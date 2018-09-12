Последнее письмо: в Абхазии простились с Геннадием Гагулия

В Гудауте в среду провожали в последний путь премьер-министр Абхазии Геннадия Гагулия. Он погиб в аварии поздним вечером в субботу 8 сентября, возвращаясь с работы, возвращаясь из признавшей Абхазию, в том числе и его стараниями, Сирии.

Как прошел последний день с премьером, кто пришел проститься с ним и кому было адресовано его последнее письмо, читайте в репортаже корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Абхазия до последнего слова

"Вчера после обеда я получил письмо, подписанное Геннадием Леонидовичем. Было очень больно это читать, осознавая, что он уже ушел от нас. В этом письме содержалась информация о взгляде премьер-министра Абхазии на комплексное строительство государства. Он затронул вопросы экономики, социальной сферы, строительство инфраструктуры", — сказал российский министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев. Он уже знал о произошедшей трагедии, но не ожидал, что именно он прочтет, по сути, последнюю волю абхазского премьера. Чеботарев подчеркнул, что все это необходимо воплотить в жизнь в память о Геннадии Гагулия.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik / Илона Хварцкия Бадри Есиава Сергей Чеботарев на похоронах Геннадия Гагулия

Церемония прощания началась во Дворце культуры Гудаутского района в 11:00. Люди через весь зал шли к сцене, на которой был установлен гроб, и тихо плакали. Здесь стояли члены семьи. Почетный караул нес свою траурную вахту. На большом экране транслировались архивные кадры с Геннадием Гагулия. Были и самые последние о поездке в Сирию – командировке, из которой он так и не вернулся домой.

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Почтить его память пришли президент Абхазии Рауль Хаджимба, министры и главы районов, зарубежные делегаты, коллеги, родственники, политики, общественные деятели республики и простые граждане. Зал Дворца культуры в считанные минуты был заполнен людьми и цветами.

"Наша страна понесла тяжелую утрату. Трагическая гибель видного государственного деятеля Геннадия Леонидовича Гагулия потрясла не только граждан Абхазии, но и многих наших зарубежных друзей. Геннадий Гагулия был человеком незаурядных способностей, крупным организатором, менеджером и хозяйственником в подлинном смысле этого слова. Трудно переоценить его роль в укреплении обороноспособности нашей страны в период Отечественной войны народа Абхазии", — сказал президент.

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Герой Абхазии

Увековечить память премьер-министра наряду с героями, отдавшими жизни за республику, предложил Герой Абхазии Александр Чиндаров. Его поддержали аплодисментами.

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Премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев был знаком с со своим абхазским коллегой недолго. Всего месяц назад состоялась их первая встреча в Москве. За 40 минут беседы они успели обменяться дальнейшими планами в работе. Пухаев сказал, что весть народ Южной Осетии скорбит с братской Абхазией о такой невосполнимой утрате.

Ректор АГУ Алеко Гварамия знал Гагулия много лет, но всегда удивлялся тому, насколько легко было общаться с ним, и восхищался его острым, аналитическим умом.

© Sputnik / Илона Хварцкия Церемония прощания с Геннадием Гагулия

"В 1994 году мы в университете приняли программу по развитию абхазского языка. Он ее посмотрел и спросил, как это будет финансироваться. Я ответил, что будем стараться это сделать. Геннадий Леонидович предложил свою помощь. Более того, он сказал, что это очень хорошая основа для создания государственной программы развития абхазского языка, что позже было сделано", — вспомнил ученый.

Племянник Алхас Гагулия выразил слова благодарности всем, кто разделил с ними горе семьи, и напомнил, что в дяде сочетались твердая воля и человеческая мягкость.

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"В эти скорбные моменты понимаешь, какого человека мы потеряли. Понимаешь, кем и чем он был для нас всех. Хочу всех вас поблагодарить за то, что вы сегодня все пришли", — сказал Алхас Гагулия.

На церемонии прощания зачитали соболезнования от премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева и президента Сирии Башара Асада.

© Sputnik / Илона Хварцкия Церемония прощания с Геннадием Гагулия

Колонна автомобилей к 15:00 выдвинулась из Гудауты в Лыхны — родовое село Геннадия Гагулия, где расположено фамильное кладбище. К могиле доставили целый грузовик цветов, которые принесли на траурную церемонию люди.

© Sputnik / Илона Хварцкия Церемония прощания с Геннадием Гагулия

Семья премьер-министра провела абхазский погребальный обряд, и тело предали земле. Почетный караул дал троекратный прощальный залп.

© Sputnik / Томас Тхайцук Церемония прощания с Геннадием Гагулия

Геннадия Гагулия похоронили рядом с его родителями, двумя братьями и племянником.