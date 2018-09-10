Ядро проблемы: какое будущее у ореховодства в Абхазии

В Абхазии в самом разгаре сезон сбора ореха, который традиционно начинается в августе и продолжается до конца сентября. Однако по факту в частных хозяйствах никакого сбора нет. Владельцы ореховых насаждений сообщают об испорченном урожае, а власти в это время вводят новые ставки таможенных пошлин.

Астанда Ардзинба, Sputnik

Крепкий орешек

Месяц назад ореховый бизнес в Абхазии снова стал главной темой обсуждения в обществе. 31 июля Кабинет Министров республики утвердил новые ставки вывозных таможенных пошлин на орех. В правительстве отмечают тенденцию по снижению ставок. Если в 2015 году, когда они были введены, ставки составили 25 и 35 рублей за килограмм ореха в скорлупе и очищенного соответственно, то сегодня ставка составила пять и десять рублей.

© Sputnik Бадрак Авидзба Кварчия об изменении пошлины на вывоз ореха: это экспроприация

Однако решение Кабинета Министров вызвало большое недовольство предпринимателей, ориентированных на экспорт фундука в Россию. Дело в том, что с 2017 года действовали разные цены на вывоз ореха в Грузию и в Россию. Орех в скорлупе облагался пошлиной в 10 рублей, а очищенный в 15 рублей при вывозе в Грузию. В то время как при вывозе в России эти цифры составляли один и два рубля соответственно.

Учитывалось, что экспорт в России обходится дороже, нежели в Грузию, из-за процедуры легализации товара, НДС, карантина и так далее. Экспорт же в Грузию, которая признает Абхазию собственной территорией, товар налогами не облагается. Однако решение о разных ставках таможенных пошлин в Россию и Грузию было принято в обход закона о таможенном тарифе, который гласит, что ставки должны быть едиными. Через год правительство позиции уравняло, отметив, что ожидаемого повышения объема экспорта в Россию не последовало.

В интервью Sputnik руководитель аппарата Кабинета Министров Давид Сангулия подчеркнул, что таможенная пошлина должна быть единой вне зависимости от страны вывоза.

"Это установлено законом о таможенном тарифе. Закон гласит, что таможенная пошлина должна быть единой, она не должна быть в интересах каких-то лиц или коммерческих структур", — сказал Сангулия.

Он также добавил, что экспорт ореха через таможенный пост "Гал" законен. Орех, пересекающий границу по реке Ингур, декларируется и приносит доход в бюджет.

Глава некоммерческого партнерства "Крепкий орешек" Абессалом Кварчия, основной экспортер абхазского фундука в Россию, настаивает, что новые ставки вынуждают и вовсе отказаться от российского рынка.

"Любой сельскохозяйственный экспорт должен стимулироваться, а не облагаться пошлиной. Во всем мире сельскохозяйственный экспорт субсидируется. Это заблуждение, что за счет сельхозпроизводителя надо пополнять бюджет", — сказал Кварчия журналистам на пресс-конференции в АРСМИРА.

В то время, пока Кабмин спорит с "Крепким орешком" об экспортных пошлинах, производители ореха разводят руками и пытаются объяснить, что, похоже, и вывозить то нечего.

Фундук-апокалипсис

Житель села Беслаху Очамчырского района Руслан Порцхол в ореховом бизнесе более десяти лет. Некогда он высадил на своем приусадебном участке тысячу корней фундука. Много лет успешно урожай реализовывал, сдавая орех по оптовой цене перекупщикам. Для многодетной семьи Руслана, как и для других владельцев ореховых насаждений в селе, это был основной источник заработка. Все изменилось два года назад, когда в Абхазии появился тот самый мраморный клоп, пожалуй, главный ньюсмейкер сегодня в стране.

© Sputnik / Томас Тхайцук Проблемы с орехом

В прошлом году в результате нашествия мраморного клопа было потеряно более 70 процентов урожая фундука. В этом году цифра может возрасти, уверены сельчане.

"Я решил не собирать в этом году орех, — рассказал Руслан Порцхол, — весь урожай испорчен. С виду вроде здоровый орех, разбиваешь, а внутри — каша. И так восемь из десяти орехов. Собирать нет никакого смысла, я только потрачу деньги на оплату сборщиков".

У соседей та же история, дешевле не собирать. Огромные ореховые сады, тысячи и тысячи корней фундука остались на съедение клопу. Десятки семей остались без единственного источника заработка.

© Sputnik / Томас Тхайцук Проблемы с орехом

Два года назад, когда еще ничто не предвещало беды, Руслан расчистил новый участок под ореховые насаждения. Даже успел засадить его саженцами фундука. Сегодня ухаживать за участком нет смысла. Он зарос высокой травой, скрывшей молодые ореховые кусты. Это все, что нужно знать сегодня о перспективности ореховодства.

Метод, выбранный властями для борьбы с вредителем, а именно опрыскивание растений и пораженных территорий химическими препаратами, результата не принес, отметили в Беслаху. Более того, клоп после всех химиотерапий мутировал, и теперь назло врагам даже переливается перламутром. А у сельчан новая беда.

