и гордость за вашу страну, которая, перенеся послевоенную разруху, пришла к собственному пути независимости и самостоятельности. Я помню тот день, когда Россия признала независимость Абхазии. Мы все были очень рады и за вас, и за Южную Осетию, ведь народ ваших стран достоин этого", — сказала гостья столицы из Москвы.

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Зажигательные танцы дополняли яркие краски абхазского флага, который предприимчивые цыгане продавали повсюду, а национальные военные песни звучали даже с детского автобуса, курсирующего по берегу.

За сценой у "Брехаловки" все также безмятежно играли в домино. По словам одного из игроков, праздник признания независимости, безусловно, важен для абхазского народа, но останавливаться на этом не стоит.

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздничный концерт посвященный десятилетию международного признания независимости Абхазии

"Я считаю, что по-настоящему масштабный праздник мы закатим тогда, когда нас признает все мировое сообщество. Смотря на то, что происходит сегодня, я уверен, что и эти дни не за горами. Мы к этому обязательно придем", — добавил игрок.

Другие же не задумывались о масштабах и просто веселились. На сцене появились доулисты с традиционными трюками на барабанах. Все сразу достали телефоны и стали следить за маневренностью абхазских трюкачей, которые в конце номера пустились в пляс со своим "инструментом". На месте не устояли и зрители, даже те, чье мастерство явно отставало от артистов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздничный концерт посвященный десятилетию международного признания независимости Абхазии

Концерт закончился праздничным салютом. Вмиг зрители переместились поближе к набережной, чтобы успеть снять яркие брызги, которые осветили даже Черное море. С криками "ура" закончили праздник жители и гости Абхазии, но еще долго не расходились, гуляли по набережной и делали фото на память.