20:46 12 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.57
  • EUR80.65
Поиск
Видео

Премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия проводили в последний путь

Получить короткую ссылку
Темы:
Погиб в аварии премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия (44)
237 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik / Илона Хварцкия

Церемония прощания с премьер-министром Абхазии Геннадием Гагулия состоялась в Гудуте в среду 12 сентября.

Траурный митинг прошел во Дворце культуры Гудаутского района, куда пришли сотни людей.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба в своей речи отметил, что республика понесла тяжелую утрату и трагическая гибель видного государственного деятеля потрясла не только Абхазию, но и многих зарубежных друзей.

"Солдат Абхазии": памяти Геннадия Гагулия>>

"Геннадий Гагулия был человеком незаурядных способностей, крупным организатором, менеджером и хозяйственником в подлинном смысле этого слова. Трудно переоценить его роль в укреплении обороноспособности нашей страны в период Отечественной войны народа Абхазии", — сказал президент. 

Великим человеком и гордостью Абхазии назвал Геннадия Гагулия министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

В память о премьере: 20 кадров из жизни Геннадия Гагулия>>

"Это был мудрый человек, который отличался мудрыми делами. Очень горько, что такой человек покинул нас в такой трагической ситуации, которая случилась. Я знал Геннадия Леонидовича достаточно давно. Его отличала огромная ответственность за то дело, которое он делает и, прежде всего, на благо абхазского народа", — подчеркнул Чеботарев.

Геннадия Гагулия похоронили на родовом кладбище в Лыхны>>

После прощальной церемонии во Дворце культуры, тело премьер-министра повезли в родовое село Лыхны на фамильное кладбище, где похоронены его мать и отец, двое братьев и племянник.

После того, как прозвучали траурные мелодии, и почетный караул произвел три залпа из оружий, Геннадия Гагулия предали земле.

На церемонии прощания зачитали соболезнования от премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева и президента Сирии Башара Асада.

По словам бывшего премьер-министра Абхазии Вячеслава Цугба, со дня гибели Геннадия Гагулия в адрес главы государства и семьи погибшего поступили десятки телеграмм и писем со словами сочувствия.

Джинджолия о Гагулия: всегда был рядом, когда Абхазия нуждалась в нем>>

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия в составе абхазской делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба находился с официальным визитом в Сирии. По дороге из аэропорта Сочи в Абхазию вечером в субботу 8 сентября он погиб в дорожно-транспортном происшествии.

Темы:
Погиб в аварии премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия (44)
Теги:
прощание, похороны, Кабинет Министров Абхазии, Геннадий Гагулия, Абхазия


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • В Москве открыли памятник Дмитрию Разумовскому
    В память о герое

    В столице России открыли монумент Дмитрию Разумовскому, погибшему при освобождении заложников в Бесланской школе.

  • Максим Алексеев
    Рухнувшие стереотипы

    После визита в Баку известный российский танцор и путешественник признал, что это вовсе не "старенький город", как он думал раньше.

  • Церковь Святого Креста, остров Ахтамар, Турция
    Входа нет

    Туристам с флагами Армении в руках не разрешили войти в церковь Сурб Хач (Святого Креста) острова Ахтамар на озере Ван в Турции.

  • Мягкая игрушка висит на капельнице, архивное фото
    Смертельный обед

    Трехлетняя девочка умерла в инфекционной больнице Шымкента после обеда в одном из городских кафе.

  • ТЭЦ Бишкека. Архивное фото
    Дело ТЭЦ

    Секретарь Совбеза Кыргызстана рассказал о крупных коррупционных схемах, которые использовались при модернизации ТЭЦ в Бишкеке.

  • Фигурки производства Минского фарфорового завода
    Коллекционная редкость

    Минский фарфоровый завод прекратил существование почти десять лет назад, а сейчас его изделия собирают не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами.

  • Илья Козырев
    "Без нас и против нас"

    Латышские элиты злоупотребляют демократическими нормами, чтобы создать Латвию без русских, заявил активист на заседании ОБСЕ.

  • Задержание мужчины
    Закурить не найдется?

    В Литве таможенники задержали россиянина, перевозившего контрабандные сигареты на сумму более двух миллионов евро.

  • Саперы национальной армии Молдовы
    Эхо войны

    Ремонтные работы в Кишиневе подчас могут привести к опасным сюрпризам, из-за которых срочно требуется помощь саперов.

  • В Москве открыли памятник Дмитрию Разумовскому
    В память о герое

    В столице России открыли монумент Дмитрию Разумовскому, погибшему при освобождении заложников в Бесланской школе.

  • Максим Алексеев
    Рухнувшие стереотипы

    После визита в Баку известный российский танцор и путешественник признал, что это вовсе не "старенький город", как он думал раньше.

  • Церковь Святого Креста, остров Ахтамар, Турция
    Входа нет

    Туристам с флагами Армении в руках не разрешили войти в церковь Сурб Хач (Святого Креста) острова Ахтамар на озере Ван в Турции.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Церемония прощания с Геннадием Гагулия
Мрачный солнечный день: в Абхазии простились с Геннадием Гагулия
Премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия проводили в последний путь
Премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия проводили в последний путь
Санкции против России: кто на самом деле проиграл
Антироссийские санкции: кто на самом деле проиграл

Соцсети

Sputnikabkhazia