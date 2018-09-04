Фотографическая память: выставка в Сухуме покажет историю туризма и градостроительства

СУХУМ, 3 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка документов по истории туризма и градостроительства Абхазии, найденных в архивах России, откроется в Сухуме 5 сентября в выставочном зале "Айнар".

"Наша выставка посвящается истории развития туризма и градостроительства Абхазии в ХХ веке, она пройдет при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия. На выставке будет представлено 14 стендов", — сказала автор проекта Милана Бжания.

© Sputnik Выставка «Документы по истории туризма и градостроительства Абхазии в федеральных архивах России XX в.»

Гости уникальной выставки могут увидеть архивные материалы, на которых запечатлены знаменитые туристические места Абхазии и тексты туристических маршрутов республики. Кроме того, на стендах можно будет увидеть генеральный план строительства Сухума, чертежи различных объектов, в том числе генеральный план квартала, где расположен Абхазский драматический театр.

Организатор сообщила, что документы были выявлены в четырех архивах России: в Государственном архиве Российской Федерации, Российском государственном архиве кино- фотодокументов, Российском государственном архиве литературы и искусства, Архиве Российской Академии наук.

© Sputnik Выставка «Документы по истории туризма и градостроительства Абхазии в федеральных архивах России XX в.»

"Выставка разбита на несколько туристических маршрутов. На первом стенде представлена карта Абхазии, которая нигде не опубликована. Большая часть материалов до сегодняшнего не известна людям, боюсь сказать все, потому что какие-то фотографии, возможно, где-то опубликованы", — подчеркнула она.

Первые три стенда выставки будут посвящены туристическим городам Гагра и Пицунда.

"Здесь у нас представлена автобусная экскурсия по здравницам, есть фотографии и тексты маршрутов. Второй стенд посвящен Рице, тоже автобусной экскурсии, которая начинается с Гудауты, далее идет Новый Афон, Сухум. Здесь мы приводим план города, чертеж, тексты маршрутов, можно посмотреть своими глазами удивительные фотографии, к примеру ресторан "Амра", который сейчас не функционирует. Думаю, что те, кто помнит это место, будут смотреть фотографии с теплыми воспоминаниями", — сказала Милана Бжания.

© Sputnik Выставка «Документы по истории туризма и градостроительства Абхазии в федеральных архивах России XX в.»

Организатор выставки рассказала, как шла работа по собиранию материала для экспозиции.

"Нужно было интересно подготовить выставку, одних фотографий без описаний и маршрутов было недостаточно, поэтому мы решили добавить и тексты. Это интересно и для исследователей, которые интересуются историей Абхазии", — подчеркнула она.

На выставке люди смогут увидеть стенд, который называется "С добрыми воспоминаниями об Абхазии", на этом стенде можно будет увидеть фотографии и воспоминания знаменитых людей, бывавших в республике.

© Sputnik Выставка «Документы по истории туризма и градостроительства Абхазии в федеральных архивах России XX в.»

"Начиная примерно с 1960 года, мы всей семьей регулярно ездили летом в Гагру, на берег Черного моря. Отцу предоставляли второй этаж огромного белого особняка на горе", — писала дочь советского полководца Георгия Жукова Эра.

Милана Бжания отметила, что учитывая, что Абхазский государственный архив был сожжен грузинами во время Отечественной войны, нахождение в архивах материалов об Абхазии очень важно.

"Естественно, что архив требует восстановления и дополнения, проведение таких выставок будет иметь значение, это вклад в восстановление утерянного", — считает она.

© Sputnik Выставка «Документы по истории туризма и градостроительства Абхазии в федеральных архивах России XX в.»

На выставке будет представлено около 60 фотоматериалов, найденных в российских архивах.

"На выставке будут представлены материалы, относящиеся к ХХ веку, тексты и фотографии мы искали по отдельности, потому что тексты маршрутов в основном находятся на одном месте, а фотоматериал мы брали в другом архиве. Мы скомпоновали фото и текст, чтобы посетителям было интересно", — сказала Бжания.

Самый ранний материал, который будет представлен на выставке, относится к 1907 году.

"Это план города Сухум, а самый поздний материал, относится к 70 годам", — отметила она.

Милана Бжания учится на первом курсе магистратуры Российского гуманитарного историко-архивного института. Создать выставку она решила вместе со своей сокурсницей Анастасией Князевой.

© Sputnik Выставка «Документы по истории туризма и градостроительства Абхазии в федеральных архивах России XX в.»

"Мое знакомство с Абхазией началось еще два года назад, когда Милана привезла на форум "История и архивы: межгосударственное измерение" своих одногруппников, студентов РГГУ. Именно здесь мы познакомились с историей архивного дела Абхазии, мы стали выявлять в архивах документы по истории Абхазии", — отметила Князева.

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Работая в российских архивах, студенты поняли, что большой пласт документов посвящен истории туризма Абхазии. По словам Анастасии Князевой, Абхазия привлекает ее своей богатой историей, в которой живет народ со своими традициями и культурой.