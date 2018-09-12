Премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия проводили в последний путь

Церемония прощания с премьер-министром Абхазии Геннадием Гагулия состоялась в Гудуте в среду 12 сентября.

Траурный митинг прошел во Дворце культуры Гудаутского района, куда пришли сотни людей.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба в своей речи отметил, что республика понесла тяжелую утрату и трагическая гибель видного государственного деятеля потрясла не только Абхазию, но и многих зарубежных друзей.

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"Геннадий Гагулия был человеком незаурядных способностей, крупным организатором, менеджером и хозяйственником в подлинном смысле этого слова. Трудно переоценить его роль в укреплении обороноспособности нашей страны в период Отечественной войны народа Абхазии", — сказал президент.

Великим человеком и гордостью Абхазии назвал Геннадия Гагулия министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

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"Это был мудрый человек, который отличался мудрыми делами. Очень горько, что такой человек покинул нас в такой трагической ситуации, которая случилась. Я знал Геннадия Леонидовича достаточно давно. Его отличала огромная ответственность за то дело, которое он делает и, прежде всего, на благо абхазского народа", — подчеркнул Чеботарев.

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После прощальной церемонии во Дворце культуры, тело премьер-министра повезли в родовое село Лыхны на фамильное кладбище, где похоронены его мать и отец, двое братьев и племянник.

После того, как прозвучали траурные мелодии, и почетный караул произвел три залпа из оружий, Геннадия Гагулия предали земле.

На церемонии прощания зачитали соболезнования от премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева и президента Сирии Башара Асада.

По словам бывшего премьер-министра Абхазии Вячеслава Цугба, со дня гибели Геннадия Гагулия в адрес главы государства и семьи погибшего поступили десятки телеграмм и писем со словами сочувствия.

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Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия в составе абхазской делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба находился с официальным визитом в Сирии. По дороге из аэропорта Сочи в Абхазию вечером в субботу 8 сентября он погиб в дорожно-транспортном происшествии.