"Какое-то грибковое заболевание, на плесень похоже", — объяснил Руслан.

Спасти урожай: специалисты рассказали о борьбе с мраморным клопом в Абхазии>>

Грибковое заболевание тоже поразило многострадальный фундук, не оставив практически никаких шансов на здоровый урожай.

© Sputnik / Томас Тхайцук Проблемы с орехом

А в остальном, прекрасная маркиза…

Более благоприятная ситуация сложилась в Галском районе. По сравнению с прошлым годом здесь наблюдаются улучшения, отметил начальник сельхозотдела районной администрации Тамаз Цвижба.

"В прошлом году у нас в среднем было 20-30 процентов здорового ореха от всего урожая. В этом году порядка 40 процентов, а кое-где и 60 процентов урожая получим", — сказал Цвижба.

Галский район традиционно рекордсмен по площади ореховых насаждений. Четыре с половиной тысячи гектаров земли, против восьмисот гектаров в Очамчырском районе и двухсот гектаров в Ткуарчалском, во всех остальных районах общая площадь насаждений не превышает ста гектаров.

"В этом году мы провели трехкратную обработку фундука и получили неплохой результат. Если и в следующем году, мы с февраля начнем технические работы, результат будет хороший", — уверен Цвижба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Проблемы с орехом

О том, что комплекс мероприятий по борьбе с мраморным клопом положительно сказался на урожайности фундука, отмечают и СМИ в соседней Грузии. Там, ореховые плантации также не были обойдены мраморным клопом. В итоге, в 2017 году фундук, занимавший лидирующие позиции в перечне экспортной продукции, резко сдал. Производство орехов в Грузии в прошлом году составило порядка 24 тысяч тонн, что на 28 процентов меньше, чем в предыдущем году, экспорт снизился на 37 процентов и опустился до отметки в 17 тысяч тонн. Однако уже за январь-июнь 2018 года, по данным Службы статистики Грузии, страна экспортировала шесть тысяч тонн фундука, что на 19 процентов больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

© Sputnik / Томас Тхайцук Проблемы с орехом

Не по зубам

Если по поводу распространения клопа у специалистов администрации Галского района обнадеживающие прогнозы, то конкуренция на внешнем рынке, по их мнению, – это то, о чем стоит особенно волноваться.

Тягаться с такими крупными мировыми игроками на рынке ореха, как Азербайджан, Турция или Грузия, Абхазии становится все сложнее. Это лидеры по экспорту ореха в регионе, которые, в частности, покрывают весь российский рынок фундука. Согласно данным за 2017 год, основная доля его поставок в Россию принадлежит Азербайджану – порядка половины всего рынка, примерно по 25 процентов поставок за Грузией и Турцией. Абхазия, которая еще несколько лет назад входила в этот список, сегодня из него окончательно выпала.

На недавней пресс-конференции заведующий сектором экспертного управления при Администрации президента Джамал Эшба назвал такие цифры: "Доля Абхазии на российском рынке составляла до 3 процентов, был период, когда 18 процентов, 20 процентов. А в 2016 году – 0,25 процента, а в 17 году – 0 процентов. Основными поставщиками ореха на российский рынок являются Азербайджан, Турция, Грузия, Абхазия. Из этого списка мы практически выпали. Проанализировав, мы пришли к выводу, что ту часть, которую мы потеряли на российском рынке, заполняет Грузия".

Удар по конкурентоспособности абхазского ореха, помимо нашествия клопа и плохой логистики, нанесли еще в 2015 году, когда впервые установили ставки вывозных таможенных пошлин на экспорт ореха. До тех пор при экспорте он не облагался таможенной пошлиной, но взымался таможенный сбор в размере одного процента от цены за килограмм. Дальнейшая тенденция на снижение ставок ситуацию еще не выправила, считают эксперты.

"Проблема возникла 31 августа 2015 года, когда были приняты вывозные таможенные пошлины – 25 и 35 рублей. Тогда цена на орех достигала 300 и более рублей. Мы тогда говорили, что нельзя таким образом реагировать на высокие цены на орех, потому что это рынок, и он сам себя регулирует. Но произошел такой сбой на рынке. Поняли, что слишком высокая цена вывозных пошлин, и она была снижена", — сказал Эшба.

Упрямая статистика

Основной объем ореха в Абхазии производится в частном секторе. Производитель, то есть сельчане, сдают товар коммерсантам. Те, в свою очередь, перепродают товар на рынках абхазских городов или же сдают оптом предприятиям, ориентированным на экспорт.

Так, за 2017 год общий объем экспорта составил 420 тонн. Это в разы меньше, чем в 2016 году, когда объем экспорта фундука достиг трех тысяч тонн. С января по август 2018 года Абхазия экспортировала 73 тонны ореха. Сезон еще в разгаре, однако, цифры за август уже неутешительные.

Как сообщили в Кабмине, в августе 2018 года экспорт фундука в Грузию сократился на 92 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Семь тонн против восьмидесяти шести. На российском направлении объем экспорта также сократился на 33 процента. Через КПП "Псоу" в августе этого года было вывезено десять тонн лесного ореха, в прошлом году эта цифра составляла 15 тонн.